 Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба.
Как сообщается, поезда отправятся во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.
Сейчас в железнодорожных кассах и онлайн можно приобрести билеты на следующие поезда:
Поезд № 154/153 Киев - Сумы курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.
Поезд № 237 Киев - Днепр отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56, прибытие в 20:06.
Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. В сочетании Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 05:50.
Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.
11 июня поточного года глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести встречу с членами делегации на фоне критической ситуации в ПАСЕ, однако, украинская делегация в ПАСЕ осталась без политической поддержки главы государства, чего нельзя было и представить во время президентства Петра Порошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс.
Он отмечает, при президенте Порошенко украинская делегация в ПАСЕ действовала при поддержке МИД и президента Украины, поэтому достигла наложения санкций на Россию в ПАСЕ по аннексии Крыма и активно сопротивлялась попыткам ее возвращения. Но на сегодняшний день глава государства не стратег, не политик, не дипломат, даже не тактик. Сегодня Украиной руководит дилетант, и как следствие, в эти минуты Парламентская ассамблея СЕ рассматривает резолюцию, которая может позволить России избежать санкций за агрессию против Украины. И все это стало возможным «благодаря» тому, что Зеленский не смог продолжить блокаду России в ПАСЕ. Он не отреагировал на реплику Эммануэля Макрона во время их совместного брифинге в Париже, в ходе которого президент Франции открыто предупредил о планах вернуть Россию в ПАСЕ.
По словам Павла Нусса, это первый серьезный прокол Зеленского на внешнеполитическом фронте, за который, увы, дорого, очень дорого заплатит украинское государство. Ну, а пока что украинская делегация приложила все усилия, чтобы предотвратить сценарий, который развивается сегодня в ПАСЕ.
https://www.youtube.com/watch?v=zs6kyEYh_js
Мафия бессмертна.
за неделю отслеживания билетов на Одессу, еле купил пацкарт (4 чела в один карман - 8 к на дорогу занадто)
Каждые 10-15 минут обновляю сайт привата.. О-па... появился свежий вагон и уже через 2 минуты нет нижних полок!
Сначала выставили купейные вагоны... От 600 до 1000 с гаком гривней.
раклы йоганные!
Так само планується вже до кінця року ввести монету номіналом у 5 гривень.
Натомість 1 жовтня 2019 року з обігу буде виведено монети номіналом в 1, 2 та 5 копійок. До 2022 року їх можна буде безкоштовно обміняти у відділеннях "Ощадбанку", "ПриватБанку" та "Райффайзенбанку Аваль
https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123
🤔
Кто поставил и потратился на счетчик по ночному тарифу - те лохи (я тоже)
Но есть и хорошая новость... - это случилось не при порошенко, когда была эпоха нищеты..
Сейчас то у всех бабла валом....
https://t.co/R5YrQwdx8j
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию
С 1 июля в Украине будет отменен ночной тариф на потребление электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом рассказалпредседатель правления «Житомироблэнерго» Алексей Шекета, передают «Українські новини».