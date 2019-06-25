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 Погибшего на Донбассе воина Алексея Карлаша похоронят 26 июня на Киевщине. ФОТО

26 июня, в селе Раскопанцы Богуславского района Киевской области. в 10.00 состоится церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Алексеем Анатольевичем Карлашем (позывной Карлсон).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Карлаш, 1993 года рождения, младший сержант 54-й отдельной механизированной бригады, который 19 июня в районе города Попасная Луганской области получил сверхтяжелое осколочное ранение в голову, в состоянии комы был доставлен в Харьковский военный госпиталь, в котором скончался 24 июня в 10.00, не приходя в сознание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий Алексей Карлаш, раненый в зоне ООС 19 июня, скончался, не приходя в сознание

Встреча машины с телом Героя состоится ночью 26 июня  в Богуславе (ориентировочно в 2.00). Коридор для встречи будет формироваться с начала моста (от улицы Михайловской).

Алексей Карлаш родился 30.03.1993 года в Раскопанцах. Жил в Киеве. Учился в Колледже ресторанного сервиса и туризма Национального университета пищевых технологий. На фронт ушел добровольцем в 2014 году, служил в 3-й роте 54-го отдельного разведывательного батальона. После демобилизации работал в "Окси такси". В декабре прошлого года снова отправился в зону ООС.

Погибшего на Донбассе воина Алексея Карлаша похоронят 26 июня на Киевщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134205
 
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