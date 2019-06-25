 Зеленский 1-3 июля посетит Канаду

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

"Запланированы встречи Президента Украины с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов", - сказано в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Также на Цензор.НЕТ: Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор