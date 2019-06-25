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Все про:Зеленский (1882) Меркель (1668) ПАСЕ (1326) Кулеба Дмитрий (139) Макрон (272)

 Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский убеждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона не допустить возвращения россиян в ПАСЕ. Но они к этому моменту уже приняли решение поддержать возвращение делегации РФ.

Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отозванный во вторник для консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня есть много историй о ПАСЕ... И о том, как дипломатично вести беседу, в которой тебе с улыбкой говорят: не надо заострять, тебе лучше смириться с российским возвращением и просто жить с этим. А ты с такой же дружеской улыбкой отвечаешь: нет, дорогой мой, это тебе придется с этим жить.

И о том, как мы выписывали тезисы, которые Зеленский озвучил на недавних встречах с Макроном и Меркель, хотя оба лидера уже решили возвращать русских и дали все команды", - написал Кулеба.

По его словам, "вчера ночью в пустом коридоре ПАСЕ плакала помощница одного члена ПАСЕ, упорно топил россиян, потому что ей было стыдно за шефа".

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Также "другой член ПАСЕ, который тоже упорно топил за россиян, сегодня удивленно отметил, что россияне приехали какие-то наглые и начали свое триумфальное возвращение с провокации - номинировали одиозного Слуцкого на вице-президента ПАСЕ", - отметил Кулеба.

Но главное, по словам дипломата, это не подобные истории, а будущее.

"Моя личная позиция такова - мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично", - написал Кулеба.

"А вы не печальтесь. Мир жесток. Это факт. Но другого мира у нас нет. Нужно просто быть сильным, иметь здравый смысл и выгрызать в этом мире свое. Особенно после того как что-то выгрызают из тебя", - подытожил дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134174
 
   
 Топ комментарии
 
Та ладно...не нужно отмазывать зебобика...
На него глянули...послушали...и пришли к выводу....этот парниша не боец...а клоун...
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При чем тут Зеленский? Решение было прянто еще при Пете, до выборов. Семни методичку.
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Так, еще один тупой вброс от педрофилов.
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Полный провал внешней политики. Быдло ж думало , что люди в МИДе просто так сидят и Порошенко просто так лялякал с Меркель и остальными . Европе просто надоели игры украинских олигархов , которых поддерживает быдло , которым те умело монипулируют . Увидили возврат к паршке да и тупо плюнули. Большая часть украинцев не хотят в НАТО и ЕС они хотят обратно СССР.
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большая часть шлем хочет пришить свинячей шкурки и стать иванами
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Жаль , что ты ***** даже без имени , не можешь сказать мне это в лицо , а то бы я проломил твой дебильный череп до жепы.
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Шо опять шаурмен не виноват!!!!
Не ну ясно же, что виноват Порошенко!!! Он сволота шаурму не любит!
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Небольшая объяснялка - понималка, для наших
зеленолюбивых сограждан, что они сделали и чем это всё может закончиться.

Итак дорогие мои земляки так называемое "большинство" или 73 %.
Позади выборы и многое уже становится ясно, как белый день после ночи ожиданий и романтических фантазий. РАССЕЯЛИСЬ сумерки и утренний туман ушёл в низины и там исчез.
Вместо идеалистических видений о новой и красивой стране, которую нам обещал господин Зеленский, мы видим всю туже Украину, несчастную, бедную страну, которая пыталась в очередной раз сбежать из плена, но доблестные Павлики Морозовы и вечно юные пионеры они же регионалы, сделали всё, что бы помешать бедной стране добежать до надежного убежища под названием Евросоюз и НАТО , и науськивают овчарок НКВД - МГБ - КГБ - ФСБ Путина, что бы опять пленить беглянку и вернуть её в своё тёмное, могильное царство нереализованных мечт.
Этот несчастный человек, о котором мы можем судить только по его ролям и выступлениям на сцене и политическим роликам на тему политики, не расчитывал, что народ соблазнившись на конфетку может пойти за клоуном в любом направлении, даже до ближайших кустов.
Взрослые инфантилы с мышлением ребёнка не могут понять простой истины, что в большой политике если ты не хочешь отстаивать своё достоинство, гордость, защищать Родину, семью, тебе просто оторвут голову, поделят твоё имущество и выгонят из дома, как бы мы ни прикрывались, что живём в век гуманности и верховенства права. Если бы они могли осознать, что ненавидя Порошенка по той или иной причине, они должны были проголосовать за него обеими руками, потому что он реально остановил войну, договорился со всем миром и создал антипутинскую коалицию во главе с США и только благодаря ему мы имеем чистое небо в наших городах и сёлах и не мыкаемся по углам как беженцы из Донбасса, я уже не говорю о жертвах сопровождающие всё это.
И что мы имеем теперь? Во власть пришли люди, которые не пронесут ложку мимо рта и любят погулять за чужой счёт. Быстро раставляют людей на все ключевые посты. То что обещал Зеленский, какие то конкурсы больших профессионалов, мы видим давно знакомые лица с оскалом пиратов, которые ждали своего часа и были готовы стать абордажной командой. За всем этим и непопулярным решениями, быстро закрыть все вопросы за счёт сдачи государственных интересов.
Мы будем наблюдать рост недовольства активных патриотов, которые ни при каких условиях не дадут возможности для реванша. Нетрудно предположить, что складываются все условия для начала широкомасштабной гражданской войны на територрии Украины. И если Порошенко в 2014 - 2015 благодаря своему таланту государственного деятеля сравнимо с Черчилем , смог так перевязать эту рану войны, что большинство это не почувствовало на своей шкуре, то Зеленский на посту президента у меня вызывает большие сомнения. Как говориться Не Дай Бог...
А Путин сейчас потирает руки, он умеет себя вести со слабыми. Он умеет из любого конфликта развести настоящую бойню. И если Зеленский ему не уступит на что расчитывает Путин, то думаю всё мужское боеспособное население должно вспомнить как чистят АКМ, либо просто бежать со своей семьёй куда подальше.
Вот коротенько набросал на досуге. Просто хотелось сказать, что приходится всем нести ответственность за свой выбор, сделанный в нормальном сознании либо под действием каких либо факторов, в том числе передоз пропаганды...
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Для Зе и его команды все идёт как нужно, не парятся по этому поводу.
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Якщо врахувати, що голоси на виборах купляв саме Педро за допомогою своіх сіток, то декому не варто сцяти проти вітру.
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Дійсно не варто......!!!. Ось результат!!!. І задайся питанням, що варто,а що ні....?!.
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Просрав Петро своі гроші, що в сітки вкинув і порохоботам роздав. 16% в першому турі, і 8% зараз. По моєму порохнявий проект вже подихає.
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Я дивлюсь у Вас така обізнаність....?!. Чи може лють....?!.
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Не печальтесь, зебилы. Мир такой, какой есть. Но вы грызите.
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Все было очевидно вменяемым и адекватным людям(но не порохатым свиноботам) после того, как было принято решение строить СП-2. И произошло это при дипломатическом гении, вашем обожаемом Поросенко.
На очереди снятие санкций.
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Дебил Порох как раз добился этих санкций , а быдло решило , что он и его МИД ( который зебил разогнал) просто так лялякают , было титанических усилий выгнать ********* из ПАСЕ ну и зебил не смог убедить не Меркель ни Макрона . Потому , что он артист , а не политик . Но дебилы вроде тебя думают , что любой мужик с улицы ( даже если он профессор) может быть политиком.
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Почему же "дебил Порох" не убедил не строить СП-2, дегенерат?
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Звучит убедительно! Но вот я задаю простейший вопрос!!!! Если бы Порох был Президентом ждал бы он встречи с Меркель и Макроном? Предпринимал бы до этого действия? Сделал бы совместные выступления-брифинги с ВРУ Украины, с МИД Украины, с партнерами Украины! Получил бы ли он поддержку США? Решились бы Меркель и Макрон так откровенно наплевать на Пороха?
А вот теперь думайте!

