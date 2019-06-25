 После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий

Как передает Цензор.НЕТ., об этом он написал в фейсбуке.

Тихий отметил: "Новая волна манипуляций по данным соцопроса, по которому якобы украинцы готовы мириться и идти на любые уступки ради мира. Особенно грустно наблюдать, как такое в очередной раз распространяют коллеги, которые должны были бы профессионально работать с информацией.

Инструкция:

1. Видите эмоциональный заголовок о готовности почти половины украинцев на автономию Донбасса ради прекращения войны.

2. Заходите на сайт социологической компании, находите презентацию самого исследования.

3. Читаете формулировки вопросов и сравниваете с другими вопросами и ответами.

4. Оказывается, что вопрос на который 49,5% ответили "уверены, что поддержали" или "скорее поддержали" сформулирован так:

"Поддержали бы Вы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе?"

Опустим сейчас дискуссии об уместности такой формулировки, я не социолог, чтобы давать оценку.

5. Смотрим на вопрос:

"Какой вариант решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Вы поддерживаете?"

Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины (1)

- 37% в июне 2019.

В мае 2019 аналогичный ответ был 39,9%, то есть поддержка этого варианта падает.

Такой показатель по "автономии в составе Украины" остается почти неизменным в течение последних трех-четырех лет.

6. Прекращаем бомбить массовое сознание украинцев манипуляциями о якобы готовности помириться с Россией и идти на капитуляцию просто пока на Востоке продолжаются обстрелы и еженедельно льется кровь".

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