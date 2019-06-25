 Москва не считает это дело подсудным Международному трибуналу ООН по морскому праву и отдавать моряков не будет, - Песков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Отвечая на вопрос, будет ли Кремль предоставлять отчет по требованию трибунала Песков заявил, что Россия не считает инцидент с захватом украинских кораблей и военных возле Керченского пролива в ноябре 2018 года подсудимым Международному трибуналу ООН по морскому праву.
"Этот случай возле Керченского пролива неподсуден для этой судебной инстанции, в этом заключается позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на этот инцидент", - отметил он.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.
25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
Наш гидрант что там, будет вставать перед ними на кАлени что б отпустили?
Проскакивала информация, что Меркель и Макрон согласились на возврат россии в ПАСЕ в обмен в т. ч. на решение вопроса с пленными украинскими моряками. ПАСЕ и евро-лидеры свою часть сделки уже выполнили, а московиты, как обычно, дурака включают. Кинули, понимают, что если их 5 минут назад вернули, то сразу же дать заднюю ПАСЕ не сможет, ибо это будет означать что они сами себе в лицо плюнут.
Короче, развели русские Европу в очередной раз . . . Европа, конечно, обидится, но поскольку с гордостью там давно уже всё грустно, дело ограничится только дополнительным денежным счётом.
А моряков московиты придерживают для торга с американцами на G-20.
Пираты, блин, форменные пираты - берут заложников, торгуются ими . . .
Все знают, что нельзя вести переговоры с террористами - ан-нет, снова и снова пытаются их вести, вместо того, чтобы случайно уронить самолёт с летящим куда-то путиным. Опомнятся только тогда, когда сами будут на мушке. Только придётся слишком большую цену тогда заплатить за спасение . . .
там где выгодно рашке и совпал интерес - мы уважаем ваше мнение,
а там где назвали вещи своими именами но не совпало с мировоззрением вяликих - мы ничего не знаем и исполнять ничего не будем... и это не ваше дело ваще...
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медведь никогда не станет слушать песнь иволги... у него нет ни слуха, ни желания,
но он с удовольствием полакомится яйцами в кладке иволги...
Вообще надо закрыть границы на востоке и разорвать дипотношения.
Требовать надо лично у зеленского с покрышками, коктейлями...иначе моряки будут сидеть и они будут не последними
"Россия принадлежит к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - цитирует министра пресс-служба ведомства
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Да плевала Рашка на обязанности, ее только права интересуют. И европейские политики это прекрасно знают, лицемеры.