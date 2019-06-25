 "Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой

Об этом он сообщил Русской службе RFI, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, будут ли крымские чиновники принимать участие в ПАСЕ, Толстой сказал: "Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее".

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.