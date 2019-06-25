 Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов

Об этом журналистам во вторник, 25 июня заявил представитель партии, адвокат Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня нами было подано сообщение о совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено ст.157 Уголовного кодекса Украины. То есть введение, избирателей в заблуждение", - сказал он.

По словам Качуры, в заявлении идет речь о том, что на сегодняшний день часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам указали в своих анкетных данных, что они якобы работают в частном предприятии "Слуга народа", ООО "Слуга народа" или общественных организациях "Слуга народа", что имеет признаки мошенничества.

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"Все эти общественные организации – мы насчитали больше 100 на сегодняшний день – они зарегистрированы, как правило, за два дня до того момента, как были поданы документы. То есть, усматривается в этом грязная технология против "Слуги народа", - добавил Качура.

Он пояснил, что суть технологии заключается в том, чтобы запутать избирателей, чтобы они "не смогли отдать свой голос за ту партию, за которую собирались".

Также, по словам Качуры, встречаются случаи, когда кандидаты в депутаты по мажоритарному округу указывают в своих анкетных данных, что они являются членами партии "Слуга народа", хотя на самом деле они не состоят в партии.

"Завтра начинается всеукраинских флешмоб всех мажоритарных кандидатов – сегодня, надеюсь, будут зарегистрированы все мажоритарные кандидаты от нашей партии – завтра начинается подача заявлений о совершении преступления во все территориальные управления полиции по всем округам", - подчеркнул представитель партии "Слуга народа".

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По его словам, на сегодня уже выявлены более 85 таких случаев.

Качура уточнил, что сегодня были поданы заявления в МВД, Национальную полицию и Генпрокуратуру Украины, и выразил надежду, что это дело будет расследовано, и что правоохранительные органы совершат все необходимые действия, чтобы избиратели 21 июля смогли отдать свои голоса за партию, которую действительно поддерживают.

Кандидат в народные депутаты по избирательному списку "Слуги народа" Вадим Галайчук в свою очередь отметил, что массовость такого явления вызывает подозрения, что за этим стоит какая-то организация, так как большинство организаций с названием "Слуги народа" создавались за несколько дней до регистрации кандидатов, то есть, была некая стратегия.

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Ст. 157 Уголовного кодекса Украины – "препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя".