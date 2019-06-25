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Все про:УПЦ КП (487) Филарет (467) Евстратий (Зоря) (67) ПЦУ (411)

 Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря

Картину мира почетного Патриарха Филарета формируют люди, которые подают ему публикации "с кремлевским душком".

Об этом написал на своей странице в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

"Обидно наблюдать, как Почетный Патриарх Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек, причем уже неоднократно опровергнутую", - написал Зоря.

По мнению архиепископа Евстратия, из этого можно сделать 2 вывода.

"1. Способность критически оценивать информацию и отличать правду от лжи значительно снизилась. Однако это еще можно понять (хотя и не оправдать!), учитывая возраст и эмоциональное состояние. Но 2. Гораздо более молодые люди, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком - вот кто теперь формирует его "картину мира", пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием Почетного Патриарха", - считает архиепископ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почетный патриарх Филарет лишается права руководства Киевской епархией, но остается в составе епископата ПЦУ, - Синод (обновлено)

"Если так пойдет дальше - что, ожидать на следующем брифинге цитирования публикаций "СПЖ" ("Союз православных журналистов". - Ред.) или "расколамнет"? Таким образом будет "утверждаться действительно независимая Украинская Церковь"?" - вопрошает Зоря.

"Обидно и больно. Помолимся за нашего Старца..." - подытожил архиепископ.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний

Ранее сегодня Почетный Патриарх Филарет объявил о создании так называемого "Синода Киевского патриархата", в который сейчас входят пятеро архиереев.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3134201
 
   
 Топ комментарии
 
Маразму старческому он подвергся
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вот что Томос животворящий делает.. агенты Кремля вскрывваются сами
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Не откажу себе в удовольствии напомнить как зелёное недоразумение на стадионе объявило придурковатого дедушку создателем ПЦУ. Помните, зяблики? Поцелуйте вашего кумира в нароялеигрательный орган! Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 9655
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Я заперечую що він русскій. Я і сам часто такий завтрамен особливо як дружина роботу понапридумає. Жарт зачот
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Зачем завтра делать то, что можно никогда не делать?... Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 3579
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" не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра" (С) )
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это не маразм - развернулся против томоса сразу, как только пришла новая власть
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ПЕТЯ выполнил задачу поставленую кремлем . уничтожил независимый Киевский Патриархат и поставил зависимую митрополию (она рангом ниже)
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Порошенко создал НЕЗАВИСИМУЮ от Москвы церковь - ОНА РАНГОМ ВЫШЕ любой подкацапской псевдо патриархии
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да ! турецкая она самая самая независимая от Украины!
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Його, святі на тому Світі вже з фонарями шукають.
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Ващето опиум для народа везде одинаковый..
Бывает передоз, кака в парашке...
😇
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вот что Томос животворящий делает.. агенты Кремля вскрывваются сами
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Не откажу себе в удовольствии напомнить как зелёное недоразумение на стадионе объявило придурковатого дедушку создателем ПЦУ. Помните, зяблики? Поцелуйте вашего кумира в нароялеигрательный орган! Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 9655
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це там де пєтя на колінах перед ним повзав?
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Ну так и Петко бездоказательно обличал своего врага в рабстве у Бени и намекал шо тот обожает трескать наркотики)
Понанюхиваются своих кокаинумов и играют друг другу..... на рояле
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если Петро сказал, значит так и есть. зю же зассал поссать...
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Этот Петро так смешно бегал за Зелей, что просто жалко выглядело. Дебаты - вообще полный.... цирк.)
Тем не менее Антиколорадос умудрился написать шо Петр сделал оппоненту "полный нокаут".... Платят ему что-ли за такой прогиб или что? Это типо как бы боксун-десятиклассник еле вытянул нисью с восьмиклассником-шахматистом. Если и гордиться - то только перед психиатром Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 514
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Дааа, мог войти в историю не только Украины, а и Мирового Православия,как Великий человек, а войдёт, как обычное жадное д..мо. Вот, что делает жажда власти и злата.
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Бал сумасшествия в Украине нонстоп.
...
Конституционный суд Украины (КСУ) поддержал иск Савченко в ее жалобе на статью о "Терроризме", согласно которой проходящий по ней подозреваемый обязательно должен быть арестован. Об этом во вторник сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в суде."Соответствующее положение содержится в ч. 5 ст. 176 УПК и предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может быть мягче ограничения, чем содержание под стражей. Суд эту норму отменил"
Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 5985
Конституционный суд по жалобе Надежды Савченко признал неконституционным положение Уголовного процессуального кодекса, по которому ее арестовали
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все эти симптомы соответствуют одному заболеванию "старческая деменция"..
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 18 ч.18 часов назад

Это народный артист Украины Павло Зибров.
А на фото с ним сепаратист Струк, призывавший убивать наших военных и поддерживавший антиукраинской референдум ЛНР. Когда Струк платит, Зибров поет, чтобы помочь ему избраться в Раду.
Не будь как Зибров.

Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 7964
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Судя по риторике молодежь сместившая деда начинает нервничать.
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Шкода , що таке сталося з Його Святістю.. Дуже шкода.. Все , що творив десятиліттями своєї тяжкої праці намагається зруйнувати.. Не розумію я його.. Дуже сумно..
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А ви не подумав що може Філ де в чому правий? Чим ми кращі за ватників тоді виглядаємо? Тупо сказали: Фас на Філа, і всі радісно та дружно загавкали. Ну і смішно як віруни захлинаються від ненависті, а ще вчора на шабаші їм читали про прощення і милосердя
А ще ж є - "маловірили" і т.д. розвод для стада)
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Похоже, что у деда крыша протекает и чуток сдвигается. Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 8402
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Ой москали тут не при чем тут банальная гордыня и жажда власти
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"Филарет" он же Михаил Денисенко, стал просто "0", а для станы со знаком "-". Русский мир в нем взял гору, а что с него взять с донецкого парня, учившегося сначала в Одессе, а потом в Москве. ( вполне русская биография, в отличии от фамилии, ну это судьба янычар) обиженного на мир что его не поставили главным московским попом, ну и дошедшего вот до сегодняшнего позора и фактического предательства. Пустое место. ( Гордыня один из смертных грехов )
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А разрывать детей живьем это тоже грешок?
Ибо Яхве очень любит таким заниматься. Это как бы Чикатило заповедал не плевать на тротуар Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 1608
грехопитеки, ага)
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А когда-то за такие комментарии о Филарете тут банили. Про то как он хотел стать патриархом Московии и все такое.
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Попы любому другому сказали бы шо это ноказание от Яхве ибо "маловерили". А если касается их, то видим - стар, дряхл, окружение гадит, горделив, и вообще анафемы захотел Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 7482
Вывод только слепой не увидит - попы и сами не верят в чушь шо несут для стада, бубнящего речитативы. и правильно делают кстати)
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просто его неокрепшая молодая интернет душа дорвалась на его старости лет до сети и начала уверовать абсолютно во всё, шо там накидано на вентилятор, та и потерялась в этом сраче )). он то не знает, шо бог не фрайер, а отличная прога мониторинга и потому всё видит )))
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Необычно звучат такие нехорошие слова как "помойка",из уст самого архиепископа Зори,думаю веруюие пцу оценят своего пастыря.Метаетесь теперь и там раскол и здесь ни одна помесная Церковь не признает.
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Вы еще скажи.те шо все ПЦУ-исты будут .... "гореть вечно"
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Боря а вы мне еще не ответили на предыдущий вопрос:откуда взялся Борис Козлов?А потом перейдем ко второму.
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Можливо варто для приведення "старця" до тями для початку позбавити його вигаданої спеціально для нього "корони" "почесного патріарха ПЦУ"?
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А Зебики они же все бывшие жюляботы тут визжали что Томос это заслуга Филарета.... ЧТо то совсем не похоже что Филарет хотел Томос..он хотел свою карманную церквушку и шоб царём там быть. Но вам жюлькам конечно лутше говорить что это заслуга Филарета чем признать что этот 100% заслуга Пети.
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Похоже дедулю Филю кинули, и он нынче не при делах. И Петя не при делах, жаловаться не кому.
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Це коли ж він цитував "брехливу пропаганду з російських інформаційних смітників, причому вже неодноразово спростовану"? ФАКТИ ДЕ, Зоря? Не потрібно брехати!
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Смысле..Филарет говорит про ПЦУ всё тоже самое что и кремлёвские пропагандоны, незаконная, непризнанная, ненужная, и хочет свою карманную. церквуху возродить..Это же факт. Я уже молчу о том что любые распри, расколы и противостояния всегда только ослабляют и играют на руку врагу.
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Не нужно так упрощать.
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Когда у оппонента заканчиваются аргументы, он выпускает "кремлевский душок".
