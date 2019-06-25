 Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря

Об этом написал на своей странице в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

"Обидно наблюдать, как Почетный Патриарх Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек, причем уже неоднократно опровергнутую", - написал Зоря.

По мнению архиепископа Евстратия, из этого можно сделать 2 вывода.

"1. Способность критически оценивать информацию и отличать правду от лжи значительно снизилась. Однако это еще можно понять (хотя и не оправдать!), учитывая возраст и эмоциональное состояние. Но 2. Гораздо более молодые люди, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком - вот кто теперь формирует его "картину мира", пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием Почетного Патриарха", - считает архиепископ.

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"Если так пойдет дальше - что, ожидать на следующем брифинге цитирования публикаций "СПЖ" ("Союз православных журналистов". - Ред.) или "расколамнет"? Таким образом будет "утверждаться действительно независимая Украинская Церковь"?" - вопрошает Зоря.

"Обидно и больно. Помолимся за нашего Старца..." - подытожил архиепископ.

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Ранее сегодня Почетный Патриарх Филарет объявил о создании так называемого "Синода Киевского патриархата", в который сейчас входят пятеро архиереев.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

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Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.