 В Днепре готовятся к третьему этапу совершенствования Ситуационного центра города

Интерактивная система, к которой присоединены 800 камер, способна к самостоятельному обучению. Ситуационный центр сотрудничает с правоохранительными органами, представители которых дежурят здесь. За несколько месяцев работы благодаря видеоматериалам с камер наблюдения правоохранителям удалось раскрыть 164 уголовных правонарушения.

Работу Ситуационного центра и его взаимодействие с правоохранительными органами городской голова Днепра Борис Филатов назвал ситуацией win-win.







"Идея создать Ситуационный центр возникла после моей командировки на муниципальный форум в Израиле. Мы его создали с правоохранительными органами. Видеокамеры висят не там, где захотелось Борису Альбертовичу, а там, где указывает полиция. Есть соответствующие технологии и зоны, которые должны перекрываться. Например, в Лондоне никто не может перейти из точки "А" в точку "Б", не попав в поле зрения видеокамер. Так называемых слепых зон там только 30 секунд. Можно много спекулировать на этот счет. Мы постоянно совершенствуем систему Центра - совместно с правоохранительными органами. Чем больше камер, взаимодействия с правоохранительными органами - тем лучше будет криминогенная ситуация в городе. Те, кто разрисовывает памятники, ворует люки, грабит, похищает машины, должны понимать, что им не скрыться от нашего всевидящего ока. Добропорядочным гражданам нечего беспокоиться ", - сказал мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга в ситуационном центре 25 июня. Мэр Днепра отметил, что несмотря на техническую возможность сам не следит за жизнью города и горожан с помощью камер.



Так, во время третьего этапа расширения Ситуационного центра к его сети будут подключены учреждения здравоохранения, детские сады и инфраструктурные объекты. Город приобретет еще около 400 камер. Среди них будут такие, которые распознают не только номер, но и цвет и марку автомобиля. По данным статистики предупреждения и раскрытия правонарушений, эффективные устройства для мониторинга - роботизированные камеры.

"Мы 24 часа в сутки следим, чтобы наши граждане, жители Днепра были защищены. Максимально быстро реагируем на сообщение от коллег и сотрудников. Хочу выразить благодарность Борису Филатову за то, что привлекли нас к работе с Ситуационным центром, позволили сотрудничать", - сообщила заместитель начальника управления патрульной полиции в Днепропетровской области Лилия Наумушкина.

Также в ситуационном центре обнародовали ряд видеозаписей, благодаря которым правоохранителям удалось разыскать виновников ДТП и разобраться в инцидентах с возможной торговлей оружием.

Отметим, что камеры видеонаблюдения в Днепре начали устанавливать еще два года назад - в рамках муниципальной программы "Безопасный город". Сейчас в системе Ситуационного центра- почти 800 камер, которые могут распознавать автомобильные номера, статически демонстрировать картинку или двигаться при помощи операторов. Подключены также камеры мониторинга программы "Безопасная школа", что позволяет контролировать местонахождение детей в 16 школах города, а также "глаза" WiFi деревьев. Видео на серверах хранится 45 суток.

Ситуационный центр также имеет официальную страницу в соцсети. Здесь регулярно обновляют информацию, включая угонщиков автомобилей.