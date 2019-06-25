 "Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского

Пресс-служба "Квартала-95" описывает новое шоу как "аналитическую программу с элементами юмора, иронии и сатиры", сообщает Цензор.НЕТ.
"После смены власти в Украине "Квартал" обещал быть беспристрастным и оставаться верным себе в честном и объективном освещении событий, происходящих в стране. С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в "Квартале" уже спешат выполнить данные обещания", - сказано в сообщении пресс-службы.
Автором и ведущим проекта будет Валерий Жидков.
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"В основу каждого из выпусков программы будут браться актуальные события и проблемы текущей недели. Валерий в своем проекте даст долгожданные ответы на вопрос: в чем причина тех или иных поступков политических сил, что руководит политиками и почему получается так, что у нас ничего не получается", - обещают в "Квартале-95".
Первый выпуск программы выйдет в эту субботу на канале "1+1".
ну там специально отснятые кадры для зебилов, как Вова ездит в Офис на лисапеди, в рванных штанишках, а по дороге на него нападают злобные шпиёны Госдепа, ой, Пороха - включая зелёный, ой, красный свет светофора...
Вечерами же Вова, не двигаясь, смотрит вдаль, из окна... 1 час.. 2 часа.. 5 часов.. пока отходняк не наступит. Думы одни - как там прАстой нарИд? Даже шаурма в рот ему не лезет...
после психопатологических ужимок Зеленского стало совсем не смешно.
сделал вывод, что на том квартале собрались не совсем психически здоровые люди, есть какая-то грань, всё таки, в поведении, и больше этот психиатрический стационар не смотрел.
Интересно, кому эта идейка в голову пришла? Как по мне, идейка, рассчитанная на совсем тупых
Не так быстро реформы делайте!
У зебилов слезы умиления не успевают просыхать!
Краткое содержание критики Зеленского в "Квартал-95".
жополизами.
🤣
чтоб кушать всласть
и вдруг не сесть
покритикуйте власть
какая есть
От така критика)
І стецькі подумали:
"Нам осталось уколоться
І упасть на дно колодца
І пропасть на днє колодца... "
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Это образец юмора по 95 квартальски
самого кінця ☠!
😇
Со словом " патриот" они уже видно справились
Рассчитано на полных кретинов!...