 Тайник с 20 выстрелами к гранатомету РПГ-7 обнаружен пограничниками у дороги "Бахмут - Горловка", - штаб ООС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В сообщении отмечается: "24 июня пограничниками была получена оперативная информация о месте хранения боеприпасов в районе автомобильной дороги "Бахмут - Горловка".

Во время проверки совместно с представителями Бахмутского отдела Национальной полиции, в 15 километрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское", было обнаружено тайник с боеприпасами - 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7.

Опасную находку изъяли и передали компетентным органам. Сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", внесен в ЕРДР

Оперативным составом пограничных подразделений проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной деятельности".

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