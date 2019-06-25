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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1882) Крым (21572) Бабин (46) Гданов (2)

 Первый зампредставителя президента в Крыму Гданов просит Зеленского созвать совещание по поводу дальнейшей политики касательно полуострова

Первый заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов написал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать совещание по поводу дальнейшей политики касательно Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Поскольку путь к восстановлению территориальной целостности нашего государства лежит через обеспечение государственного суверенитета Украины на территории временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, вопросы стратегического планирования деоккупации Крыма, системного противодействия целенаправленным и массовым репрессиям граждан Украины в Крыму со стороны государства-агрессора, организации защиты прав граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму нельзя ставить на второй, третий, десятый план, тем более их нельзя игнорировать.

Прошу Вас, уважаемый господин Президент Украины, в ближайшее время созвать совещание с Вашим участием по вопросам ведения дальнейшей политики в отношении временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, пригласив на это совещание также руководство Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым", - отметил он.

Первый зампредставителя президента в Крыму Гданов просит Зеленского созвать совещание по поводу дальнейшей политики касательно полуострова 01

Постоянное Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым не имеет руководителя или и. о. руководителя с декабря 2018 года.

Экс-глава Представительства Борис Бабин в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что в данной ситуации логичными будут кадровые решения.

"Фактически мы имеем ситуацию, когда орган полгода не работает. Ведь первый заместитель руководителя без и. о. руководителя не может проводить бюрократические дела. Эта проблема имеет несколько уровней. Первый выплывает из нашей общей не очень сформированной стратегии в отношении полуострова. С момента перевода представительства в Херсон в 2014 году в АП, у Турчинова, а потом и Порошенко, просто не знали, что делать с органом. Его впихнули в департамент по вопросам региональной и кадровой политики. Во-вторых, те документы, которые Представительство предоставляло Администрации Порошенко, фактически саботировались. Ни один законопроект, который мы предлагали президенту, не прошел. План неотложных мер, проработанный представительством и поданный президенту на утверждение, Администрацией Порошенко игнорировался.

Эта ситуация привела к моей отставке, я не мог больше работать. Но мой первый заместитель решил остаться, очевидно руководствуясь тем, что он назначен по квоте Меджлиса. Вероятно он считал себя ответственным перед Перошенко. И Гданов запретил носслужащим Представительства исполнять план неотложных мероприятий, поданній нами в 2018 году, на что права не имел. Но сейчас имеем реальность, когда избрали нового президента. Больше того, Меджлис на выборах поддержал Порошенко, а сейчас господин Джемилев заявил, что лидеры крымскотатарского народа находятся в конструктивной оппозиции к Зеленскому. Как в таких условиях человек, назначенный по их квоте, может работать в подчинении Зеленского? Я этого не понимаю. Возможно, этого не понимают и в штабе Зеленского. Это не очень хорошо, потому что все враги видят нашу слабость по Крыму - отсутствие стратегии и даже тактических действий".

Смотрите также: Пресечена незаконная подача сырья с материковой Украины на крымские заводы, – Гданов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бабин напомнил, что ранее Меджлис заявлял о желании иметь собственного представителя по Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3134195
 
 
 Топ комментарии
 
бедняга...небось сидит и думает-"кто все эти люди и чего они все хотят"?
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Воду не подавати ні за яких умов.. Скасувати ВЕЗ "Крим" , котра не скасована Україною з 2014 року.. Перекрити постачання фірташівському "Титану" з української території.. Перекрити можливість отримання кримчанами закордонних паспортів України..
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это правильное решение. и конечно же нужно отключить электрику крысам.
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Зєлєнскій погодиться, якщо кримчани автентичну шаурму запропонують.
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Ответ: Это мероприятие не входит в график Президента
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Зеленський по троху але просирає довіру, що йому надали... Мовчить як партізан
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Зегерасим . Только карликовый . В прямом и переносном смысле .
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а что изменилось?
что ж так экстренно?
(может мы чего не знаем? или просто перетереть за отдых... в Турции?))))
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как что? там на очередной год нужно в верхнем шапито продлевать соево мыролюбный сиваш++. вот они и зашевелились. бабло от русни мимо шыкаладного цеха уходит.
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Воду пустят и электричество. Ну еще и пасажирские поезда с самалётами!
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и апельсины бочками повезут крысам.
путена им на воротник а не воду.
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Крысы Путина уже захватили власть в Украине. А как известно крыса крысе хвост не отгрызет!
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это правда . вся шайка свиновальцмана крысятничала для мордвы 5 лет.
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Нет свиновалцман 5 лет прятался в Израиле. Только после победы своего холопа Зеленского вернулся в Украину
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Відгртзе. Навіть з'їсти може. Тільки щурів потрібно зібрати в одну бочку і не годувати. Тоді залишається лише один - так званий "щурячий король". Цей щур є канібалом. Його випускають на волю, щоб знищити тих щурів, яких не вдалося впіймати. Щурячий король в Україні - без сумніву Медведчук.
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бедняга...небось сидит и думает-"кто все эти люди и чего они все хотят"?
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Крысёныш-фигляр что то может сказать вам умного? Да ещё и без сценария на бумажке? Первый зам представителя президента в Крыму Гданов просит Зеленского созвать совещание по поводу дальнейшей политики касательно полуострова - Цензор.НЕТ 683
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Як цей перший заступник якогось представника посмів сонцеликого від державної роботи відірвати? Володя лишень укази Кравчука чистити закінчив. А тут попереду ще постанови ЦК КПУ за десятки років відмінити треба. А що Крим? Нерухомість в порядку. То чого кіпіш піднімати? Піднімеш кіпіш - кацапи нерухомість заберуть.
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Зачем ему крым? Там шаурмы не дадут. Вот в Канаде, там большая шаурма.
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чукча ты удмурт эти эвенк? это твои сородичи жаловались карликовому ******** и просили чтобы им в тайге охотиться разрешили?
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кстати...или не кстати...
говорят канал... с той стороны... ремонтировать-чистить стали... к чему бы это?
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Нююю, так харчі в Нас кращі і смачніші!
Логічно, шо відходи теж!
Смачного їм!
😁
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канал то можно очистить от бурьяна и деревьев но вот гнс ( насосы) давно разворовали. А вода без них до крысноперекопского даже не дойдейт.
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Та там і бетонне покриття каци вже місцями
скиздили!
😁
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не скажу на счет плит, но это вроде дальше к феодосии местные селяни поработали.
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Були фотки в інеті...бетонні плити познімали..
😁
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Гідроізоляцію- точніше скиздили...
😁
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нет. гидроизоляция это полиэтиленовая пленка на которую эта плита ложится.
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Аггга, так плівка чорна залишилися, порвана,
а плити відлетіли в повноводні країни...
Були фотки...
😁
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В Крыму начались разграбления участков Северо-Крымского канала (+фото, видео)
https://ru.krymr.com/a/news-severo-krimskiy-kanal-uchastok-razkushen/29986166.html

