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Все про:Зеленский (1882) Квартал-95 (79) критика (212) шоу-бизнес (98) юмор (1953)

 "Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского

Студия "Квартал-95" анонсировала запуск новою юмористической программы "Де-мократія?", в которой обещает критиковать бывшего руководителя студии, Президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-служба "Квартала-95" описывает новое шоу как "аналитическую программу с элементами юмора, иронии и сатиры", сообщает Цензор.НЕТ.

"После смены власти в Украине "Квартал" обещал быть беспристрастным и оставаться верным себе в честном и объективном освещении событий, происходящих в стране. С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в "Квартале" уже спешат выполнить данные обещания", - сказано в сообщении пресс-службы.

Автором и ведущим проекта будет Валерий Жидков.

Также на Цензор.НЕТ: "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой"

"В основу каждого из выпусков программы будут браться актуальные события и проблемы текущей недели. Валерий в своем проекте даст долгожданные ответы на вопрос: в чем причина тех или иных поступков политических сил, что руководит политиками и почему получается так, что у нас ничего не получается", - обещают в "Квартале-95".

Первый выпуск программы выйдет в эту субботу на канале "1+1".

Источник: https://censor.net.ua/n3134191
 
 
 Топ комментарии
 
Вау холопам это будет по душе БРАВО 🙋🙋🙋
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Стойте, стойте!!!
Не так быстро реформы делайте!
У зебилов слезы умиления не успевают просыхать!
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Сразу вспоминается масляковский КВН, куда приглашают Путина. Он сидит в зале в окружении молодежи и добродушно смеется от утвержденных в Кремле подхалимских шуток о себе.
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Вау холопам это будет по душе БРАВО 🙋🙋🙋
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твой юзерапи сильно тормозит загрузку.поменяй на другой сайт.
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а хто будет играть зеленского? ))) то ли дело у *****, выбор .........))
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как кто? Рояль! будет играть на вазелине...
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вся "критика" вазелина будет сводится к возвеличиванию Вовы, Слуги Народа..
ну там специально отснятые кадры для зебилов, как Вова ездит в Офис на лисапеди, в рванных штанишках, а по дороге на него нападают злобные шпиёны Госдепа, ой, Пороха - включая зелёный, ой, красный свет светофора...
Вечерами же Вова, не двигаясь, смотрит вдаль, из окна... 1 час.. 2 часа.. 5 часов.. пока отходняк не наступит. Думы одни - как там прАстой нарИд? Даже шаурма в рот ему не лезет...
"Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского - Цензор.НЕТ 123
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Теперь ещё и заранее будем знать что Зеленский зебил...
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Я зараз заплачу у нервовому екстазі! І у ОП (офіс преЗедента), і у 95 кварталі - одні і ті ж сценаристи. Самі з себе сміятися будуть? Це буде не критика, к прихована реклама. Якраз у передвиборчий тиждень крутити будуть.
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Це шуткаюмора така? Вже можна сміятися?
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два раза посмотрел в своё время этот квартал.
после психопатологических ужимок Зеленского стало совсем не смешно.
сделал вывод, что на том квартале собрались не совсем психически здоровые люди, есть какая-то грань, всё таки, в поведении, и больше этот психиатрический стационар не смотрел.
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ты шо! только имитировать!)) ибо - там недорос)
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Пытаются сделать такой себе клапан, чтоб недовольство народа стравливать. Налажал гидрант и бац тебе миниатюрка! Люди посмеялись и всё простили....
Интересно, кому эта идейка в голову пришла? Как по мне, идейка, рассчитанная на совсем тупых
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Это технологии паРаши, а также СССР, можете на youtube посмотреть ролики - посмеялись, разошлись и всё осталось как есть... под смешки...
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Так 75 процентов имбецилов. Вот для них и расчитано!
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У велоЗЕпедиста балалайка теперь в приоритетах. Но обязательно кошерная
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Шутки будет утверждать гендиректор-перзидент?
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Блин, да назначте уже Кошевого министром иностранных дел. Пора во Львове принимать делигацию с МВФ.
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Сразу вспоминается масляковский КВН, куда приглашают Путина. Он сидит в зале в окружении молодежи и добродушно смеется от утвержденных в Кремле подхалимских шуток о себе.
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ну да Зе точно на остатках демократии ловко всех рассмешит, но как бы мы с вами в порыве смеха не скотились к крепостному феодализму .......
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Думаю, критика(!!!) не помешает.............Хотя......смотря какая «критика»........
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та ну...не зверствуй "Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского - Цензор.НЕТ 9164.уволить с позором достаточно.
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то есть? Резиновыми пулями в очко? Жоское увольнение
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Главное, чтобы не забывали сообщить - когда начинается критика...
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отэто поворот! Закроют, наверное, на фиг "Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского - Цензор.НЕТ 3972
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Лысый будет играть ЗЕлупенского, юзик - лысого, а степан - юзика. В конце все будут петь басом.
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Юзик без пяти минут нардеп! Так что лысого играть будет сам лысый. а зелю - лысый но с париком!
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Очередная порция показухи... вот видите, мол... не боимся....
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Стойте, стойте!!!
Не так быстро реформы делайте!
У зебилов слезы умиления не успевают просыхать!
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"Владимир Александрович, ну нельзя быть таким красивым и гениальным, ну нельзя"
Краткое содержание критики Зеленского в "Квартал-95".
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Представляю эти подхалимские раболепские шутейки вылизывающие зад кловуна. Это будут такие же "шутки" как на Рашке в КВН про Путина шутят - критикой там и не пахнет..Это шутки с разряда - ой дядя Вова такой смешной с этой шаурмой ггггг....
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Что-то Рашкой завоняло, там тоже умеренная критика власти всякими там КВНами и прочими
жополизами.
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Скажут, что во всем виноват Петя. И назовут это критикой Зе.
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Конкуренция намечается . Один клоун полудурок в реале против другого на сцене . У того что будет на сцене шансов нет . Тот что в реале по любому придурковатее будет выглядеть .
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Ну так..тот что в реале это же оригинал , а не какая то там подделка..он как оригинал просто обязан быть дураковатей, клоунистей и туповатей..
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Тот что на сцене только игрой членом на балалайке может на мгновение стать ярче .
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а зачем это ? это как то поможет Украине ? или выгонить россиюку из пасе снова ?
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Була Україна, а тепер квартал-95. Що хотіли, те і отримали довбодятли. Тепер весь світ регоче з вас.
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Ну, олигофрены этого и хотели! Быковать под квартал----ПРИИИКОЛЬНО!
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ПреЗЕдент договорился о покраске двух киосков , а они шутить о нем вздумали... "Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского - Цензор.НЕТ 7630
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А чого так свиноПЕСиків нудить??
🤣
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рыло добронравова в анонсах уже присутствует - какая еще нужна критика?
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***
чтоб кушать всласть
и вдруг не сесть
покритикуйте власть
какая есть
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У стецьків після цієї новини почалась неконтрольована ланцюгова реакція у реактивному двигуні. Тепер ковелки стецьків для Вовіка обезціняться. Бо який сенс брехати на Вову, якщо він сам це робить, ще й з гумором!?
І стецькі подумали:
"Нам осталось уколоться
І упасть на дно колодца
І пропасть на днє колодца... " "Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского - Цензор.НЕТ 868
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судя по твоим нервным высерам у тебя бомбит больше всех.
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Чого мені бомбить? Корисні ініціативи Вовіка готовий підтримати обома руками. Зради поки що в ньому не бачу. Покищо. Найважливіший крок - зброя для добровольців-резервістів. Тоді Раша взагалі в бік України дивитись не буде. Ще б ******* американські ППС і Україна була б повністю в безпеці. А Раша в сраці. Звісно стецькам це не зрозуміти, бо в них вузька спеціалізація - набрав лайна в рота, харкнув по Вові, отримав гроші.
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Таким дебилам как ты бюллетень нельзя в руки давать. Не то что оружие
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На відміну від російськомовного пана, що втік в Польщу, виборов право свого голосу багаторічною діяльністю в українській політиці, як активна одиниця громадянського суспільства. Всі Майдани, всі політ акції, всі вибори за двадцять останніх років - моя активна і свідома участь. Тому, пан Анатолій, Україна моя набагато білше, ніж пана Анатолія. Тим більш, що дуже схоже, що пан Анатолій - звичайний прожажний троль Мародера, якому все пофіг, окрім грошей.
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Ух,йо.***********,ану ще раз про зброю для "добровольців-резервістів" від Зелупенського...Зажди,зараз з-під стола вилізу...Все,давай,жгі.
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Ти не вилазь краще з під столу. Сиди під столом. Ми і без обісраних Україну зборонимо
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ой я уже ржу)) так топорно еще никто в демократию не играл
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"Де-мократія?"

