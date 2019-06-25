 Зеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителей

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников Администрации президента Украины.

Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ №435/2019), другим указом (№434/2019) он уволен с поста главы Администрации главы государства.

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Переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров. Указами №№437/2019-450/2019 они уволены с должностей в администрации президента и назначены на аналогичные должности в Офисе главы государства.

Вместе с тем, Руслан Стефанчук уволен с должности советника президента Украины - представителя президента в Верховной Раде и назначен представителем президента Украины в Верховной Раде Украины.

Напомним, Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей. В рамках переезда должна пройти реорганизация АП в Офис президента.