Нашел, любуйся!
😁
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При пете что делали, то и продолжайте. Крым и Донбасс сейчас не на часе. Надо решать проблемы украинцев на свободной территории.
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смотрите "Сватов" и забейте на тот Крым .вобще не понимаю подавляющее большинство не должно обращать вобще внимания на каких то пАрАхАботаф
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Ще один намалювався...
Скоро випруть тебе, свинопесика..
До цього ніхто й не знав хто ти й за що
зарплату отримуєш з бюджету...
🤗
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Воду не подавати ні за яких умов.. Скасувати ВЕЗ "Крим" , котра не скасована Україною з 2014 року.. Перекрити постачання фірташівському "Титану" з української території.. Перекрити можливість отримання кримчанами закордонних паспортів України..
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это правильное решение. и конечно же нужно отключить электрику крысам.
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В связи с тем что в ближайшей перспективе ( боюсь даже исторической) мирным путем Крым Украина вернуть не сможет, а военным совершенно бесперспективно, в связи с соотношением сил. По Крыму может быть только одно решение. Перекопать перешеек ,косу и пустить туда воды Сиваша и Черного моря( вдоль колючая проволока и минные поля,) превратив Крым в остров. Прервав любые виды сообщения с этой оккупированной и аннексированной РФ территорией , осуществленной при поддержке значительного числа местных жителей изменивших своей присяге, Родине, государству. Все остальное это продолжение гибридного положения которое исповедывает Украина уже пять долгих лет. ( и наверное готова это делать еще 100 лет, при чем еще в более гибридном варианте с увеличением тур потока, подачи воды, электроэнергии, возобновление транспортного и экономического "сотрудничества")
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...оккупируйте полуостров в обратном направлении... я дам вам парабеллум... заграница нам поможет .... запад с нами..
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Доречі. Пуйло досі не збирається визнавати Зеленського тому, що той не збирається торгувати Кримом, а визнає Крим виключно, як українську теріторію.
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Що можна сьогодні зробити для повернення Криму? Окрім блокади більше нічого. Нарешті зупинеться Тітан Фірташа і припинить труїти півострів. Ще можна започаткувати програму еміграції з Криму в Україну. Навряд під цю програму буде достатнє фінансування, але якісь елементарні речі, такі, як ділянка землі під забудову, вагончик якийсь, підводка електрики, води, держава мусила б надати.
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а кому то интересно что признает ***** а что не признает? лично мне насрать и на признание ******** и на всю остальную русню.
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Так, чи інакше Янека пуйло визнавав переможцем ще до оголошення результатів виборів. Пєцю пуйло теж привітав з перемогою одним з перших. А Вовіка вже місяць не визнає. Бо Вовік не його, Вовік випадковий, не фсбшний, а Пєця - перевірений свій.
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Джемільова відверто проігнорували. Я представляю, як йому боляче. Якби Зе і його прихильники втратили би не лише бізнес, а свою Батьківшину за свободу якої вже відсиділи б в ГУЛАЗі ерефіянському, тоді би я зрозуміла мовчання по відношенню до Джемільова і статусу Криму
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какой может быть статус у крыма? максимум район Херсонской области.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервый зампредставителя президента в Крыму Гданов просит Зеленского созвать совещание по поводу дальнейшей политики касательно полуострова
 
 
 
 
 
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