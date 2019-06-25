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Все про:рейтинг (1231) социология (401)

 После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий

Журналист Гоша Тихий заявил о том, что после проведенного соцопроса в обществе началась новая волна манипуляций по его результатам.

Как передает Цензор.НЕТ., об этом он написал в фейсбуке.

Тихий отметил: "Новая волна манипуляций по данным соцопроса, по которому якобы украинцы готовы мириться и идти на любые уступки ради мира. Особенно грустно наблюдать, как такое в очередной раз распространяют коллеги, которые должны были бы профессионально работать с информацией.

Инструкция:

1. Видите эмоциональный заголовок о готовности почти половины украинцев на автономию Донбасса ради прекращения войны.

2. Заходите на сайт социологической компании, находите презентацию самого исследования.

3. Читаете формулировки вопросов и сравниваете с другими вопросами и ответами.

4. Оказывается, что вопрос на который 49,5% ответили "уверены, что поддержали" или "скорее поддержали" сформулирован так:

"Поддержали бы Вы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе?"

Опустим сейчас дискуссии об уместности такой формулировки, я не социолог, чтобы давать оценку.

5. Смотрим на вопрос:

"Какой вариант решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Вы поддерживаете?"

Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины (1)
- 37% в июне 2019.

В мае 2019 аналогичный ответ был 39,9%, то есть поддержка этого варианта падает.

Такой показатель по "автономии в составе Украины" остается почти неизменным в течение последних трех-четырех лет.

6. Прекращаем бомбить массовое сознание украинцев манипуляциями о якобы готовности помириться с Россией и идти на капитуляцию просто пока на Востоке продолжаются обстрелы и еженедельно льется кровь".

Также читайте: 49,2% украинцев, опрошенных на КПВВ на линии разграничения, отмечают, что их жизнь ухудшилась, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий 01
После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134181
 
   
 Топ комментарии
 
сразу в опросник вносится какое-то говно,

а потом ему раздувают рейтинги и оно становится главнокомандующим
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Лично мое мнение - пусть лучше оккупированной частью Донбасса правят орки и их московская крыша - до поры до времени, чем мы простим убийц и предателей - навсегда.
Что, мы простим им это*
После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 4750
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Ничего нового. Скомороха к власти привели тотальное вранье и манипуляции. Ничего, схавали, теперь будут переваривать.
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сразу в опросник вносится какое-то говно,

а потом ему раздувают рейтинги и оно становится главнокомандующим
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для этого и делаются заказные кацапней 'соцопросы'
чтоб потом зеБыли проголосовали как надо.
своей головой нужно думать!
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я же писал что вопрос в социологии это 80% ответа какой хочешь получить ответ такой вопрос и задавай
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Ничего нового. Скомороха к власти привели тотальное вранье и манипуляции. Ничего, схавали, теперь будут переваривать.
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Скомороха к власти привели тотальное вранье и манипуляции.

І я знаю цю людину- брехуна і маніпулятора...
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Как с Цензора картинку срисовал. После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 1757
"эмоциональный заголовок о готовности почти половины украинцев на автономию Донбасса ради прекращения войны." Источник: https://censor.net.ua/n3134181

Садись, Бутусов. Два. После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 1757
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габритная война а подпевал тут куча с нулевым рейтингом наплодилось каца клопов на цензоре все ветки засырают
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Уроды, что еще сказать. Только кацапы которы это стряпают не понимают, что Украина не рассися, если допечет то так отгребут, не успеют в этот раз добежать до границы, хоть с опросами, хоть без...
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Лучше пока никаких решений не принимать. Абхазия так и осталась пороховой бочкой несмотря на автономию.
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Но давать хорошую ответку, во сто раз перекрывающую нападение, на 44 обстрела должно быть 444 ответных.
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Да все зебилы готовы продать страну за тарифную пайку и немножко гречки = просто надо перестать стрелять и раздвинуть ноги = 73%
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Мне кажется, что под "автономией"⁴ большинство понимает отправку даунбасцев и лугандонцев в синюю и далёкую даль.
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Вам это только кажется, у нас Крым был автономией столько лет и все прекрасно понимают значение этого слова, кроме кацапов, которым "кажется"
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Лично мое мнение - пусть лучше оккупированной частью Донбасса правят орки и их московская крыша - до поры до времени, чем мы простим убийц и предателей - навсегда.
Что, мы простим им это*
После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 4750
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Підтримую тезу, проте не можу поставити лайк під таким фото((
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А у этих все хорошо, пока зелефилы сражаются с порохоботами , жопоблок уверенно выходит на второе место...
Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий - Цензор.НЕТ 3835
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ТАК ВЫ ЭТУ "ВОЙНУ" И НАЧАЛИ. НАПОМНИТЬ ПРО "СТРЕЛЯТЬ В СПИНУ", "ЗАЧИСТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ"? Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий - Цензор.НЕТ 3798
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Да, но при этом нельзя признавать их статус ни под каким соусом = т.е. оставить все как есть
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Зєбіли, маніпулювати вами можна без проблем. В то з різних питань. Навіть якщо правильно поставити запитання, ви проголосуєте за те, щоб вам відрізали вуха. Чому? Є дві причини: 1) повна відсутність критичного мислення. І 2) випливає з першої - віра у "халяву". Ви вважаєте, що блага вам популісти хочуть дати лише за те, що ви такі гарні і розумні.
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то есь,если зелебобу сказать ,шо за отрезание ухов платить не надо-он с радостью подставит бестолковку?
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нужно правильно формулировать. так прямо не пройдёт. нужна достаточно длинная фраза, которая помещается в их крошечный мозг только частями.
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Фигня, по соц опросу во дворе, из 10 бабок на лавочке заявили:
1. Президентом должен быть шталин.
2. НАТО враги, которые нас разбомбят, поэтому орлята учатсо лятять.
3. Раисся наш брат.
4. Дамбас окупировали бандеровци из ОУН(М) при поддержке нахтигаль и войск СС (сойдиненных статов, просто одна сипилявила)
5. Партия рыгыоноф 400 мест в парламенте!
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пару дней назад меня тоже некая мадам хотел сильно соцопросить...сказал,шо занят,но она ответила подождет.через пару минут освободился,спрашиваю
-что вы хотели девушка?
-хотела провести соцопрос
-на какую тему?
-на политическую
-ну давайте
-вы здесь прописаны,в этом населенном пункте?
-да
-сколько вам полных лет?
-сказал
-все,спасибо...

вот такой опрос После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 298
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А все остальное напишут в офисе...учитывая пожелания заказчика...
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Це те, про що я й написав у темі з цим "соцопитуванням".
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Все опросы и референдумы это манипуляция...
Главное правильно...в выгодном русле составить вопрос...
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Я вже казав- Цікаві опитування з'явилися в Україні з приходом зеленої влади...
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Дожились до полного писеца поздравляю козломордые победили без выстрелов и шшума через пять лет Украины не будет будет колония орков
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Зміна конституції у плані меж або автономій лише прозорим Всеукраїнським референдумом, це буде чесно... усі інші варіанти по спискам партій та конституційною більшістью не відображають повну картину. Хоча і так все зрозуміло... межа є межа.
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На Кримі наплювали на Конституцію і змінили його статус місцевим рехверендумом.
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Подобные «опросы» - пробные шары на реакцию «общества»..........
А так ДА: манипуляция и пропаганда могут так мозги засрать, что мама не горюй..........
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ну и так было все ясно откуда ростут копыта у этого мыролюбства.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий
 
 
 
 
 
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