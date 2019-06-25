 Проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации будут готовить друзья Украины, - Береза

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

"В мониторинговом комитете проект резолюции будет готовить британский консерватор Роджер Гейл, который системно поддерживает Украину и который голосовал против возвращения делегации РФ в ПАСЕ", - написал он.

"В регламентном комитете проект резолюции будет готовить Эгидиус Варейкис - литовский депутат, известный как бескомпромиссный сторонник соблюдения прав человека, который так же голосовал против возвращения России в ПАСЕ", - добавил Береза.

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По предположению народного депутат, сейчас "начнется вой с мокшанских болот".

"Ничего, пусть воют. Нормально работаем", - подытожил Береза.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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