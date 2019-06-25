 Россиян, находящихся под санкциями США или ЕС, ПАСЕ не должна принимать в делегацию, - Тейлор

Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине посол Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Он также напомнил, что США выступали против возвращения россиян в зал ПАСЕ.

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"Мы выступали против возвращения России в Совет Европы и мы свою позицию четко выражали. Нас впечатлили усилия украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать России вернуться в эту организацию", - подчеркнул посол США.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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