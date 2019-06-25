 ГБР открыло производство по факту ранения подростка во время учебных стрельб курсантов МВД

Об этом сообщили Радіо Свобода в областной детской больнице Днепра, куда парня госпитализировали с пулевым ранением в бедро, информирует Цензор.НЕТ.
По данным врачей, подростка привезли в тяжелом состоянии, его прооперировали, пулю удалили. Состояние парня - удовлетворительное, прогноз позитивный.
Днепропетровский университет внутренних дел организовал 24 июня для первокурсников вуза стрельбы на учебном полигоне в селе Партизанском, в пригороде Днепра.
По информации ректора Андрея Фоменко, полигон действует более 20 лет и расположен таким образом, что поблизости нет зданий. По его словам, то, что выстрел в подростка совершили курсанты вуза, не доказан.
"Один из детей, которые находились на отдыхе, получил ранения. Вопрос о том, это есть ранение, которое причинили при учениях курсанты Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Мы этого не исключаем. Сейчас расследует Государственное бюро расследований. У меня возникают вопросы, что там делали посторонние люди. По моей информации, это заповедная зона", - сказал Андрей Фоменко.
По данным Государственного бюро расследований, в районе стрельб на отдыхе находился выездной лагерь. Его организатор Юлия Фурсова подтвердила "Радіо Свобода" инцидент, но от комментариев отказалась.
ГБР открыло уголовное производство по факту халатности должностных лиц при организации стрельб (часть 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины).
Следователи намерены проверить должностных лиц, которые организовывали досуг детей неподалеку от учебно-тренировочного полигона.
Напомним, парень 2004 года рождения был ранен в бедро из автомата в районе с. Партизанское на Днепропетровщине. В это время на расположенном там полигоне учились стрелять из автомата курсанты-первокурсники Днепропетровского государственного университета внутренних дел.
а вот неофициальный выездной лагерь...возле полигона? это уже безответственность и халатное отношение к безопасности детей...ибо рядом с полигоном может быть что угодно...(что и случилось!)
разве не слышно было выстрелов? разве это не повод собрать шмотки и отойти дальше?
по-моему именно организаторы отдыха и виноваты, а не курсанты, отрабатывающие навыки стрельбы на официальном полигоне (они ведь не гонялись за туристами с автоматом? я надеюсь)