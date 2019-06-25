 САП просит для Труханова 12 лет тюрьмы по делу завода "Краян"

Об этом сказал прокурор Максим Кравченко в ходе дебатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Украинские новости".
Прокурор просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости. Эти средства прокуратура просит конфисковать с арестованных счетов фирмы "Девелопмент Элит".
САП обращает внимание, что Труханов имел до 2017 года паспорт гражданина России и, по данным Интерпола, человек с такой же внешностью находится в международном розыске.
Труханова прокуратура называет организатором преступной схемы.
По другим обвиняемым САП просит 11 лет - для заместителя Труханова, Павла Вугельмана, по 10 лет - для обвиняемых Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова и Петра Загодиренко, 11 лет для Игоря Кравченко и 7 лет для Галины Богдановой.САП просит также конфисковать все имущество у обвиняемых и арестовать их.
Напомним, 30 мая 2018 года НАБУ и САП завершили расследование по делу против мэра Одессы Труханова.
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Петро ПорошенкоПодлинная учетная запись @poroshenko
5 років п'ята колона сиділа тихіше води і нижче трави. А тепер підвели голови. Поки був Президентом, я знав як тримати їх під плінтусом. А тепер у них з'явилася надія. І вже чути гуркіт бульдозера, яким вони хочуть руйнувати фундамент державності, який разом звели за 5 років.
https://censor.net.ua/video_news/3114625/vse_za_chto_nas_uvajayut_eto_blagodarya_vam_truhanov_vyskazalsya_v_podderjku_poroshenko_video
А ЗНАЧИТ и САДИТЬ ИХ НУЖНО ТОЖЕ ВМЕСТЕ!!!
ГРОССМЕ́ЙСТЕРА
ги
І хто ж оце хана посміє у буцигарню?