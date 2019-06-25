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 Чиновники порта "Пивденный" разворовали 2,5 млн бюджетных средств под видом "социальных выплат", - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции разоблачили и блокировали схему по хищению денег государственного предприятия "Морской торговый порт "Пивденный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

В частности, установлено, что двое должностных лиц госпредприятия вносили неправдивые данные в реестр на перечисление социальных выплат. На самом деле деньги поступали на банковские карточные счета знакомых злоумышленников.

Как отмечается, оперативники задокументировали, что в течение 2018-2019 годов чиновники перечислили в пользу "подставных" лиц почти 2,5 млн грн.

Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Вчера двоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об их отстранении от исполнения должностных обязанностей и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134168
 
 
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абалдеть. ведь никогда такого же небыло!
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Точно, и коррупция и воровство появились только при Порошенко!
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))) ага, и ещё задолго до его папы, и крёстных отцов их. с тех пор ничо так и не поменялось и намёков на перемены даже не предвидется. зато каждый новый, приносит в её совершенствование, шо то своё, личное, совершенствуя казалось бы совершенство!!
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И что интересно, зерада чего только не придумает в своё оправдание, чтобы только не видеть, что в первую очередь необходимо было отразить агрессию паРаши и не дать возможности образоваться новым "народным республикам", которые при поддержке паРаши замутили бы коррупционеры...
Намекнуть - почему Кернесу и Труханову выдали индульгенцию?
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намекай. пусть народ почитает намёки штатных камментаторов ))))
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Только инфантилы поймут про "минстецевские методички" и "штатных комментаторов".
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Само собой слышал теперь на предприятиях Коломойского подешевеют энергоресурсы трудиться бедолага в поте лица а Петя да он такой во всем виноват гад
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Для нашего народа это уж не сенсация, есть и более громкие многолетние криминалы в фин.-экон. сфере. Короче, воз (навоз) и ныне там. Вот кто же будет эти авгиевы конюшни разгребать?..
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Наверно тот, кому уже не надо отражать агрессию паРаши, т.к. она, похоже, судя по другим суперважным сообщениям СМИ, да и действиям нового президента, закончилась...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновники порта "Пивденный" разворовали 2,5 млн бюджетных средств под видом "социальных выплат", - СБУ
 
 
 
 
 
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