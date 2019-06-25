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 Политика Украины
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Все про:Израиль (942) Коломойский (1081) мажоритарный округ (63) Грановский (75) Слуга народа (74)

 На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено). ДОКУМЕНТ

По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер из Днепра и гражданин Израиля Александр Куницкий (Zpsanek).

О его гражданстве свидетельствуют копии документов и их нотариально заверенный перевод на украинский язык, находящиеся в распоряжении Цензор.НЕТ.

Речь идет про предоставленную израильским Ведомством по вопросам корпораций выписку о залоге имущества гражданина Израиля Александром Куницким.

Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдали справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.

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Цензор.НЕТ обратилось в МВД с просьбой подтвердить данную информацию. Сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. По поводу своего баллотирования, он также не ответил утвердительно, отметив, что об этом можно будет узнать на сайте  ЦИК.

На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 01
На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 02
На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 03
На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 04

На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 05
На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 06

По 169-му округу баллотирует нардеп Александр Грановский.

На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 07

Ранее в СМИ появилась информация о встрече Грановского с олигархом Игорем Коломойским, хотя сам Грановский в интервью Цензор.НЕТ это опровергал.

На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от Слуги народа поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено) 08

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал обзоры кандидатов от "Слугим народа" по мажоритарным округам. Часть 1. Часть 2.

Завтра выйдет третья часть обзора, в котором будут представлены кандидаты по Харькову.

Источник: https://censor.net.ua/n3134151
 
 
 Топ комментарии
 
То все фигня...для зебобиков главное что национальность та что надо...
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Це вам ще один привіт, зєбєнятка! Нагадайте мені хором, хто такий Грановський? І зробіть прогноз, коли він буде "сидіти".
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у пацанов выборы, какое нах ПАСЕ!!
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То все фигня...для зебобиков главное что национальность та что надо...
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Але Петя с Гройсманом як би для таких любі друзі були...
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Все міняється. Можливо скоро головною умовою рєєстрації депутатом ВРУ стане саме наявність громадянства вищевказаної держави.
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Имеют право проголосовать, только вот народ у нас хоть и туповат, но может и по шее навалять...
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Це вам ще один привіт, зєбєнятка! Нагадайте мені хором, хто такий Грановський? І зробіть прогноз, коли він буде "сидіти".
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Глава преступного международного синдиката, который находится под следствием в Америке, выбирает кто будет сидеть в будущей Раде. Це все покращення?
🤔
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Ой вей, но шо вам таки про это сказать.... это таки только начало
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Ой вей, фигня.... ах как он мастерски играет хером на фортепиано....
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это уже не выборы, а искусственная расстановка будущих законодателей.
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А при чем здесь встреча Бени и Грановского, Цензор уже откровенно работает исключительно по сбору компромата против Слуги. Где хоть какая-то связь между этим блогером и Беней.
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😂😂😂😂 интересно а в слугах народа хоть один украинец есть ?
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Зачем? Евреи, буряты, кацапы, в понимании 73% это будущая основа нации!
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Маланцы на всех постах. Наверное, через пять лет будем жить, как в израиле? После встречи Коломойского и Грановского на округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля - Цензор.НЕТ 4682
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Зебилы, я понял, что вы должны грызть. Иврит. Украинский вам не нужен. А вот иврит - самое то. Грызите, зебилы, грызите.
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Словом, на закони вже повністтю плювати
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Очередной независимый кандидат, олигархи непричем, ЗекоМанда одобряет!
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Банда рейдеров Каломоева в городе
Прибыла в Харьков банда Каломоя,
В банде были рейдеры, шулера.
Банда занималась тёмными делами,
Но за ней следила УПА...
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"После встречи Коломойского и Грановского на округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля" - имея 2% евреев в Украине, кагал наращивает своё присутствие в руководящих службах, что то подобное уже было во второй мировой, чем это закончилось, все знают.
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А мне пока все нравится, а вам? Неожиданная команда, куча всяких фейсов и пейсов кому насрать на все подвиги и майданы...Есть в этом какая-то изюмика, согласитесь?!
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ось так чарівним чином *корумповане* оточення пороха стає любими друзями оточення Зе. а лахам розкажемо шо пєця абакрав, і його тре до тюряги
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у нас по закону нельзя баллотироваться в вр если ты гражданин другой страны даже если у тебя двойное гражданство . это цензор намек на рабиновича . тоже проверьте на досуге.
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Вау нашли таки одного еврея из 600 кандидатов и давай орать о зраде.))
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Очень хороший порядочный человек кстати,борется за права Украинцев уже давно.
Но у порохоботов мозгов хватает только поливать говном всех.
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какие же мрази зеБыли!
после того как зеЛя будет на ростов драпать!вас как бешеных собак нужно остраливать!и так и будет!
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На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает:
- Нет, ну так чтобы да - таки нет!
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боротьба з олігархами і баригами не вщухає ні на мить. бидло про свинарчуків вже й не згадує, такий заміс пішов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено). ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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