 После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий

Как передает Цензор.НЕТ., об этом он написал в фейсбуке.
Тихий отметил: "Новая волна манипуляций по данным соцопроса, по которому якобы украинцы готовы мириться и идти на любые уступки ради мира. Особенно грустно наблюдать, как такое в очередной раз распространяют коллеги, которые должны были бы профессионально работать с информацией.
Инструкция:
1. Видите эмоциональный заголовок о готовности почти половины украинцев на автономию Донбасса ради прекращения войны.
2. Заходите на сайт социологической компании, находите презентацию самого исследования.
3. Читаете формулировки вопросов и сравниваете с другими вопросами и ответами.
4. Оказывается, что вопрос на который 49,5% ответили "уверены, что поддержали" или "скорее поддержали" сформулирован так:
"Поддержали бы Вы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе?"
Опустим сейчас дискуссии об уместности такой формулировки, я не социолог, чтобы давать оценку.
5. Смотрим на вопрос:
"Какой вариант решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Вы поддерживаете?"
Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины (1)
- 37% в июне 2019.
В мае 2019 аналогичный ответ был 39,9%, то есть поддержка этого варианта падает.
Такой показатель по "автономии в составе Украины" остается почти неизменным в течение последних трех-четырех лет.
6. Прекращаем бомбить массовое сознание украинцев манипуляциями о якобы готовности помириться с Россией и идти на капитуляцию просто пока на Востоке продолжаются обстрелы и еженедельно льется кровь".
а потом ему раздувают рейтинги и оно становится главнокомандующим
чтоб потом зеБыли проголосовали как надо.
своей головой нужно думать!
І я знаю цю людину- брехуна і маніпулятора...
"эмоциональный заголовок о готовности почти половины украинцев на автономию Донбасса ради прекращения войны." Источник: https://censor.net.ua/n3134181
Садись, Бутусов. Два.
Что, мы простим им это*
1. Президентом должен быть шталин.
2. НАТО враги, которые нас разбомбят, поэтому орлята учатсо лятять.
3. Раисся наш брат.
4. Дамбас окупировали бандеровци из ОУН(М) при поддержке нахтигаль и войск СС (сойдиненных статов, просто одна сипилявила)
5. Партия рыгыоноф 400 мест в парламенте!
-что вы хотели девушка?
-хотела провести соцопрос
-на какую тему?
-на политическую
-ну давайте
-вы здесь прописаны,в этом населенном пункте?
-да
-сколько вам полных лет?
-сказал
-все,спасибо...
вот такой опрос
Главное правильно...в выгодном русле составить вопрос...
по моему имиджмейкеры откровенно стебаются с него
Анатолій Гриценко
У нас немає права на помилку. Час компетентних і відповідальних рішень. Разом - переможемо!
А так ДА: манипуляция и пропаганда могут так мозги засрать, что мама не горюй..........