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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1882) Тейлор (59) Трамп (2284)

 Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США в настоящее время неизвестна, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"С конкретными датами пока что не определились", - сказал Тейлор на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что как только будет известна дата встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и повестка дня визита украинского президента в США, он об этом сообщит и членам правительства, и журналистам.

По словам Тейлора, вопрос о дате визита Зеленского в США задавали ему и члены украинского правительства.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена. "Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", – отметил Волкер.

22 июня и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит президента Зеленского.

Это первая пресс-конференция Тейлора после его второго назначения в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Старый друг лучше новых двух", - Климкин о назначении Тейлора временным поверенным в делах США в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3134188
 
 
 Топ комментарии
 
Хоть в штаты его не пускайте. не хватало еще и США как партнера и союзника просрать. к чему бы он не прикоснулся - все рушится.
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кому ты нах в сша нужен там, если ты дома порядок навести не можешь
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кому ты нах в сша нужен там, если ты дома порядок навести не можешь
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На Всевышнего надейся - а сам не плошай!
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Ну как посмотреть..реформировал АП, переименовал в офис, поднял зарплаты офисным, подыскивает новое место для переезда теперь уже офиса, а ещё теперь в АП ..простите в офис можно в шортах и с ноутбуком..Кое что всё таки делает. Нельзя же сказать что вот совсем бездействует.
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Только внедорожники на лисапеды не сменил Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5449
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Зачем?потусоватся за счет государства ?
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Хоть в штаты его не пускайте. не хватало еще и США как партнера и союзника просрать. к чему бы он не прикоснулся - все рушится.
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Вместо созидателя и волкодава, получили бедоносца
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После визитов Зекловуна в Европку Рашку опять в дёсна целуют все евротолерасты, боюсь что будет после визита в США - признает Крым кацапским?? Уже страшно этого кловуна куда то выпускать..
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визит Зеленского в США вряд ли состоится до сдачи в руки США каломойского и увольнения его слуги-юриста Богдана...
...
Но зеробеня надеется на гарантии безопасности данные пуйлом
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воно горлівське, коли у Донецьку людей біля Шевченка сепарня пресувала, воно знімало той процес
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Да, толку от этой поездки. Будет как с Меркель. После поездки Зелебородько начнет ныть, что во всем виноваты папередники, И что решение было принять еще до начала Первой мировой войны. А он ту не причем.
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Меркель и Трамп тянут в разные стороны = на 180 град.
Меркель надо сдать Украину и торговать с пуйлом.
А для США торговля с пуйлом ничтожна, США за принципы обидно
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При всех раскладах и противоречиях, результат очевиден - куда бы сунулся ЗЕ, там жди провала.
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И он об этом предупреждал - читайте его инаугурационную речь
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дата визита зеленского в сша не определена....пока, бай-бай
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шут заслуживает только мощного подсрачника...
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Не вистачало ще цього блазня в Штатах, у них своїх кловунів валом.
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Ха-ха-ха. Щаз и шоумен пошлет клоуна куда подальше. А потом очередной даун из команды Шута расскажет, нам что все уже было решено. Петю ни кто так не опускал. даже с Хамом и то считались больше Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5063

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Делаверский суд вызовет повесткой


У Украины остался один стратегический союзник - Соединенные Штаты Америки.
И только одно препятствие мешающее Украине получить у США статус "главного союзника". Это препятствие - Президент Украины Владимир Зеленский.
Ибо НИКОГДА президент США не сядет за один стол с человеком обвиняемым в США в отмывании денег нажитых преступным путем.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 4 ч.4 часа назад



Фирташ чуть-чуть не дотерпел. А ведь мог вернуться в Украину, как Игорь Валерьевич. При Зеленском олигархи уже не олигархи, а добропорядочные бизнесмены.

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии.

Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4812
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ЗАСПАМЛЕННЫЕ КОММЕНТЫ ВСЕ КАК ПОД КОПИРКУ.
НЕ, ОНИ НЕ ПОРОХОБОТЫ, ВЫ ЧТО!!!!!! Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9065 Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9065 Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9065
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Лукреция, а давайте про победы Зе-команды? Ну кроме как на выборах, поговорим. Хоть одну назвать сможете?
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ПРО ПОБЕДЫ И ПРОСЕРЫ СПРАШИВАТЬ НАЧИНАЮТ ПО ПРОШЕСТВИИ 100 ДНЕЙ. ЭТОГО СРОКА И ПОДОЖДУ - КОГДА СФОРМИРУЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОГДА ВЫБРОСЯТ ЛЮДЕЙ ПОРОХА. ПОСЛЕ ПОСМОТРЮ НА РЕЗУЛЬТАТЫ И БУДУ ГОВОРИТЬ.
А ВАШУ ИСТЕРИКУ ИЗ МЕТОДИЧКИ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИМ "БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ". МНЕ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО.
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Лукра, не давите на капс. Орать в нете это не культурно. Методички? Предъявите хоть одну, вместе и изучим. 100 дней? ну осталось 70, а хоть одну победу на в экономике или междунар. политике назвать можете? У мужиков поговорка про яйца и танцора есть, знаете?
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ЧТО-ТО НЕ ПОНЯТНО ИЗ ТОГО, ЧТО Я НАПИСАЛ ВЫШЕ?
ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ТУГОДУМОВ: 100 ДНЕЙ
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На твою адекватность надежды нет зебильнутое неопределившееся с полом чмо
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На G 20 Путин утвердит Трампу дату встречи с Зеленским.
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Судя из третьего абзаца, «анонсированные» встречи с Трампом только через представителя(!) США......
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Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4398уже все порешали и без паяца!это просто пиз....ц....
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А шо такое? Турне фигляра без диплома клоуна в США пока откладывается? Может это и к лучшему. Бо это недоразумение и любимец отсталых в умственном развитие ценителей его "творчества" там такого нагородит-наворотит.
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Таки, визит в эуропу удался и был очень прорывным, настолько прорывным, шо Трамп не выдержал напора .
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Каждый президент в этой стране просто обязан: узурпировать власть, сфотографироваться с президентом Америки и посадить Юлию Владимировну..

Маю надію шо ЗЕ не такий...
🤗
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всего за месяц зеленский умудрился просрать кредиты мвф и бойкот россии со стороны пасе. я теперь понимаю, почему вовочка так хочет "краину в смартфоне". потому что такими темпами, скоро никакой другой краины, кроме как в смартфоне, у украинцев не останется
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Может это и к лучшему , а то после поездки к французу с немкой , орков в ПАСЕ вернули .
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ну надо ж посмотреть,какие еще номера в репертуаре наротного клоуна... Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 609
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Говорили же зебилам, шут гороховый полностью непрезентабелен. Ни связей(кроме бабломойского конечно), ни опыта, ни ума, не умения говорить, маленький тщеславный шут какую б ты должность не занял у тебя на роже написано большими красными буквами - К-Л-О-У-Н!! Никто нигде тебя в серьёз не воспринимает. Скоро с Рашки евроляди все санкции снимут и пошлют тебя нах и Крым признают кацапским..а ты чучело никак не смахиваешь на проукраинскую власть..Не зря ты ещё в начале 2014 неделями сидел в Москве..а зная как гебня вербует всех известных людей у меня закрадываюца смутные сомнения..
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas__A



- Олимпиада.
- Мюнхенский сговор.
- Аннексия Судет.
- Пакт Молотова-Риббентропа
- Мировая война.


- Олимпиада
. - Аннексия Крыма.
- Страсбургский сговор.
- Пакт Лаврова-Паскье-Ягланда.
... Пока всё по плану...


Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8817

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На фото чётко видны три волка и два барана.
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Боже, не пускайте його туди, а то я не здивуюся, якщо і США від нас відвернуться, коли Трамп спробує поспілкуватися з зебілом
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а че там ощаться с клованом он не Порошенко английского не знает,приедет подавит лыбу и поедет,вот и все посещение
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С чем ехать в США? Чтобы как петя клянчить?
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Бу-га-га
-А это у вас молоко или кефир ?
- Ну ,такое .
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Языком дипломатии это называется клоуна послали на куй. ...
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Походу велоЗЕпедист будет такой же сцарь Мидарас как и х*йло-даже дерьмо в руках ржавеет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор
 
 
 
 
 
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