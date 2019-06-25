 На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено). ДОКУМЕНТ

О его гражданстве свидетельствуют копии документов и их нотариально заверенный перевод на украинский язык, находящиеся в распоряжении Цензор.НЕТ.

Речь идет про предоставленную израильским Ведомством по вопросам корпораций выписку о залоге имущества гражданина Израиля Александром Куницким.

Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдали справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.

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Цензор.НЕТ обратилось в МВД с просьбой подтвердить данную информацию. Сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. По поводу своего баллотирования, он также не ответил утвердительно, отметив, что об этом можно будет узнать на сайте ЦИК.













По 169-му округу баллотирует нардеп Александр Грановский.

Ранее в СМИ появилась информация о встрече Грановского с олигархом Игорем Коломойским, хотя сам Грановский в интервью Цензор.НЕТ это опровергал.

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал обзоры кандидатов от "Слугим народа" по мажоритарным округам. Часть 1. Часть 2.

Завтра выйдет третья часть обзора, в котором будут представлены кандидаты по Харькову.