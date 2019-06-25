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 Политика Украины
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Все про:Израиль (943) Коломойский (1082) мажоритарный округ (64) Грановский (76) Слуга народа (77)

 На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено). ДОКУМЕНТ

По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер гражданин Израиля Александр Куницкий (Zpsanek). Он не живет в Харькове. По этому же округу баллотирует нардеп Александр Грановский.

О его гражданстве свидетельствуют копии документов и их нотариально заверенный перевод на украинский язык, находящиеся в распоряжении Цензор.НЕТ.

Речь идет про предоставленную израильским Ведомством по вопросам корпораций выписку о залоге имущества гражданина Израиля Александром Куницким.

Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдали справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.

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Цензор.НЕТ обратилось в МВД с просьбой подтвердить данную информацию. Сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. По поводу своего баллотирования, он также не ответил утвердительно, отметив, что об этом можно будет узнать на сайте  ЦИК.

"Нет, это не так. Знаю, что у одного из кандидатов, который баллотируется в Харькове, есть румынское гражданство", - сказал он, отметив, что речь идет об Александре Грановском.

Ранее СМИ ранее сообщали, что у Грановского есть двойное гражданство - Украины и Румынии. Сам он назвал эту информацию неправдивой.

На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 01
На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 02
На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 03
На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 04

На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 05
На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 06

На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 07

Ранее в СМИ появилась информация о встрече Грановского с олигархом Игорем Коломойским, хотя сам Грановский в интервью Цензор.НЕТ это опровергал.

На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 08

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал обзоры кандидатов от "Слугим народа" по мажоритарным округам. Часть 1. Часть 2.

Завтра выйдет третья часть обзора, в котором будут представлены кандидаты по Харькову.

Источник: https://censor.net.ua/n3134151
 
 
 Топ комментарии
 
То все фигня...для зебобиков главное что национальность та что надо...
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Це вам ще один привіт, зєбєнятка! Нагадайте мені хором, хто такий Грановський? І зробіть прогноз, коли він буде "сидіти".
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Все міняється. Можливо скоро головною умовою рєєстрації депутатом ВРУ стане саме наявність громадянства вищевказаної держави.
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То все фигня...для зебобиков главное что национальность та что надо...
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Але Петя с Гройсманом як би для таких любі друзі були...
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Все міняється. Можливо скоро головною умовою рєєстрації депутатом ВРУ стане саме наявність громадянства вищевказаної держави.
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Имеют право проголосовать, только вот народ у нас хоть и туповат, но может и по шее навалять...
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Це вам ще один привіт, зєбєнятка! Нагадайте мені хором, хто такий Грановський? І зробіть прогноз, коли він буде "сидіти".
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Глава преступного международного синдиката, который находится под следствием в Америке, выбирает кто будет сидеть в будущей Раде. Це все покращення?
🤔
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Ой вей, но шо вам таки про это сказать.... это таки только начало
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Ой вей, фигня.... ах как он мастерски играет хером на фортепиано....
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это уже не выборы, а искусственная расстановка будущих законодателей.
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А при чем здесь встреча Бени и Грановского, Цензор уже откровенно работает исключительно по сбору компромата против Слуги. Где хоть какая-то связь между этим блогером и Беней.
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😂😂😂😂 интересно а в слугах народа хоть один украинец есть ?
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Зачем? Евреи, буряты, кацапы, в понимании 73% это будущая основа нации!
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вам, удмурдам, виднее После встречи Коломойского и Грановского на округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля (обновлено) - Цензор.НЕТ 4259
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Маланцы на всех постах. Наверное, через пять лет будем жить, как в израиле? После встречи Коломойского и Грановского на округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля - Цензор.НЕТ 4682
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Зебилы, я понял, что вы должны грызть. Иврит. Украинский вам не нужен. А вот иврит - самое то. Грызите, зебилы, грызите.
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Словом, на закони вже повністтю плювати
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Очередной независимый кандидат, олигархи непричем, ЗекоМанда одобряет!
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Банда рейдеров Каломоева в городе
Прибыла в Харьков банда Каломоя,
В банде были рейдеры, шулера.
Банда занималась тёмными делами,
Но за ней следила УПА...
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"После встречи Коломойского и Грановского на округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля" - имея 2% евреев в Украине, кагал наращивает своё присутствие в руководящих службах, что то подобное уже было во второй мировой, чем это закончилось, все знают.
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А мне пока все нравится, а вам? Неожиданная команда, куча всяких фейсов и пейсов кому насрать на все подвиги и майданы...Есть в этом какая-то изюмика, согласитесь?!
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То, вокруг чего тучей вьются навозные мухи, называется дерьмом...
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ось так чарівним чином *корумповане* оточення пороха стає любими друзями оточення Зе. а лахам розкажемо шо пєця абакрав, і його тре до тюряги
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у нас по закону нельзя баллотироваться в вр если ты гражданин другой страны даже если у тебя двойное гражданство . это цензор намек на рабиновича . тоже проверьте на досуге.
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Вау нашли таки одного еврея из 600 кандидатов и давай орать о зраде.))
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Очень хороший порядочный человек кстати,борется за права Украинцев уже давно.
Но у порохоботов мозгов хватает только поливать говном всех.
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какие же мрази зеБыли!
после того как зеЛя будет на ростов драпать!вас как бешеных собак нужно остраливать!и так и будет!
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На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает:
- Нет, ну так чтобы да - таки нет!
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боротьба з олігархами і баригами не вщухає ні на мить. бидло про свинарчуків вже й не згадує, такий заміс пішов
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Могу точно сказать,что за мандат по 169 округу будут бороться,минимум ,три еврея.Куницкий,Грановский и нар.деп. от этого округа Кирш.Кирш -харьковчанин,все его знают за полноту,но он - наиболее порядочный .Это, не считая других кандидатов.Может они его подкупили?
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Ой вей! Пейсаті *********, а в гоїв чуби тріщать. Як не хочуть своєї національної держави
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У Грановского и Бени что, папа один и тот же юрист? Одно лицо, только степень седины разная.
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А Грановский-это та жырная свинья из потроховских?Тот решала по ментам и судам,шо за Потроха везде мазу тянет?ДЫк шо?Лучшей кандидатуры по версии порохотварей для украинской политики не найти?А мне чисто интересно запрос на второе гражданство Грановского израильтянам подавали?И вообще,сколько у этой свинятины гражданств, кто-то проверял?
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У Свинятины Коломойского 3 гражданства. Сама свинятина призналась! А у наркомана Зеленского тоже 3. Украинское, Российское и Израиля!
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А у тебя и детей твоего Потроха?Любящих тюльпаны в жопе и футболки с рассейскими гербами на себе таскать ,во время того,как в Украине идет война,а их папашка из себя патриота националиста корчит сколько гражданств,кроме украинского и рассейского ?!
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видел я его на ютубе,раньше он еще с одним человеком видео снимал по разоблачению ментов на взятках,этого второго в итоге должны были судить по причине того что он требовал от ментов деньги за то что он информацию о них и взятках не будет распространять,в итоге сбежал в США,а этот Санек сам осталься и снимает видосы по сей день,мутный тип если честно
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Євреї в українській владі ? Та нє,не може бути...
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в Раде и уряде исключительно граждане Израиля
где наши израильские зарплаты
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гражданство Израиля в Украине давно уже как знак качества. а качественные граждане ни в коем случае не могут получать украинские зарплаты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено). ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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