 Зеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителей

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников Администрации президента Украины.
Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ №435/2019), другим указом (№434/2019) он уволен с поста главы Администрации главы государства.
Переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров. Указами №№437/2019-450/2019 они уволены с должностей в администрации президента и назначены на аналогичные должности в Офисе главы государства.
Вместе с тем, Руслан Стефанчук уволен с должности советника президента Украины - представителя президента в Верховной Раде и назначен представителем президента Украины в Верховной Раде Украины.
Напомним, Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей. В рамках переезда должна пройти реорганизация АП в Офис президента.
Страшно подумать, что будет дальше с такими темпами
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/25/7219127/
Вівторок, 25 червня 2019, 13:08
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Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.
Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом".
Відзначається, що у 2011 році Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду.
Маєток Богдана у Конча-Заспі
СКРІН БІГУС
Сам Богдан пояснює свій статок, тим що він багато працював та займався підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року працював у держслужбі.
Журналісти стверджують, що Богдан фактично консультував у кредитних шахрайствах.
ФОТО: БІГУС
Зокрема, у 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії "Айдельберг ресорсіс ІНК." (Idelberg resources INC.), до якої був причетний Богдан і його бізнес-партнери Ігор Пукшин, Олександр Баулін. У 2014 Богдан отримав довіреність на представництво Idelberg resources INC від Бауліна.
Офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів допомогла "Світловодському маслосиркомбінату" з групи "Клуб сиру" не розрахуватися за кредит у банку "Фінанси та кредит".
Маслокомбінат взяв кредит у банку у 2007 році під заставу майна. У 2009-му банк звернувся за стягненням застави, адже борг перед банком уже становив близько 150-ти мільйонів гривень, тоді Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату, бо нібито позичала їх ще до позики у банку.
Двома позовами в Господарському суді Київської області офшорка вимагала повернути 202 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою "Карлівського заводу сухого молока". Маслосирокомбінат на суді офіційно визнав свій борг, а 23.06.2009 суд підтримав обидва позови фіктивної фірми Айдельберг.
За даними журналістів, Богдан добре знайомий з членом правління маслокомбінату Олександром Коваленком, наразі Коваленко за довіреністю Богдана продає його землю під Києвом у селі Забуяння.
ФОТО: БІГУС
Також про зв'язок із Богданом свідчить дружба з Романом Бабієм, який у 2009 представляв інтереси комбінату в суді і працював в одній фірмі з Богданом "Пукшин та партнери".
Роман Бабій №48 у списку "Слуги народу"
ФОТО: БІГУС
Сам Богдан підтвердив журналістам зв'язок з віргінською офшоркою, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи "Клуб сиру".
Після падіння банку, маслосиркомбінат ініціював банкрутство і вивів майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали за втричі нижчою ціною у 10 мільйонів гривень афільованій компанії "Дніпровська молочна компанія" з групи "Клуб сиру".
У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: "реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК."...
Крім того журналісти навели приклад іншої подібної схеми, до якої причетний глава АП.
Зокрема, у 2008 році банк "Надра", акціонерами якого на той час були брати Сегаль - Ілля та Вадим - видав фактично їхній же компанії "Каховка Пром-Агро" кредит у 25 мільйонів доларів під заставу ************** заводу.
Потім банк продали Дмитру Фірташу і банк Фірташа через суд відібрав завод і продав його спорідненим структурам. Завод опинився у власності "Місто банку" молодшого партнера Фірташа Івана Фурсіна.
ФОТО: БІГУС
У 2015-му році, коли "Надра" почав банкрутувати, а представники ФГВ увійшли в управління, прокинулася кіпрська офшорка "Весдікс Інвестментс Лімітед", співзасновником якої була офшорка "Айдельберг ресорсіс ІНК" уже під керівництвом Богдана.
ФОТО: БІГУС
Кіпрська компанія заявила, що позичала власникам ************** заводу більше 125 мільйонів гривень - і хоче їх отримати. Суд став на бік офшорки і повернув уже перепроданий завод першому власнику - фірмі-банкруту братів Сегаль "Каховка Пром-Агро", а "Надра" залишився без повернутого кредиту і заводу.
Офіційно у суді компанію "Весдікс Інвестмент Лімітет" представляв Бабій - колега Богдана, а на слуханнях був присутній брат глави АП Ігор. Бабій опинився на 48 місці у списку партії "Слуга народу".
Журналісти стверджуються, що про зацікавленість Богдана в цій історії можуть свідчити і його часті візити до Генеральної прокуратури за останні півроку. Богдан з жовтня 18-го по квітень 19-го приходив до ГПУ щонайменше 16 разів.
ФОТО: БІГУС
Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила журналістам: Богдан ходить по адвокатських справах. Частина візитів стосувалася ПриватБанку, інша частина "по підприємству, яке рейдернули".
А взагалі підтримую. В нашій ситуації зменшення штату чиновників - це на краще.
ТА НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ ВЫ ТАК. 5%-9% К ВЫБОРАМ - ВАШ ПОТОЛОК
украинские там не принимают
циркуофісі отримують 100000!
Я ПОГЛЯЖУ, ТЫ НИ РАЗУ НЕ ...
НО ЗАЧЕМ СОЕВЫМ НАПРЯГАТЬСЯ ТАКИМ МЕЛОЧАМ, НЕПРАВДА ЛИ?
тупі і обмежені створіння)
УДАЧИ
и ника такого не было пять лет назад
Я ТАК ПОНИМАЮ, ТЫ ЗНАЕШЬ ВСЕХ НАПЕРЕЧЕТ, СРЕДИ МИЛЛИОНОВ АУДИТОРИИ ЦЕНЗОРА ПРОДОЛЖАЙ ЖЕЧЬ!
позачергова надпотужна реХорма зепрезедента для зелеХторату)))
НО ничего...придет время и за это придется ответить.....
пусть этот упырь манатки собирает!на ростов скоро драпать будет!
зебилы должны быть счастливы
А вы про ПАСЕ.
А зелененький занят был: уволил 200 специалистов, работавших с Порошенко, и посадил вместо них на зарплату 600 дармоедов, которые работать не умеют и не будут. Реорганизатор!
Это просто полный писец. И этого клоуна больше интересует офис президента? Люди вы что совсем разум утратили?
https://www.youtube.com/watch?v=BWPG4tF-5tM
"31 травня 2019 року він підписав Указ №347/2019 про ЗБІЛЬШЕННЯ штату Адміністрації Президента. Замість двох посад прес-секретаря та радника, у штаті АП з'явились посади: першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря і представників президента. Це загалом кілька десятків людей, які утримуються за кошти виборців."