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Это образец юмора по 95 квартальски
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Прахоботики, здорового вам сміху до
самого кінця ☠!
😇
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та шо їм там залишилось.. хоч перед смертю нагавкаються
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Критика будет в том, что жопа Зе слишком шершавая?
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Зе-мокроштания? Это ему подходит просто тютелька в тютельку. Идею дарю всем желающим!!!
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Ти там меньше роздавай наліво і на право, Алекс! Якась мораль має бути і у таких, як ти! "Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского - Цензор.НЕТ 2738
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Язык в жопе велосипедиста не мешает тебе бежать за своим умственноотсталым божеством?
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А причем здесь мораль? Если Зе заслуживает своими действиями поощрение - я его с удовольствием поощряю, если ляпаса - то будет ляпас. У меня тоже самое было с Порохом. Порохоботом я не являюсь и никогда не был. В последние 2 года Порох сделал много для Украины и я его поощрял. До этого он вел себя как самодур и барыга - я его критиковал. Так причем здесь мораль? Обычная объективность. И я не виноват, что пока Зе заслуживает больше Фе. Своими действиями и еще больше бездействием он приносит очень большой вред Украине.
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Лучшая шутка 95квартала про,,адекватный,, юмор 95 квартала.
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Тим часом на ТиШлангу вискочило: (к)анал Ай-Сі-(ю олл ін факін оукен каскет)-ТВ прилизана очкаста пзда Мур(л)аєв: безвіз - це мінус 10 млн. рабів, що тепер не ї*ашать на них по 50 грн в день (мінус штрафи та "недостачи")
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Короче россиянин ЖИДКОВ придумал как обгадить теперь слово" демократия"
Со словом " патриот" они уже видно справились
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Странное дело бывший российский милиционер Жидков из Тамбова становится руководителем ведущего юмор. шоу Украины с повальной критикой в основном проукраинских политиков. Путин же с конца 2014г. до 2019г. ни разу не высмеивался. Налицо пророссийское шоу в воюющей с Россией стране.
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Боже,во истину украинец -это гражданин, со всех сторон окруженный быдлом...
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Ох уё...бки позорные.................. Интересно, это когда нибудь прекратится?....(
Рассчитано на полных кретинов!...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского
 
 
 
 
 
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