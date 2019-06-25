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Все про:Польша (4802) Россия (73133) шпионаж (798)

 В России отца шестерых детей из Польши приговорили к 14 годам строгого режима за шпионаж

Московский суд вынес приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски. Судья считает, что он получить секретные комплектующие комплекса С-300 для незаконного вывоза в Польшу.

Суд над гражданином Польши начался 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс". Материалы дела Радзаевски были засекречены, его судили в закрытом режиме.

Поляк не признал вину и собирается оспорить приговор.

Радзаевски - "индивидуальный предприниматель в фирме "Автотранс" из города Белосток со средним профессиональным образованием, 11 февраля 1977 года рождения, имеющий на иждивении шестерых малолетних детей. Он находится под стражей по меньшей мере с 21 апреля 2018 года, тогда его решил арестовать Мещанский суд Москвы.

Предварительное следствие установило, что Радзаевски пытался пытался организовать вывоз в Польшу продукции военного назначения, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, заявили в центре общественных связей ФСБ.

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Там добавили, что он искал возможность получить секретные комплектующие комплекса С-300 для незаконного вывоза в Польшу и что сотрудники ФСБ задержали его с поличным при попытки сделки.

Обвинение считало, что Радзаевски мог собирать и передавать за рубеж сведения, составляющие государственную тайну России, в том числе данные, которые можно было использовать против государственной безопасности, по заданию иностранной разведки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134153
 
 
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"В Самаре продавцы торговых рядов, которые сносят, обратились к Путину за помощью, встав на колени"
Обращение жителей города Самара к Президенту В.В.Путину!

В России отца шестерых детей из Польши приговорили к 14 годам строгого режима за шпионаж - Цензор.НЕТ 9642
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не нужно было отцу 6 детей из польши по орде шастать ...
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Главная государственная тайна России уже рассекречена. А заключается она в том, что Путин - х@йло!
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Они уже с-400 продают, а тут украли у них документацию...
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Какие секреты если Роисся сама всё ворует ?!
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О, Господи. Ну и фантазии у СК орды. У Украины 250 ПУ С-300, а бедный поляк по орде шастал, что-бы запчасти украсть.
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Главная государственная тайна России уже рассекречена. А заключается она в том, что Путин - х@йло!
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Это же надо - шпион, а целых 6 детей! Настрогал, о об их возможном сиротстве не думал.
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"В Самаре продавцы торговых рядов, которые сносят, обратились к Путину за помощью, встав на колени"
Обращение жителей города Самара к Президенту В.В.Путину!

В России отца шестерых детей из Польши приговорили к 14 годам строгого режима за шпионаж - Цензор.НЕТ 9642
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хреново стоите и не сильно головой бьете , холопи
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Судья считает, что он получить ,,,,Источник: https://censor.net.ua/n3134153
Радзаевски пытался пытался организовать вывоз Источник: https://censor.net.ua/n3134153

задержали его с поличным при попытки сделки Источник: https://censor.net.ua/n3134153

редактора совсем нет ?
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Этот приговор полное дерьмо! С-300 на вооружении стоит на вооружении с 1993 г. В России отца шестерых детей из Польши приговорили к 14 годам строгого режима за шпионаж - Цензор.НЕТ 7336 в 18 странах. В том числе и Украине. А в Польше их нет. Зачем полякам секретные комплектующие к С-300 В России отца шестерых детей из Польши приговорили к 14 годам строгого режима за шпионаж - Цензор.НЕТ 9794? Иваны всех по себе меряют
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Перепродать тем, у кого есть(в три раза дороже), схема рабочая.
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Ставит нелицензионные детали на военную технику - это в основном только бывший совок практикует.
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точно. Опечатка. А по вики так и того раньше - с 1975
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не нужно было отцу 6 детей из польши по орде шастать ...
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Отца шестерых детей жалко.
Но теперь лишь в старости глубокой только если выйдет.
Все, включая США и ЕС дряблой ограничатся озабоченностями, и поляк поедет по этапу на российскую зону...
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Мания величия у кацапсуда. Ни как не могут поверить, что их секреты давно ничего не стоят в польский ярмочный день
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Да, похоже на саморекламу, мол смотрите, наши секреты тоже как у людей, чего-то стоят!
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секретные комплектующие комплекса С-300 , которым уже много лет пользуется член НАТО Греция В России отца шестерых детей из Польши приговорили к 14 годам строгого режима за шпионаж - Цензор.НЕТ 735
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России отца шестерых детей из Польши приговорили к 14 годам строгого режима за шпионаж
 
 
 
 
 
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