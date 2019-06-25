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 Политика Украины
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 Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко

Российская Федерация не скрывает своих агрессивных планов в отношении Украины, и война на Донбассе продолжается. Об этом не стоит забывать, чтобы не потерять Украинское государство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер партии Петр Порошенко во время выступления во львовском Музее освободительной борьбы Украины, где сегодня состоялся "День рождения Героев АТО".

"У нас нет мира, у нас есть война. К сожалению, сейчас многие забыли об этом, потому что мы очень тщательно защищали от чувства, что в стране есть война за то, чтобы сохранилась Украина. Это украинские Герои - наши воины - разрушили планы Путина по созданию Новороссии, Малороссии, планы разорвать страну. Это они стеной стали для того, чтобы сохранить наш суверенитет, остановить врага наДонбассе. Если бы они его не остановили - неизвестно, где бы он был. Или в Киеве, или во Львове. Многие забыли о том, что агрессор абсолютно никак не изменил планы захватить Украину".

Порошенко напомнил, что именно в эти дни пять лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому украинские военные освободили две трети оккупированного Донбасса.

"В результате приказа мы освободили две трети оккупированного Донбасса! Не только Мариуполь, Краматорск, Константиновку, Славянск, Лисичанск, Северодонецк. Две трети Донбасса были освобождены, и возвращен украинский флаг усилиями именно украинских героев!", - отметил он.

Порошенко поблагодарил семьи погибших Героев и отметил, что жертвы войны за свободную суверенную Украину не должны быть напрасными.

"Мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. От отношения народа к героям зависит, вправе нация на будущее - или нет. Сейчас, за последний месяц мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, обрезать финансирование и давать приказ о запрете стрелять в ответ. Мы не дадим нанести армии удар в спину. Сейчас нам надо всем объединиться для того, чтобы не дать разрушить память о них - почти трех тысячах воинов, отдавших жизнь, защищая страну от российской агрессии", - отметил председатель партии "Европейская Солидарность".

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Источник: https://censor.net.ua/n3134158
 
   
 Топ комментарии
 
Они не забыли. Они помогают. Тимошенки, гриценки, садовые, смешки, бойки, рабиновичи, мураевы, кернесы и т.д. Список ВЕЛИК.
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Порошенко напомнил, что именно в эти дни пять лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому украинские военные освободили две трети оккупированного Донбасса...

Занимался какой-то фигней.
Нет шоб по фонтанам побегать как нормальние президенти делают.
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Да, не забыли и видим, шо был Пеця настоящим Президентом, ане фуфлом велосипеднопианистским Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4821
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Ну , бесплатные -это условно Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8439 . Понятно что его "турнэ" неплохо оплачивалось кем то из олигархов . Олигархам нужны свои люди в Раде , тут уж не до экономии " нажитого непосильным трудом " .. Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4076 .
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"Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко" - а можно было бы выбрать Порошенко, если бы после его заявления, ему отрубали бы руки, в остальном к нему не было претензий, т.е. он был бы идеальный президент.
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За всю історію України був один ефективний уряд, при якому реально відбувалося покращення. Це був уряд генерала Скоропадського. Думай-те.
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Всеукраинский маршал Порошенко, как всегда многословен в перечислении своих заслуг-- только он,и никто другой спас мир,только под его руководством... Другая сторона его "заслуг" конечно же, по понятным причинам остаётся в тени--одна только работа по разведению породы свиней под названием "свинарчук" ,зарабатывание на войне-- чего только стоят...--поднять, не подымаемый рейтинг любой ценой, все обещания,которые есть,немедленно в студию.
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Кто такой Порошенко, что на Цензоре его постоянно освещают? Кто этот мощный старик?
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Сергей, а кто развязал войну на Донбассе?
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Шо такое, русскій? Бутылка пузатая попалась?
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Документы панамской компании Mossack Fonseca свидетельствуют о том, что президент Украины Петр Порошенко
зарегистрировал компанию на Британских Виргинских островах под
названием Prime Asset Partners Ltd 21 августа 2014 года. Регистрационный
записи на Кипре свидетельствуют о том, что он единственный владелец
компании.
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Эта регистрация состоялась на фоне одного из самых кровавых сражений в войне на Востоке Украины. Об этом сегодня пишет издание The Guardian,
напоминая, что 20 августа 2014 года, за день до регистрации офшорной
фирмы Порошенко, украинские войска попали в окружение возле города
Иловайск. Тогда погибли около тысячи солдат, а еще несколько сотен были
ранены и захвачены в плен.
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Это к кому порошенко обращается:многие забыли о том, что... Да никто ничего не забыл. Мне на минуточку даже стало жаль пэботиков. На секундочку. Это же к вам ваш boss обращется?
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А как можно было во время войны давать ВРАГУ свободу выбора, допускать его до выборов?
У врага заведомо не менее 80%.
А Майдан победил не на выборах! Майдан никогда в ближайшие 20 лет не победит на выборах!
Хотите Свободы? - Возьмите силой. Силой же и удерживайте её.
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Що цим Петро хоче сказати? Що треба жахнути ще пару арсеналів? Ну, щоб пуйла остаточно налякати?
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Побренчать членом на рояле - ***** сдохнет со смеху.
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Скоріше від заздрощів. Помітив, що з цього жарту Вохі ковбасить тільки прихованих імпотентів. Ну ще Меркель.
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Лапотники уже кокошники понадевали и бояру жрут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМногие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко
 
 
 
 
 
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