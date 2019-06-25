 САП просит для Труханова 12 лет тюрьмы по делу завода "Краян"

Об этом сказал прокурор Максим Кравченко в ходе дебатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Украинские новости".

Прокурор просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости. Эти средства прокуратура просит конфисковать с арестованных счетов фирмы "Девелопмент Элит".

САП обращает внимание, что Труханов имел до 2017 года паспорт гражданина России и, по данным Интерпола, человек с такой же внешностью находится в международном розыске.

Труханова прокуратура называет организатором преступной схемы.

По другим обвиняемым САП просит 11 лет - для заместителя Труханова, Павла Вугельмана, по 10 лет - для обвиняемых Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова и Петра Загодиренко, 11 лет для Игоря Кравченко и 7 лет для Галины Богдановой.САП просит также конфисковать все имущество у обвиняемых и арестовать их.

Напомним, 30 мая 2018 года НАБУ и САП завершили расследование по делу против мэра Одессы Труханова.

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