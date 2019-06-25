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 Москва не считает это дело подсудным Международному трибуналу ООН по морскому праву и отдавать моряков не будет, - Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает считать инцидент с украинскими кораблями вблизи Керченского пролива неподсудным трибуналу ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль предоставлять отчет по требованию трибунала Песков заявил, что Россия не считает инцидент с захватом украинских кораблей и военных возле Керченского пролива в ноябре 2018 года подсудимым Международному трибуналу ООН по морскому праву.

"Этот случай возле Керченского пролива неподсуден для этой судебной инстанции, в этом заключается позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на этот инцидент", - отметил он.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: Помпео призвал Россию освободить пленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Источник: https://censor.net.ua/n3134156
 
 
 Топ комментарии
 
Ты реально идиот или просто недалекий тролль? Наши моряки плыли из нашего порта в наш порт по нашим/международным водам. Убей себя об стену, зебил.
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і де жорсткі заяви гідранта? чи спікери ще текст не написали
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Ну, Зе, что делать будешь?

Хреном по роялю стучать, шаурму жрать или освобождать?
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Кандидат в президенты Украины, телеведущий и шоумен Владимир Зеленскийопубликовал обращение к своему сопернику на выборах, действующему президенту Петру Порошенко, в котором в том числе упрекнул главу государства за то, что тот не занимается, по мнению шоумена, вопросом освобождения захваченных у берегов Крыма украинских моряков.
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Нету у вас методов против Кости Сапрыкина
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Рашка буем поводила по губам правосудию.
Наш гидрант что там, будет вставать перед ними на кАлени что б отпустили?
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До чего же противно, когда очередная ***** строит из себя невинность......(Ф.Раневская)
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Кацапії в міжнародних водах можна захоплювати кораблі враз з залогою? То чому Україні не можна вжити глибоководних "бімб" для вирішення проблеми енерґетичної залежності ЄС від кацапії, інакше званої "Північними потоками"? Я добре розумію, що ЄС вкрай стурбований своєю енерґетичною залежністю від москви? От і чудово. Як в старому анекдоті: "Нє дадім друг другу умєрєть".
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За это нужно предоставить им право решать все вопросы единолично , без голосований в ПАСЕ и ООН , и ещё где-нибудь можно . Европа гопников любит .
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Русня понимает диалог только тогда, когда их в гробах везут...
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ОЗАБОЧЕНОСТЬ И ОБЕСПОКОЕНОСТЬ УЖЕ ВИРАЗИЛИ?
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С таким поведением Европы которое мы наблюдаем в последние год-два, не удивлюсь официальному признанию ЛДНР со стороны России, полному прекращению газового транзита через территорию Украины и снятию всех экономических санкций с РФ. Это может стать реальностью уже в 2020. Прикормленные нефтедолларами европейские моськи никогда не сдадут интересов России. Для Европы важны ценности говорили они
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Якщо Зе не буде займатися цими проблемами, то він буде "ні в чому не винуватий"?
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Я уже говорил - абсурдно пытаться повесить продажность европейских политиков на Зеленского или любого другого украинского политика. В данном случае любой президент Украины практически бессилен о чем и сказал Климкин. На США тоже сейчас нельзя полагаться - они полностью поглощены Ираном и торговой войной с Китаем + предвыборная кампания Трампа на носу. Им просто не до нас. Так что Украину ждет веселое время в ближайшие год-два.
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Мабуть вине розумієте українську мову, бо я казав ЗАЙМАТИСЯ. Всього вам доброго подалі від українців.
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Достойна відповідь лаптів ПАРЕшникам Москва не считает это дело подсудным Международному трибуналу ООН по морскому праву и отдавать моряков не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 4974Залік! Лапті, атжигайтє далі! Москва не считает это дело подсудным Международному трибуналу ООН по морскому праву и отдавать моряков не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 9696
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Это к тем кто собирается с кацапами о чём то договариваться Любые уступки и переговоры кацапы рассматривают как слабость Разрыв дип-отношений прекращение торговли с оккупантами в том числе и ценой убытков Запрет кацапскому бизнесу деятельности в Украине Вот что мы должны делать И так бы делала нация которая себя уважает Хотя о чём это я
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Первый раз раша сдержала слово, сказала сразу же, что чихать на этот суд хотела и моряков не отдаст, и вот, выполнила обещание. А сейчас европейские друзья раши начнут усиленно придумывать отмазки для нее, ну не наказывать же, в самом деле, такой чудесный денежный мешок.
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Ха-ха-ха, кидалово . . .

