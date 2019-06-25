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Все про:Азовское море (1215) моряки (795) Россия (73133) Полозов (364) Азаматов Айдер (3)

 Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат

Российское следствие начало выдвигать украинским морякам обвинение в окончательной редакции. Этот процесс должен закончиться до 9 июля.

Об этом изданию "Крым.Реалии" заявил адвокат Айдер Азаматов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Следствие ознакомило нас с результатами назначенной ранее экспертизы, а также предъявило обвинение в окончательной редакции – это ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России)", – рассказал Азаматов.

По его словам, украинский моряк, мичман Юрий Будзыло заявил, что "обвинение абсурдное и вину свою он не признает".

"(Будзыло. – Ред.) напомнил следствию, что он военнопленный, и требует, чтобы к нему и другим морякам применялись положения Третьей Женевской конвенции. Также он отметил, что сегодня последний день, когда Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву", – рассказал Азаматов.

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Другой адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов уточнил, что до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.

"Следственные действия расписаны до 9 июля. Пока успели предъявить троим: Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзыло", – добавил он.

После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134164
 
 
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Ничего у нас теперь есть настоящий президент на крови не торгует он порешает все вопросы да зелебобовцы?
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интересно.. а где вазелин в этот момент будет... в Офисе - прохлаждаться, жрать вкусную шаурму, купаться в фонтанах, делать бизнес на крови - в уютном кабинете с кондиционером?)
Ведь ИНОГО вазелин НЕ УМЕЕТ Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат - Цензор.НЕТ 3429
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Что-то лахтинские зелебобы сегодня уныло-однотипные, все про "послал на загибель" кукарекают... )) Зато гугл транслейт прямо загибается от количества запросов на перевод... Свинособаки, гнать бы вас отсюда "статевими ганчірками", да уж больно поржать с ваших высеров хочется ))
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Порося послав моряків на загибель,паскуда.
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но щаз вазелин всё быстро порешает, да?) как только доделает регистрацию торговой марки "СДЕЛАЕМ их вместе!" Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат - Цензор.НЕТ 1064
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ага, съем шаурму вместе, пробежим по фонтану вместе, ....
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Шановний, у тебе під під'їздом ошиваєтьс шантрапа. Ти маєш повне право зайти до своєї квартири. І ти несеш ліеґки хворій дружині. Твої дії: 1) кинеш дружину в підеш у еивбар, доки шантрапа не вступиться, чи 2) зайдеш до квартири, не звертаючи уваги на шантрапу? Зараз я пишу для недалеких зелених ідіотів: якби тоді не сталося того походу, то українські порт. Бердянськ і Маріуполь були заблоковані. І без того важка ситуація стала б загрозливою. Не було б переміщення вантажів, люди втратили б роботу. А так міжнародний резонанс і подвиг моряків не дали здійснитися кацапським планам про приєднання Маріуполя і Бердянська до ОРДЛО шляхом поступового удушення. І друге - у похід пішли справжні добровольці, які знали ,що може статися і які можуть бути наслідки. Саме тому вони є справжніми українськими моряками. А ти - провокатор на кацапських харчах.
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Ничего у нас теперь есть настоящий президент на крови не торгует он порешает все вопросы да зелебобовцы?
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Пісдя Порося розгрібати довго прийдеться,але все буде Україна.
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Так, і у вас, на расєї теж будуть українські миротворці, коли у вас все тріщати почне.
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Скорее всего , будут сидеть . А Порошенко , который сдал этих моряков , будет вкусный плов жрать и в уютном кабинете с кондиционером прохлаждаться .
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интересно.. а где вазелин в этот момент будет... в Офисе - прохлаждаться, жрать вкусную шаурму, купаться в фонтанах, делать бизнес на крови - в уютном кабинете с кондиционером?)
Ведь ИНОГО вазелин НЕ УМЕЕТ Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат - Цензор.НЕТ 3429
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давайте уже список, в чем виноват Порошенко.... а то по чуть-чуть выливаете, что б все знали...
Надеюсь Линкольна не он грохнул?
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Может быть, может быть. Но, сами знаете кто, будет продвигать свою медиа-продукцию в запоребрик.
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Похоже, адвокат Айдер Азаматов только что проснулся... Про шесть лет срока шла речь сразу после захвата.
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Что-то лахтинские зелебобы сегодня уныло-однотипные, все про "послал на загибель" кукарекают... )) Зато гугл транслейт прямо загибается от количества запросов на перевод... Свинособаки, гнать бы вас отсюда "статевими ганчірками", да уж больно поржать с ваших высеров хочется ))
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у них методички глючат. задача перед зебилами простая - выгораживать вованов - ссыкливого и сЦаря.. И особый запрет на ругать в сторону рашки и фуйла)
Вот и приходится им постить "послал на загибель"... наверное в Африку)
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шо в методичке написали то и постят... без бумажки они как и гидрант не умеют.... слабоумные же
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"Что-то лахтинские зелебобы сегодня уныло-однотипные"

Так у них "перемога за перемогой": запоребрик в пасе пустили; морякам обещают срок. С интересом ожидаю следующую "перемогу", даже не столько саму "перемогу", а то как ее будут оправдывать последователи
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Возьмите их пленных и давайте лет по 20, делов то. Хватит сопли зеленые размазывать.
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Нема таких покарань, 15 років це максимально, є ще довічне, але воно дуже рідко використовується.
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так два раза по 15....тю.... наш суд самый гуманный суд в мире!!!! Урааааа
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такое вообще невозможно. их то нет при любых раскладах. для рашки они "живые мёртвые". та даже при наличии доказательств, что они таки есть, рашка их просто проигнорирует вместе с доказательствами. скажут - "ну и сажайте (убивайте). бабы знают своё дело, дорожают"
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Я думаю, максимум полгода отсидят и потом их помилуют и обменяют на кого нибудь. Всё будет по сценарию Савченко. Она тоже в странной правовой ситуации была арестована. И тоже была военнослужащая.
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Необходимо срочно проводить исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию радиологического оружия в ракетном и бомбовом исполнении. В качестве боевого снаряжения использовать жидкие боевые радиоактивные вещества (БРВ), представляющие собой радиоактивные отходы атомной промышленности, растворенные в химически активных кислотах.Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат - Цензор.НЕТ 6114
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Ты больной? Или ты хотел бы, чтоб у тебя над головой такую хрень распылили? Это ведь средство поражения для мирного населения.
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Може краще розвивати високоточні технології, нащо брати за ціль нищити все, коли ми дуже дружелюбна нація. Чорнобилю мало, подивіться на мапу, там дуже багато ще й досі радіаційної території. Це не вихід на мій погляд.
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Ты точно больной, раз в твоей голове рождаются такие мысли.
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Я не хворий, бо вискоточні технології не нищать все підряд, а лише ворогів... та сама історія с тепловізорами, де освоєння технології хочаб на 2 км. Все закуповуємо, так нам лохам і треба, а на нас заробляють.
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Урезать так урезать: пусть и ПАСЕ и ********* знают, что и мы уходя можем хлопнуть дверью...
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Военного решения в данной войне нет, но и сдаваться нельзя. Войдёт в историю тот, кто разрубит этот Гордиев узел.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗахваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат
 
 
 
 
 
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