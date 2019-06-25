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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133) Толстой (6)

 "Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой

Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой допустил участие так называемых "депутатов" временно оккупированного Крыма в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом он сообщил Русской службе RFI, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, будут ли крымские чиновники принимать участие в ПАСЕ, Толстой сказал: "Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее".

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134160
 
 
 Топ комментарии
 
Толку уже переживать. Уже сейчас видно, что даже если делегация РФ начнет по очереди насиловать членов ПАСЕ, но при этом совать им в трусы денег, ей все простят. И Украина уже на это никак не повлияет... Нужно просто принять как данность продажность и двуличие европейских политиков.
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Это "узаконивание" оккупации Крыма . Европопка возражать не будет . Таковы европейские ценности "Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой - Цензор.НЕТ 5306
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Толку уже переживать. Уже сейчас видно, что даже если делегация РФ начнет по очереди насиловать членов ПАСЕ, но при этом совать им в трусы денег, ей все простят. И Украина уже на это никак не повлияет... Нужно просто принять как данность продажность и двуличие европейских политиков.
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"Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой

Правильно. Идёт к тому, что не только станут, но и возглавят..
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Та хватит уже нам головешки подбрасывать Что бы мы тут изводились Просрали внешнюю политику так просрали
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Просрали вы ******** свою совесть, как и жизни своих удмуртов на донбаце,как убивали вашу мразь здесь так и будем продолжать
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Это "узаконивание" оккупации Крыма . Европопка возражать не будет . Таковы европейские ценности "Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой - Цензор.НЕТ 5306
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это твое кредо...

ой, ну для дебилов, же надо, понятнее.... расшифрую:

Кре́до (от лат. credo «верю») - личное убеждение, основа мировоззрения человека, также означает:Кредо - латинское название Символа веры;
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Окупация - фигня!... а вот гей парады - вот это ценности!
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Во мля!!!
Гейевжожопцы, кака вам сюрпризик?!
🤣
ПЕС рукоплещет,не???
🤣🤣
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А я не против, чтобы они там были и даже страстно желаю этого, после решения ПАСЕ...
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Правильно. "Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой - Цензор.НЕТ 8911 Раша, смачніше харкай у морду ПАРЕліберастам! "Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой - Цензор.НЕТ 1597
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Делегаты от бывшего Владивостока могут стать представителями Китая в ООН, сказал дедушка Си
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те которые ножки Буша жрали, теперь кормильцы всего и вся...?
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болезные у тебя фантазии, прямо как у кацапа)
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лучше иди пенсию зарабатывай) у вас в россии это сейчас актуальнее, а то роль опущенного петуха будет грозить тебе, если не уже.. это ж всё не бесплатно пасе и тд. а за ваши деньги
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Сейчас рф всеми возможными способами будет легализировать Крым и через ПАСЕ в том числе.
Спасибо жителям Кривбасса за преЗЕдента...
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стесняетесь закончить??? из песни слова не выкинуть
73 получили то за что голосовали
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Учитывая «возврат» кацов в ПАСЕ, не удивлюсь, если таким методом «легализируют» Крым..........😡
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Обязательно легализуют. Но не в прямую, а путём игнорирования этой тематики. Как например Турецкий Кипр. Много в ПАСЕ рассматривается вопрос разделения Кипра?
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Если РФия приплатит, то там и Абхазия с Осетией появятся.
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Ты идиот или притворяешься? Президент Украины сейчас зеБЕнин телепузик!
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Тяжело поверить во все это,это какой то кошмарный сон,но нельзя проснутся это реальность,зеленое чмо вырази обеспокоеность
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Толстой это ватная гнида высшей категории
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Видимо, велись какие-то сепаратные переговоры по налаживанию отношений. Скорее всего, возможно, это результат того, что Зеленский во Франции заявил и нежелании разговаривать напрямую с сепаратистами. Европейцы напряглись и не захотели ещё пять лет тянуть эту лямку, в том числе финансовую.
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Аууууу! ЗеБЕнин телепузик ты где?
Объясните пожалуйста,кто нибудь этому клоуну, что путин практически легализируют аннексию Крыма!
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Воооо, работа Свинокаманды и пррроявилась!
Лолита-агент таки!
🤔
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Пускай кацапы резвятся в ПАСЕ - Украине пару-тройку лет там делать нечего...Как любят они же говорить " надо сосредотачиваться" на экономике, ЗСУ и налаживать прочные отношения с союзниками.
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А что, через три года будет? На что намекаешь, определяя срок - пару-тройку лет?
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все течет - все меняется... И Европа намного лучше, чем Кацапстан, если это имеется ввиду!
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Жду когда этот персонаж начнет учить продажныж ПАСЕбников пуйла учить заваривать кору дуба и глотать боярышник
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Судя по надменной риторике кацапов, создаётся убеждение, что им поставлена задача провалить резолюцию о входе в ПАСЕ, дабы не платить 70 лямов, но сохранив лицо. Уж больно нагло себя ведут, подымая до максимума ставки. ИМХО
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Орки ещё и троллят - надо уйти с поляны, где ГАДИТ русский мир
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Это очень хорошо, я думаю их общение очень обогатит внутрний мир обеих сторон...
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Вся эта бодяга с ПАСЕ только ради этого делалась.
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Украине надо валить из этого ПАСЕ и не платить взносы, а эти деньги направить на выплаты бойцам АТО.
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Это всё что нужно знать о "еврапейскихценастях"!
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Все отлично. Вытирают *уй об штору после того, как поставили рачком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой
 
 
 
 
 
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