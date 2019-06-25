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Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133) Береза Борислав (170)

 Проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации будут готовить друзья Украины, - Береза

Комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы назначили докладчиков, которые будут готовить проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

"В мониторинговом комитете проект резолюции будет готовить британский консерватор Роджер Гейл, который системно поддерживает Украину и который голосовал против возвращения делегации РФ в ПАСЕ", - написал он.

"В регламентном комитете проект резолюции будет готовить Эгидиус Варейкис - литовский депутат, известный как бескомпромиссный сторонник соблюдения прав человека, который так же голосовал против возвращения России в ПАСЕ", - добавил Береза.

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По предположению народного депутат, сейчас "начнется вой с мокшанских болот".

"Ничего, пусть воют. Нормально работаем", - подытожил Береза.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Также на Цензор.НЕТ: Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3134206
 
   
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Исключать того, что, РФ восстановили бы в ПАСЕ и при президенте Порошенко, конечно, нельзя. Но это был бы бой до крови, из последних сил.
Сейчас же со стороны того, кто отвечает за внешнюю политику Украины, полное игнорирование, пох...м и равнодушие, граничащее с предательством
(С)
@_Fashington
☹️
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Зеля только гавкнет с фейсбук-окопа и все этим кончится. Франция, Германия и ПАРЕ - три внешнеполитических провала Зели за последний месяц.
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Какие делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали против резолюции, позволяющей вернуть Россию в ПАСЕ?Проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации будут готовить друзья Украины, - Береза - Цензор.НЕТ 8631
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"В мониторинговом комитете проект резолюции будет готовить британский консерватор Роджер Гейл, который системно поддерживает Украину и который голосовал против возвращения делегации РФ в ПАСЕ", - Источник: https://censor.net.ua/n3134206

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А що Зе буде робити?
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тю...а разве прЗЕденту надо что-то делать?
у него ж как у свадебного генерала только круизы и встречи... выгулять жену по миру...
а что еще что-то надо делать? еще скажите что ему зарплату за это заплатят))))
(это сарказм, да Вы и сами поняли)
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йому залишається переконувати Меркель-Макрон у телефонному режимі, що якщо вони не змінять риторику, то Європою пошириться русопандемія гірша за вересневу 1939
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зеля с беней думали, что пыня будет с ними торговаться и выгодно у них купит украину. наверное руки потирали. но возвращение рф в пасе показало, что пыня ни с кем торговаться не станет. он просто подождет пока наркот сам все развалит за несколько месяцев и пыня получит все даром
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Есть такой фильм "Книга Илая". В эпизоде, где главарь поселения заболел, его головорезы почуяв, что скоро их шефу придет конец начали разносить бар. Мне эта история напомнила уход Пороха. Как только "главаря" не стало, шакалы начали делать, что хотят. Я уверен, что если бы Порошенко выбрали на второй срок, ФРГ с Францией не посмели бы так себя вести, потому, как Порох давил на них. Звонил, встречался и давил. А теперь Макрон с Меркель и Ко вздохнули свободно. Наконец-то нет этого назойливого президента. С уходом Пороха реванш начался не только в Украине но и по всей Европе. Дурак только этого не заметит.
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Ну и ладушки. Хотя не стоит переоценивать все эти процессы с ПАСЕ, сборище опухших полит функционеров, у нас своих таких тьма, как будет так и будет, картина прояснилась, нужно делать свое дело дальше.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПроекты решений по обжалованию полномочий российской делегации будут готовить друзья Украины, - Береза
 
 
 
 
 
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