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Нужно закрыть эту тему, человек в возрасте.
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Не удивлюсь, если дедушку скоро изолируют от общества.
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Там такое бабло крутится, а у Филарета вторая по величине церковь
Да и отжать ее проще, чем у РПЦ .
Ну а обвинения в "кремлевском агенте" - ну так Петина школа
Хочу напомнить перевозбудившимся форумчанам - я беларус и то помню как Филарет горячо поддержал в 2014 патриотические порывы украинцев в противостоянии путинской агрессии.
Я светский человек, но по доброму завидовал тогда украинцам и такому патриарху
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По чётным Филарет подвергается воздействию, а по нечетным - молится
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очень тяжело читать про это...разве тяжело догадаться на чью мельницу... вольно или невольно льют воду... просто обидно и стыдно...что забыта Вера и в Петров Пост не могут угомонить страсти
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давненько я тут не вспоминал малохольного старика ФИЛАРЕТА! воно ныяк не угомониться...какое только горе..... был уважаемый (поп) стал расскольником подыгрывающим *********... яке воно хворе ...90 лет а от трона не одтянишь..уже всё отобрали имущество вчера. оставили там ему храм...молись сказали дед и не тявкай...нет придумал новую дидуган раскольник мульку в угоду рашке... порошенко слился с темы ТОМОС молчит как рыба об лёд. засел во ЛЬВОВЕ прописался там лекции читать людям на верховинах и в горах смотрю.. любимый край стал...кто дал ему 25%.сегодня ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ полетел самолётом с людьми в простом самолёте....селфи делал...заявляет что ЗЕ плечо подставит и подскажет...и всегда на встречах его подьйобует...да...как говорят на БОГА НАДЕЙСЯ А САМ НЕ ПЛОШАЙ.. ЗЕ сказал что мол обещал помощь ему а сам дулю в кармане ему держит... так оно я вижу и есть с экранов новостей....((
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Там два каца с рашки нашептывают деду - митрополит Белгородский и Обоянский Иосаф и епископ Валуйский Петр! Они и участвовали в дедовом "Поместном соборе". Спрашивается как Гундяй на своей территории разрешил УПЦ КП!? Там конкурентов убирают, яркий пример - гонения Свидетелей Еговы. Все просто свои люди в стане врага.
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ИЗГОНЯЙТЕ СЕПАРОВ, А НЕ ФИЛАРЕТА !!! ИБО СЕПАРЫ ИЗГОНЯЮТ ЕДИНСТВЕННОГО КИЕВСКОГО ПАТРИАРХА !!!
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Обманули деда... Петро с ВАРФОЛОМЕЕМ... ПЛЮС СВОИ ПРЕДАЛИ.. которым верил и доверял. Вот и беситься... Можно его и понять... Хотя Нечего с шулерами играть думая что ты самый ловкий... 😀
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Вы я вижу большой специалист в плане религии и веры, в кацапии все такие, в каком звании?
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Дед думал у русни приходы отожмут - связался с наперсточниками
А наперсточники русню не тронули, а у Филарета отжали
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Кстати, заметили, что Петр Алексеевич упорно помалкивает насчет всех этих резонансных церковных событий?

Потому, видать, и помалкивает, что именно благодаря ему они сейчас происходят.

Причем, Порошенко все это затеял (с привлечение разных нариков), в первую очередь, ради победы на президентских выборах. Но проиграл их с треском «клоуну»…

Потермосил Свин и бросил или кинул...
😇
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У тебя- 0, но как на душе потеплело. Ведь ты воин цензора! Оскорблять можно и просто так.
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У народа никто не спрашивал... Слава Філарету!
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Филарет хотел УПЦ КП с томосом. Независимую церковь. И не выжил он из ума. Выжил тот, кто создал новую, а не помог старой.
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дедушке пора на покой а от все хочет власти и бабла.угомонись старче, о душе подумай))))
от кормушки только вперед ногами?))))
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Когда стране требуется единение и концентрация усилий, всегда найдется кокой то хрен с бугра, подговариваемый из за бугра, и начнет мутить воду...
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Какое единение? У Вас навіть нема ясної думки наскільки всі єдині.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря
 
 
 
 
 
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