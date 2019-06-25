 "Депутаты от Крыма могут стать членами делегации в ПАСЕ", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой

Об этом он сообщил Русской службе RFI, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, будут ли крымские чиновники принимать участие в ПАСЕ, Толстой сказал: "Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее".
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Правильно. Идёт к тому, что не только станут, но и возглавят..
ой, ну для дебилов, же надо, понятнее.... расшифрую:
Кре́до (от лат. credo «верю») - личное убеждение, основа мировоззрения человека, также означает:Кредо - латинское название Символа веры;
Гейевжожопцы, кака вам сюрпризик?!
🤣
ПЕС рукоплещет,не???
🤣🤣
Спасибо жителям Кривбасса за преЗЕдента...
73 получили то за что голосовали
Объясните пожалуйста,кто нибудь этому клоуну, что путин практически легализируют аннексию Крыма!
Лолита-агент таки!
🤔