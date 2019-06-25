 Житель Херсонщины требовал у полицейской табельное оружие, угрожая стамеской, - НПУ

Происшествие случилось 15 июня около 18:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. В это время на территорию районного отделения полиции зашел 37-летний местный житель. Визуально он находился в состоянии алкогольного опьянения. Работнику сектора реагирования, которая вышла пообщаться с посетителем, он объяснил, что хочет написать обращение.
Вдруг мужчина начал проявлять агрессию, приставил к работнику полиции стамеску и, угрожая, приказал отдать табельный пистолет. Правоохранители, которые находились неподалеку, мгновенно освободили полицейскую. На мужчину надели наручники.
Как сообщил заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий, задержанный уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей. Он является фигурантом уголовных производств, открытых за причинение легких телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Также его неоднократно доставляли в полицию за нарушение общественного порядка в областном центре.
Сегодня мужчине было сообщено о подозрении в совершении двух уголовных преступлений - за вымогательство оружия (ст.262 Уголовного кодекса Украины) и за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ст.345 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Хитрый план однако)
стамеской бы отнял ствол у ментов, потом стволом "Рапиру" у боевиков, потом "Рапирой" "Тополь М" у Путина, потом "Тополем М" все бабло у ротшильдов, а потом за бабло купил бы себе место императора Галактики, а потом бы пришел санитар с опять наколол "Галоперидолом"))
3 год ·
Мені ну дуже подобається дизайн цієї банкноти 1000 грн 💙💛
Сьогодні у Львові презентуємо журналістам
Рішення Нацбанку ввести в обіг купюру номіналом в одну тисячу гривень не матиме прямого впливу на інфляційні процеси, але суттєво понизить престиж і вартісне сприйняття населенням національної валюти. Як наслідок, такі поведінкові моделі дуже негативно вплинуть на економіку.
https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123