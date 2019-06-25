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Все про:оружие (3715) Нацполиция (9596) угрозы (615)

 Житель Херсонщины требовал у полицейской табельное оружие, угрожая стамеской, - НПУ

Вечером 15 июня на территории Белозерского отделения полиции местный житель, угрожая жизни работника полиции, пытался завладеть его табельным огнестрельным оружием.

Происшествие случилось 15 июня около 18:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. В это время на территорию районного отделения полиции зашел 37-летний местный житель. Визуально он находился в состоянии алкогольного опьянения. Работнику сектора реагирования, которая вышла пообщаться с посетителем, он объяснил, что хочет написать обращение.

Вдруг мужчина начал проявлять агрессию, приставил к работнику полиции стамеску и, угрожая, приказал отдать табельный пистолет. Правоохранители, которые находились неподалеку, мгновенно освободили полицейскую. На мужчину надели наручники.

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Как сообщил заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий, задержанный уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей. Он является фигурантом уголовных производств, открытых за причинение легких телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Также его неоднократно доставляли в полицию за нарушение общественного порядка в областном центре.

Сегодня мужчине было сообщено о подозрении в совершении двух уголовных преступлений - за вымогательство оружия (ст.262 Уголовного кодекса Украины) и за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ст.345 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3134204
 
 
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И мужчине еще что то сообщают???? Мда.... Сделал бы он такой фокус в Европе или США...
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ну и загнал бы зебилу в бубен маслину раз сам требует. Иссесиный отбор должен работать и не останавливаться.
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О, Господи,за что нам такая полиция никчемная,себя не может защитить, а людей тем более. Разогнать всех надо.За что они зарплаты получают? Их хоть чему -то обучают?Законы все нужно менять и по полиции так же, чтобы при покушении на полицая можно было стрелять хоть в ногу, а то совсем уже беспомощные, только крышуют преступность хорошо. Авакова нужно гнать из МВД.
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а мог бы потребовать электричества у розетки..
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Если убили мужика за отказ быть "понятым", то тут вообще могли бы еще и его семью линчевать.

Хитрый план однако)

стамеской бы отнял ствол у ментов, потом стволом "Рапиру" у боевиков, потом "Рапирой" "Тополь М" у Путина, потом "Тополем М" все бабло у ротшильдов, а потом за бабло купил бы себе место императора Галактики, а потом бы пришел санитар с опять наколол "Галоперидолом"))
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Катерина Рожкова
3 год ·

Мені ну дуже подобається дизайн цієї банкноти 1000 грн 💙💛
Сьогодні у Львові презентуємо журналістам

Рішення Нацбанку ввести в обіг купюру номіналом в одну тисячу гривень не матиме прямого впливу на інфляційні процеси, але суттєво понизить престиж і вартісне сприйняття населенням національної валюти. Як наслідок, такі поведінкові моделі дуже негативно вплинуть на економіку.
https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123
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Стамеску ему потом хоть вернули или начальник отделения теперь её за сапогом гордо носит . Может открутить в отделении что то вдруг срочно понадобится .....или что то продолбить
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ПапаКарло какойта, со стаместкой...
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мде.. после потужных реформ народ явно в уме не прибавил
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Херсонщины требовал у полицейской табельное оружие, угрожая стамеской, - НПУ
 
 
 
 
 
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