 Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба

Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отозванный во вторник для консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня есть много историй о ПАСЕ... И о том, как дипломатично вести беседу, в которой тебе с улыбкой говорят: не надо заострять, тебе лучше смириться с российским возвращением и просто жить с этим. А ты с такой же дружеской улыбкой отвечаешь: нет, дорогой мой, это тебе придется с этим жить.

И о том, как мы выписывали тезисы, которые Зеленский озвучил на недавних встречах с Макроном и Меркель, хотя оба лидера уже решили возвращать русских и дали все команды", - написал Кулеба.

По его словам, "вчера ночью в пустом коридоре ПАСЕ плакала помощница одного члена ПАСЕ, упорно топил россиян, потому что ей было стыдно за шефа".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой

Также "другой член ПАСЕ, который тоже упорно топил за россиян, сегодня удивленно отметил, что россияне приехали какие-то наглые и начали свое триумфальное возвращение с провокации - номинировали одиозного Слуцкого на вице-президента ПАСЕ", - отметил Кулеба.

Но главное, по словам дипломата, это не подобные истории, а будущее.

"Моя личная позиция такова - мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично", - написал Кулеба.

"А вы не печальтесь. Мир жесток. Это факт. Но другого мира у нас нет. Нужно просто быть сильным, иметь здравый смысл и выгрызать в этом мире свое. Особенно после того как что-то выгрызают из тебя", - подытожил дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.