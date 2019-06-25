 АМКУ ведет расследование в отношении "Укрзализныци" и дорожного строительства

Антимонопольный комитет Украины занимается множеством расследований, среди наиболее резонансных - злоупотребление монопольным положением группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений, "Укрзализныци" и дорожного строительства, сообщает "5 канал".

Кроме того, по словам председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, ведется расследование деятельности облгазов.

"Ведется очень большое расследование о деятельности облгазов. Вопросы, которые были предметом внимания - злоупотребление монопольным положением группы Фирташа на рынке минеральных удобрений. Очень большое количество сговоров на торгах, связанных с закупками" Укрзализныци ". И также мы системно анализируем сговоры на торгах при дорожном строительстве ", - рассказал глава комитета.

Кроме того, сообщается, что продолжаются расследования в отношении рынков производства и продажи продуктов питания.

Напомним, ранее сообщалось, что для работников Антимонопольного комитета Украины, который активизировался в последние годы, существует потенциальная угроза жизни и здоровью в связи с расследованием АМКУ злоупотреблений на миллиарды и штрафов компаниям на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает "5 канал".

Ежегодно комитет выносит 6,5 тыс. решений, расследует около 300 сговоров на торгах и проводит расследование по 30 делам национального уровня. Общий экономический эффект от деятельности АМКУ вырос с $ 50 млн в 2016 году до $ 150 млн в 2018-м. Несмотря на это, он подвергается критике от несогласного с решениями комитета бизнеса, говорится в расследовании.

По словам директора института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, сейчас пришло время задуматься о безопасности работников АМКУ.