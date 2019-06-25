 Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор

"С конкретными датами пока что не определились", - сказал Тейлор на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что как только будет известна дата встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и повестка дня визита украинского президента в США, он об этом сообщит и членам правительства, и журналистам.
По словам Тейлора, вопрос о дате визита Зеленского в США задавали ему и члены украинского правительства.
Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена. "Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", – отметил Волкер.
22 июня и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит президента Зеленского.
Это первая пресс-конференция Тейлора после его второго назначения в Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=i0OUEqX9ci4
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Но зеробеня надеется на гарантии безопасности данные пуйлом
Меркель надо сдать Украину и торговать с пуйлом.
А для США торговля с пуйлом ничтожна, США за принципы обидно
У Украины остался один стратегический союзник - Соединенные Штаты Америки.
И только одно препятствие мешающее Украине получить у США статус "главного союзника". Это препятствие - Президент Украины Владимир Зеленский.
Ибо НИКОГДА президент США не сядет за один стол с человеком обвиняемым в США в отмывании денег нажитых преступным путем.
Фирташ чуть-чуть не дотерпел. А ведь мог вернуться в Украину, как Игорь Валерьевич. При Зеленском олигархи уже не олигархи, а добропорядочные бизнесмены.
Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии.
НЕ, ОНИ НЕ ПОРОХОБОТЫ, ВЫ ЧТО!!!!!!
А ВАШУ ИСТЕРИКУ ИЗ МЕТОДИЧКИ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИМ "БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ". МНЕ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО.
ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ТУГОДУМОВ: 100 ДНЕЙ
Маю надію шо ЗЕ не такий...
🤗
- Олимпиада.
- Мюнхенский сговор.
- Аннексия Судет.
- Пакт Молотова-Риббентропа
- Мировая война.
- Олимпиада
. - Аннексия Крыма.
- Страсбургский сговор.
- Пакт Лаврова-Паскье-Ягланда.
... Пока всё по плану...
-А это у вас молоко или кефир ?
- Ну ,такое .