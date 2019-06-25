 Зеленский 1-3 июля посетит Канаду

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.
"Запланированы встречи Президента Украины с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов", - сказано в сообщении.
Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.
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О то в лес на тапчаны и скажите, что Канада!
что будет после посещения Зе Чмом Канады?
Надо полагать, что и Канада с Америкой сольют в свою очередь Украину? Или Америка немного попозже?
як міркуєте, панове?