ПС: сейчас вы хотите нового клоуна ввести в политику и ВРУ! Может хватит Голосов, Клоунов и "Слуг Народа"????
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Голосование совета министров ЕС было весной, и что же сделал Порось?
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Вот когда было "принято решение". Два года назад. И ничего у них не выходило пока мудрый украинский народ не вибрал пиксель с сериала...

28.11.2017 в 08:59

Правительство Германии «поддерживает усилия генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в вопросе участия России в ПАСЕ«. Об этом говорится в официальном ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Deutsche Welle о позиции Берлина относительно недавних заявлений Ягланда о роли России в Совете Европы.
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Картинка, що відповідає трагічній клоунаді реальності:


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Порошенко и для меркель, и для макронам являлся авторитетом,потому и не снимали санкции.Является новоявленный херант авторитетом?Пожалуй нет.Они были уверены,что он проглотит это дерхмо.И он зная о решении этих т.н. друзей сидел и ждал команды глотать.Вчера команда поступила и он это дерхмо проглотил.Только к обеду зубы отчистил и рот отполоскал.Что-то мне подсказывает,что и мы,из-за его и зебилов,дерьхма наедимся.Следующий этап - переговоры с сепаратней и как итог - капитуляция и возложение вины на нас самих.Одно несколько утешает - созданные отряды самообороны.
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Как может быть авторитетом человек, который в гейслипах снимался, с кумом просыпался, страну свою обсирал, говорить не умеет без бумажки...
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Удивительно успешными оказались визиты
новоизбранного президента Украины
во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали
возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
(C)
@Anakoyher
☹️
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Зря мы гей-парад проводили. Сколько геев не задобряй, они так геями и останутся.
Мы гейропе не нужны, и нечего тудя сунуться. Европейские ценности стандартные - бабло, что и было только что доказано.
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Может быть ты не тем местом их задобрял?
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Разменная монетка) А все потому, что яиц нет)))
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А теперь поперли от холуев гнилые ОТМАЗКИ!
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Понятное дело что такие вопросы быстро не решаются. Путлер года полтора это пробивал, подкармливая европейских политиков.
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А наш девочкой обиженной ушел))))))))) Вместо того, что бы бороться))))))))))
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Вспомним, что ему рекомендовали перед этим убрать нахрен всех бениных холуев из окружения
Он кого то слушал, кроме бени?
И чего теперь ждать в ответ?
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и по украинской трубе: не нужно верить их словам, что северный поток не помеха...и зима будет суровой и газ недешевым...и зеленскому на новый год вместо и перед президентом выступить не удастся
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немецко-французские шлюхи вызвали "ЗЕ" ,дабы согласовать возвращение оккупанта ,,,,
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Макрон молодой политик.. Ну что с него взять. А вот Меркель "железный канцлер" и так напоследок, уходя с поста так "опустить" свой имидж, свой нарабатываемый десятилетиями авторитет, свое место в истории, все коту под хвост. И стоило ли оно того. ( неужто тоже пост в Газпроме дают, хотя вряд ли, так открыто она продаваться не будет) Да уж мелковат народец пошел, не те нонче лидеры и политики. В общем ШО наш "Филарет". да и "Пэтя" ( как обобщенные образы).
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Владимиру Александровичу надо меньше было языком ляпать про референдумы о дружбе с паРашкой и вступлении в НАТО....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба
 
 
 
 
 
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