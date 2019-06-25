 Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба

Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отозванный во вторник для консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.
"У меня есть много историй о ПАСЕ... И о том, как дипломатично вести беседу, в которой тебе с улыбкой говорят: не надо заострять, тебе лучше смириться с российским возвращением и просто жить с этим. А ты с такой же дружеской улыбкой отвечаешь: нет, дорогой мой, это тебе придется с этим жить.
И о том, как мы выписывали тезисы, которые Зеленский озвучил на недавних встречах с Макроном и Меркель, хотя оба лидера уже решили возвращать русских и дали все команды", - написал Кулеба.
По его словам, "вчера ночью в пустом коридоре ПАСЕ плакала помощница одного члена ПАСЕ, упорно топил россиян, потому что ей было стыдно за шефа".
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Также "другой член ПАСЕ, который тоже упорно топил за россиян, сегодня удивленно отметил, что россияне приехали какие-то наглые и начали свое триумфальное возвращение с провокации - номинировали одиозного Слуцкого на вице-президента ПАСЕ", - отметил Кулеба.
Но главное, по словам дипломата, это не подобные истории, а будущее.
"Моя личная позиция такова - мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично", - написал Кулеба.
"А вы не печальтесь. Мир жесток. Это факт. Но другого мира у нас нет. Нужно просто быть сильным, иметь здравый смысл и выгрызать в этом мире свое. Особенно после того как что-то выгрызают из тебя", - подытожил дипломат.
Также на Цензор.НЕТ: Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Не ну ясно же, что виноват Порошенко!!! Он сволота шаурму не любит!
зеленолюбивых сограждан, что они сделали и чем это всё может закончиться.
Итак дорогие мои земляки так называемое "большинство" или 73 %.
Позади выборы и многое уже становится ясно, как белый день после ночи ожиданий и романтических фантазий. РАССЕЯЛИСЬ сумерки и утренний туман ушёл в низины и там исчез.
Вместо идеалистических видений о новой и красивой стране, которую нам обещал господин Зеленский, мы видим всю туже Украину, несчастную, бедную страну, которая пыталась в очередной раз сбежать из плена, но доблестные Павлики Морозовы и вечно юные пионеры они же регионалы, сделали всё, что бы помешать бедной стране добежать до надежного убежища под названием Евросоюз и НАТО , и науськивают овчарок НКВД - МГБ - КГБ - ФСБ Путина, что бы опять пленить беглянку и вернуть её в своё тёмное, могильное царство нереализованных мечт.
Этот несчастный человек, о котором мы можем судить только по его ролям и выступлениям на сцене и политическим роликам на тему политики, не расчитывал, что народ соблазнившись на конфетку может пойти за клоуном в любом направлении, даже до ближайших кустов.
Взрослые инфантилы с мышлением ребёнка не могут понять простой истины, что в большой политике если ты не хочешь отстаивать своё достоинство, гордость, защищать Родину, семью, тебе просто оторвут голову, поделят твоё имущество и выгонят из дома, как бы мы ни прикрывались, что живём в век гуманности и верховенства права. Если бы они могли осознать, что ненавидя Порошенка по той или иной причине, они должны были проголосовать за него обеими руками, потому что он реально остановил войну, договорился со всем миром и создал антипутинскую коалицию во главе с США и только благодаря ему мы имеем чистое небо в наших городах и сёлах и не мыкаемся по углам как беженцы из Донбасса, я уже не говорю о жертвах сопровождающие всё это.
И что мы имеем теперь? Во власть пришли люди, которые не пронесут ложку мимо рта и любят погулять за чужой счёт. Быстро раставляют людей на все ключевые посты. То что обещал Зеленский, какие то конкурсы больших профессионалов, мы видим давно знакомые лица с оскалом пиратов, которые ждали своего часа и были готовы стать абордажной командой. За всем этим и непопулярным решениями, быстро закрыть все вопросы за счёт сдачи государственных интересов.
Мы будем наблюдать рост недовольства активных патриотов, которые ни при каких условиях не дадут возможности для реванша. Нетрудно предположить, что складываются все условия для начала широкомасштабной гражданской войны на територрии Украины. И если Порошенко в 2014 - 2015 благодаря своему таланту государственного деятеля сравнимо с Черчилем , смог так перевязать эту рану войны, что большинство это не почувствовало на своей шкуре, то Зеленский на посту президента у меня вызывает большие сомнения. Как говориться Не Дай Бог...
А Путин сейчас потирает руки, он умеет себя вести со слабыми. Он умеет из любого конфликта развести настоящую бойню. И если Зеленский ему не уступит на что расчитывает Путин, то думаю всё мужское боеспособное население должно вспомнить как чистят АКМ, либо просто бежать со своей семьёй куда подальше.
Вот коротенько набросал на досуге. Просто хотелось сказать, что приходится всем нести ответственность за свой выбор, сделанный в нормальном сознании либо под действием каких либо факторов, в том числе передоз пропаганды...
На очереди снятие санкций.
А вот теперь думайте!
ПС: сейчас вы хотите нового клоуна ввести в политику и ВРУ! Может хватит Голосов, Клоунов и "Слуг Народа"????
28.11.2017 в 08:59
Правительство Германии «поддерживает усилия генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в вопросе участия России в ПАСЕ«. Об этом говорится в официальном ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Deutsche Welle о позиции Берлина относительно недавних заявлений Ягланда о роли России в Совете Европы.
новоизбранного президента Украины
во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали
возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
(C)
@Anakoyher
☹️
Мы гейропе не нужны, и нечего тудя сунуться. Европейские ценности стандартные - бабло, что и было только что доказано.
Он кого то слушал, кроме бени?
И чего теперь ждать в ответ?