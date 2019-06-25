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Все про:Госкомтелерадио (78) книги (467) пропаганда (2252)

 Госкомтелерадио запретило ввозить в Украину еще 2 книги

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из РФ еще двух книг из-за пропаганды государства-агрессора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения в Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" (издатель – ООО "Издательство "Добрая книга", Москва), в которой рекламируется издание, не разрешенное ранее к ввозу в Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора.

Читайте на Цензор.НЕТ: С начала текущего года в страну запрещен ввоз более 400 тысяч экземпляров антиукраинских изданий, - Госкомтелерадио

Также не будет ввезена в Украину с целью распространения книга Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" московского издательства ООО "Альпина нон-фикшн".

"Несколько страниц этого издания посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически ангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства", - утверждают в Госкомтелерадио.

Также на Цензор.НЕТ: Продавца столичной "Петровки" оштрафовали на 37 тыс. грн за незаконную реализацию книг из РФ

Отмечается, что импортеры были намерены ввезти по 5 тыс. экземпляров этих двух изданий.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 213 изданий.

Источник: https://censor.net.ua/n3134194
 
   
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и разрешило агенту московии Медведчуку купить еще один ТВ канал с многомиллионной аудиторией...
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за що ці шоколядні придурки гроші отримують?
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молодчики, это именно то, что сейчас так нужно! ДБ! )))
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Заборонеа московитських книг, то добре. Але якби ще отой комітет навчив українців бути людьми, то нічого забороняти не треба. Маю на увазі те, що коли на 10 сказаних слів не припадає 3 слова "дякую, пробачте, або будь ласка", то це вже не людина, а якась істота з людським тілом.
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перший раз чую, що Джон Хейвуд московит.. звідки інфа?
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"Несколько страниц этого издания посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически ангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства"

В английском слове нет слова "российский" или "россияне" есть только русский, русские. Как ему еще называть русских князей?
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Они наверное не допетрили, что это перевод.
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ничего их скоро составами попрут эти самые книги про хохлов и про то что их то и не было никогда
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоскомтелерадио запретило ввозить в Украину еще 2 книги
 
 
 
 
 
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