EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1763  30
Все про:Одесса (5495) Труханов Геннадий (201) САП (1098)

 САП просит для Труханова 12 лет тюрьмы по делу завода "Краян"

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Малиновский районный суд Одессы приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в присвоении 92,7 млн гривен при покупке здания завода "Краян".

Об этом сказал прокурор Максим Кравченко в ходе дебатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Украинские новости".

Прокурор просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости. Эти средства прокуратура просит конфисковать с арестованных счетов фирмы "Девелопмент Элит".

САП обращает внимание, что Труханов имел до 2017 года паспорт гражданина России и, по данным Интерпола, человек с такой же внешностью находится в международном розыске.

Труханова прокуратура называет организатором преступной схемы.

По другим обвиняемым САП просит 11 лет - для заместителя Труханова, Павла Вугельмана, по 10 лет - для обвиняемых Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова и Петра Загодиренко, 11 лет для Игоря Кравченко и 7 лет для Галины Богдановой.САП просит также конфисковать все имущество у обвиняемых и арестовать их.

Напомним, 30 мая 2018 года НАБУ и САП завершили расследование по делу против мэра Одессы Труханова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Труханова о недостоверном декларировании отправлено в суд, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3134162
 
   
 Топ комментарии
 
А за сепаратизм привлечь это мурло, не?
 показать весь комментарий
 
Пересмотрю свое мнение про зебила если єта гнида таки сядет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это так, для прикола. из свежих изречений панамо-мальдивского патриота
----------

Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko

5 років п'ята колона сиділа тихіше води і нижче трави. А тепер підвели голови. Поки був Президентом, я знав як тримати їх під плінтусом. А тепер у них з'явилася надія. І вже чути гуркіт бульдозера, яким вони хочуть руйнувати фундамент державності, який разом звели за 5 років.
 показать весь комментарий
 
 
Ти з чимось не згоден? Де були бені, портнови, оніщенки, богдани при Петрі? І де вони зараз? Добре, що "соєве" ЦВК не зареєструвало оніщенка кандидатом.
 показать весь комментарий
 
 
под каким именно плинтусом сидел Труха?!
 показать весь комментарий
 
 
Труха сидів в одеській мерії, бо одеські ватозелебобіки обрали його мером. Як, доречі, і гепу в Харкові.
 показать весь комментарий
 
 
Трухан с рашистским паспортом "подельник" кремлёвской ОРГ.
 показать весь комментарий
 
 
выходит, и маринка по., которая вышивает с трухой крестиком, тоже из кремлёвских?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, она ведь состоит в отношениях с самим хитрожопым кремлёвским
 показать весь комментарий
 
Пересмотрю свое мнение про зебила если єта гнида таки сядет.
 показать весь комментарий
 
 
а кто его сейчас садить то будет ? - петин кум ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну если Барышевский суд - тогда точно посадят
 показать весь комментарий
 
Если суд будет портновско-киваловский то отмажут.
 показать весь комментарий
 
Типа он может как-то повлиять на судей или прокуроров...
 показать весь комментарий
 
А за сепаратизм привлечь это мурло, не?
 показать весь комментарий
 
 
Труханов по российскому паспорту,Анзопулос -по греческому паспорту, должен давно сидеть в тюрьме.
 показать весь комментарий
 
 
"Все, за что нас уважают, - это благодаря вам!" - Труханов высказался в поддержку Порошенко.
https://censor.net.ua/video_news/3114625/vse_za_chto_nas_uvajayut_eto_blagodarya_vam_truhanov_vyskazalsya_v_podderjku_poroshenko_video

А ЗНАЧИТ и САДИТЬ ИХ НУЖНО ТОЖЕ ВМЕСТЕ!!!









 показать весь комментарий
 
 
Дело на Трухана завели при Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Труха не сядет ,Труха убежит САП просит для Труханова 12 лет тюрьмы по делу завода "Краян" - Цензор.НЕТ 5876.... пока не поздно держите

ГРОССМЕ́ЙСТЕРА САП просит для Труханова 12 лет тюрьмы по делу завода "Краян" - Цензор.НЕТ 5221
 показать весь комментарий
 
 
Трухан - з погляду англійської мови True Khan (Справжній Хан).
І хто ж оце хана посміє у буцигарню? САП просить для Труханова 12 років ув'язнення у справі заводу "Краян" - Цензор.НЕТ 6142
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСАП просит для Труханова 12 лет тюрьмы по делу завода "Краян"
 
 
 
 
 
 вверх