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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1882) Канада (1260)

 Зеленский 1-3 июля посетит Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится в Торонто и встретится с премьер-министром Канады.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

"Запланированы встречи Президента Украины с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов", - сказано в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Также на Цензор.НЕТ: Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3134196
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль. Канада была нашим стратегическим партнером.. сука отберите у него биопаспорт!!!
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Канада ще нас ніяк не посилала? Значить вже скоро...
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он ездит специально подрывать отношения...
походу скоро и Канада фсе....

Зеленский 1-3 июля посетит Канаду - Цензор.НЕТ 9632 vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 8 мин.8 минут назад

Съездил в Германию и Францию - Россию вернули в ПАСЕ (по инициативе Германии и Франции)
Знаю, что Канада наш большой союзник - и очень ОЧЕНЬ демократичная страна.
Но от новости что Зе едет в Канаду... - мне страшно
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Не выпускайте нукуда этого идиота!
О то в лес на тапчаны и скажите, что Канада!
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Так идиота-порошенка никуда и не выпускают.Он подследственный.
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Хоть звони одноклассникам, чтоб собрали знакомых и встретили у-людка...
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Порохосрани пора выдавать намордники. Очень злые и неадекватные
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замість садити мародерську свиню за грати- ця х-ня світом теліпається
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после посещения Франции и Германии зеленой соплей, Европа слила Украину и снова замечталась о барышах и выгодной торговле с Мордором.

что будет после посещения Зе Чмом Канады?
Надо полагать, что и Канада с Америкой сольют в свою очередь Украину? Или Америка немного попозже?

як міркуєте, панове?
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Йдь вже до кацапії зі своїм кварталом. Малорос сраний.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский 1-3 июля посетит Канаду
 
 
 
 
 
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