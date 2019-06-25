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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133) США (15074) Тейлор (59)

 Россиян, находящихся под санкциями США или ЕС, ПАСЕ не должна принимать в делегацию, - Тейлор

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна принимать в делегацию РФ россиян, находящихся под санкциями Соединенных Штатов Америки или Европейского союза.

Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине посол Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Он также напомнил, что США выступали против возвращения россиян в зал ПАСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба

"Мы выступали против возвращения России в Совет Европы и мы свою позицию четко выражали. Нас впечатлили усилия украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать России вернуться в эту организацию", - подчеркнул посол США.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3134197
 
   
 Топ комментарии
 
Тебя бурята спрашивать нужно было
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Пусть принимают хоть пиратов Сомали.
Дно пробито. ПАСЕ не имеет никаких моральных прав что то кому то указывать после ЭТОГО.
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Ты бурят каким боком к нему ? Он тебя печёт или чешет ?
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Футболист ты на чужом поле. И в дисквалификации.))
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Та дістали уже з цим пасе. Його на хліб не намажеш
Тож хай маскалі забирають
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Забыли Тейлора спросить......
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а я при чем, про Тейлора говорим..... не тупи
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Ты бурят каким боком к нему ? Он тебя печёт или чешет ?
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Это временный поверенный по делам США в Украине . Я гражданин Украины . Каким боком ко всему этому твоя бурятия ?
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Так он куратор в Украине и в Бурятии по совместительству. Не знал?
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Мордва(по совместительству бурят) теперь на вопрос ответь по-другому, рас не понимаешь иначе.
Росіян, які перебувають під санкціями США або ЄС, ПАРЄ не повинна приймати в делегацію, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1140
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рас )) дфа )) давай вопрос грамотей Потоцкий )
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Бурятия и Украина УЖЕ НЕ находятся по совместительству .Ты не знал ? Ты 5 лет проспал в раздевалке стадиона или под скамейкой запасных ?
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а вы,кацапы,не забывайте...а то ,сам знаешь,незванный гость хуже татарина...или лучше-не знаю шо у вас сейчас в моде
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Они хрен забьют на его мнение .Деньги не пахнут .Что и показали последние события
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а с какого хрена им поддерживать Украину логично подумай? Мы только денег просим и еще просим защитить от России в то время когда русские могут предложить бабки и много других чего другого выгодного для иностранных бизнесменов и инвесторов
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Так им просто Бог велел нас слить в орду х.йлу .Просто они как настоящие прожжённые путаны не хотят этого делать совсем задаром и пытаются продать нас подороже .И да, у них это пока получается .....
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Freeman‏ @Fredom33556981 24 июн.

Потому что никто - даже президент Соединенных Штатов - не стоит выше закона.
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском роликеhttps://twitter.com/i/status/1143034848019386368
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Пусть принимают хоть пиратов Сомали.
Дно пробито. ПАСЕ не имеет никаких моральных прав что то кому то указывать после ЭТОГО.
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Оттуда уходить нужно. Вот тут мы и посмотрим на Вову Президента . Даст добро на уход наших представителей , поддержит или же продолжит политику папередника -ползать на коленях перед разной продажной шушарой и получать от неё такие желанные озабоченности и обеспокоенности .Вместе с советами полезными , вместо инвестиций .Ну типа чтоб земельку нашу продать или больше гей-парадов провести по стране .Они даже помогут если что .Земельку делить -продавать или гей-парад возглавят чтоб тут меньше народа рождалось и больше земельки высвобождалось
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Ну давайте дальше исправлять те косяки что делал петя....
Объявить рашку агрессором и офиц на межд уровне признать военные действия,
Перекрыть транзит газа агрессора в ЕС. Оборвать дип и торговые отношения с агрессором. Арестовать все активы граждан и юр лиц агрессора в Украине. Арестовать кума х-ла и др агентов Коремля - Новинского, Бойко, Мураева, Труханова и т.д.
Работа за 5 лет пети даже и не начиналась!
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Согласен . Вот это и есть президентская первоочередная работа в условиях рассейской агрессии . А чем занимался все пять лет Петро Панамыч ? Правильно ! Он торговал с агрессором и строил схемы по облапошиванию населения начиная от банковской рехвормы гонтаревой и заканчивая рехвормами свынарчуков .Но зато в головах 16 % он остается сывочолым гетьмэном с Томосом в одной руке и ножницами для перерезания ленточек в другой
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вот и союзники подтянулись...Аваков, зачем у Франции вертолеты покупал? ))
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я вас умоляю!
о чем вы?
и кто это будет слушать... ну кроме нас?
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а какая теперь разница кацы в пасе уже от Крима депутатов хотят впаять, и ведь проглотит это самое пасе
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да насрать на все это,главное шаурму поесть и по фонтанах погонять, если так поступает президент в то время когда россияни возвращаються в пасе назад то о чем можно еще говорить
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Амерыканец дыктуе Еўропе, ПАСЕ што яна павінна рабіць, а што не павiнна!
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ну, должна-не должна... то такэ... Еврошлюхи, терпите и подчиняйтесь! Росіян, які перебувають під санкціями США або ЄС, ПАРЄ не повинна приймати в делегацію, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7523
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Давышо??? А а так таки можно? Неее так с партнерами ж не поступают! Дайте еще турбин и пымидороф продать!!!!Не мешайте!
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И ЦЕНЗОР ПОСТАВЬТЕ " мне не нравится " !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссиян, находящихся под санкциями США или ЕС, ПАСЕ не должна принимать в делегацию, - Тейлор
 
 
 
 
 
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