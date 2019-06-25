 Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря

Об этом написал на своей странице в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.
"Обидно наблюдать, как Почетный Патриарх Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек, причем уже неоднократно опровергнутую", - написал Зоря.
По мнению архиепископа Евстратия, из этого можно сделать 2 вывода.
"1. Способность критически оценивать информацию и отличать правду от лжи значительно снизилась. Однако это еще можно понять (хотя и не оправдать!), учитывая возраст и эмоциональное состояние. Но 2. Гораздо более молодые люди, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком - вот кто теперь формирует его "картину мира", пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием Почетного Патриарха", - считает архиепископ.
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"Если так пойдет дальше - что, ожидать на следующем брифинге цитирования публикаций "СПЖ" ("Союз православных журналистов". - Ред.) или "расколамнет"? Таким образом будет "утверждаться действительно независимая Украинская Церковь"?" - вопрошает Зоря.
"Обидно и больно. Помолимся за нашего Старца..." - подытожил архиепископ.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний
Ранее сегодня Почетный Патриарх Филарет объявил о создании так называемого "Синода Киевского патриархата", в который сейчас входят пятеро архиереев.
Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.
После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.
Также на Цензор.НЕТ: Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ
Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.
Бывает передоз, кака в парашке...
😇
Понанюхиваются своих кокаинумов и играют друг другу..... на рояле
Тем не менее Антиколорадос умудрился написать шо Петр сделал оппоненту "полный нокаут".... Платят ему что-ли за такой прогиб или что? Это типо как бы боксун-десятиклассник еле вытянул нисью с восьмиклассником-шахматистом. Если и гордиться - то только перед психиатром
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Конституционный суд Украины (КСУ) поддержал иск Савченко в ее жалобе на статью о "Терроризме", согласно которой проходящий по ней подозреваемый обязательно должен быть арестован. Об этом во вторник сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в суде."Соответствующее положение содержится в ч. 5 ст. 176 УПК и предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может быть мягче ограничения, чем содержание под стражей. Суд эту норму отменил"
Конституционный суд по жалобе Надежды Савченко признал неконституционным положение Уголовного процессуального кодекса, по которому ее арестовали
Это народный артист Украины Павло Зибров.
А на фото с ним сепаратист Струк, призывавший убивать наших военных и поддерживавший антиукраинской референдум ЛНР. Когда Струк платит, Зибров поет, чтобы помочь ему избраться в Раду.
Не будь как Зибров.
А ще ж є - "маловірили" і т.д. розвод для стада)
Ибо Яхве очень любит таким заниматься. Это как бы Чикатило заповедал не плевать на тротуар
грехопитеки, ага)
Вывод только слепой не увидит - попы и сами не верят в чушь шо несут для стада, бубнящего речитативы. и правильно делают кстати)
Да и отжать ее проще, чем у РПЦ .
Ну а обвинения в "кремлевском агенте" - ну так Петина школа
Хочу напомнить перевозбудившимся форумчанам - я беларус и то помню как Филарет горячо поддержал в 2014 патриотические порывы украинцев в противостоянии путинской агрессии.
Я светский человек, но по доброму завидовал тогда украинцам и такому патриарху
А наперсточники русню не тронули, а у Филарета отжали
Потому, видать, и помалкивает, что именно благодаря ему они сейчас происходят.
Причем, Порошенко все это затеял (с привлечение разных нариков), в первую очередь, ради победы на президентских выборах. Но проиграл их с треском «клоуну»…
Потермосил Свин и бросил или кинул...
😇
от кормушки только вперед ногами?))))