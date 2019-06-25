 Россиян, находящихся под санкциями США или ЕС, ПАСЕ не должна принимать в делегацию, - Тейлор

Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине посол Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Он также напомнил, что США выступали против возвращения россиян в зал ПАСЕ.
"Мы выступали против возвращения России в Совет Европы и мы свою позицию четко выражали. Нас впечатлили усилия украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать России вернуться в эту организацию", - подчеркнул посол США.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Тож хай маскалі забирають
Потому что никто - даже президент Соединенных Штатов - не стоит выше закона.
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском роликеhttps://twitter.com/i/status/1143034848019386368
Дно пробито. ПАСЕ не имеет никаких моральных прав что то кому то указывать после ЭТОГО.
Объявить рашку агрессором и офиц на межд уровне признать военные действия,
Перекрыть транзит газа агрессора в ЕС. Оборвать дип и торговые отношения с агрессором. Арестовать все активы граждан и юр лиц агрессора в Украине. Арестовать кума х-ла и др агентов Коремля - Новинского, Бойко, Мураева, Труханова и т.д.
Работа за 5 лет пети даже и не начиналась!
о чем вы?
и кто это будет слушать... ну кроме нас?