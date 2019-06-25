 Дата визита Зеленского в США пока не определена, - Тейлор

"С конкретными датами пока что не определились", - сказал Тейлор на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что как только будет известна дата встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и повестка дня визита украинского президента в США, он об этом сообщит и членам правительства, и журналистам.

По словам Тейлора, вопрос о дате визита Зеленского в США задавали ему и члены украинского правительства.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена. "Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", – отметил Волкер.

22 июня и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит президента Зеленского.

Это первая пресс-конференция Тейлора после его второго назначения в Украину.

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