Проскакивала информация, что Меркель и Макрон согласились на возврат россии в ПАСЕ в обмен в т. ч. на решение вопроса с пленными украинскими моряками. ПАСЕ и евро-лидеры свою часть сделки уже выполнили, а московиты, как обычно, дурака включают. Кинули, понимают, что если их 5 минут назад вернули, то сразу же дать заднюю ПАСЕ не сможет, ибо это будет означать что они сами себе в лицо плюнут.
Короче, развели русские Европу в очередной раз . . . Европа, конечно, обидится, но поскольку с гордостью там давно уже всё грустно, дело ограничится только дополнительным денежным счётом.
А моряков московиты придерживают для торга с американцами на G-20.

Пираты, блин, форменные пираты - берут заложников, торгуются ими . . .
Все знают, что нельзя вести переговоры с террористами - ан-нет, снова и снова пытаются их вести, вместо того, чтобы случайно уронить самолёт с летящим куда-то путиным. Опомнятся только тогда, когда сами будут на мушке. Только придётся слишком большую цену тогда заплатить за спасение . . .
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В 1938 такие же европейцы отдали Чехословакию на растерзание. История повторяется. Фюрер тогда тоже обещал ограничится только Судетами.
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Дороговато моряки заплатили, чтоб потрох военное положение ввел...
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те "военное положение" тобі поперек горлянки стало? Що змінило? Прикус тобі змінило, чи рецептори пошкодило?
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Конечно, Москва увидела как прогнулись в ПАСЕ, Москва увидела какие импотенты в ООН, Москва увидела какие шл... девки легкого поведения рулят ЕС, Москва убедилась, что все можно купить, Москва будет теперь продавливать все свои хотелки с утроенной силой пока "прет".
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Годик посидят, плюнут, напишут прошение о помиловании, и выйдут на свободу.
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а кто сомневался? ну хоть кто-то сомневался???
там где выгодно рашке и совпал интерес - мы уважаем ваше мнение,
а там где назвали вещи своими именами но не совпало с мировоззрением вяликих - мы ничего не знаем и исполнять ничего не будем... и это не ваше дело ваще...
***
медведь никогда не станет слушать песнь иволги... у него нет ни слуха, ни желания,
но он с удовольствием полакомится яйцами в кладке иволги...
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Ну что Международный трибунал ООН,нравится на*уй ходить?Почаще потакайте убийцам и маньякам. В следующий раз вам прямо на стол на*рут.
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У Украины и Польши есть сухопутный транзит, который должен быть перекрыт для орков полностью.
Вообще надо закрыть границы на востоке и разорвать дипотношения.
Требовать надо лично у зеленского с покрышками, коктейлями...иначе моряки будут сидеть и они будут не последними
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Ясен пень, что рашка хер забила на всякие законы и международные договора. Вопрос только нахера наши "говнокомандующие" послали моряков при таких раскладах на заранее невыполнимое задание.
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
"Россия принадлежит к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - цитирует министра пресс-служба ведомства
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Да плевала Рашка на обязанности, ее только права интересуют. И европейские политики это прекрасно знают, лицемеры.
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Т.е именно Москва решает а не трибунал ООН. ...Я не понимаю о каком ПАСЕ может идти речь?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМосква не считает это дело подсудным Международному трибуналу ООН по морскому праву и отдавать моряков не будет, - Песков
 
 
 
 
 
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