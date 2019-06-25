 Чиновники порта "Пивденный" разворовали 2,5 млн бюджетных средств под видом "социальных выплат", - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

В частности, установлено, что двое должностных лиц госпредприятия вносили неправдивые данные в реестр на перечисление социальных выплат. На самом деле деньги поступали на банковские карточные счета знакомых злоумышленников.

Как отмечается, оперативники задокументировали, что в течение 2018-2019 годов чиновники перечислили в пользу "подставных" лиц почти 2,5 млн грн.

Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Вчера двоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об их отстранении от исполнения должностных обязанностей и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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