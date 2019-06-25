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 Политика Украины
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 Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов

Представители партии "Слуга народа" подали в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру заявления о введении в заблуждение избирателей в связи с регистрацией на мажоритарных избирательных округах кандидатов-клонов партии "Слуга народа".

Об этом журналистам во вторник, 25 июня заявил представитель партии, адвокат Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня нами было подано сообщение о совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено ст.157 Уголовного кодекса Украины. То есть введение, избирателей в заблуждение", - сказал он.

По словам Качуры, в заявлении идет речь о том, что на сегодняшний день часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам указали в своих анкетных данных, что они якобы работают в частном предприятии "Слуга народа", ООО "Слуга народа" или общественных организациях "Слуга народа", что имеет признаки мошенничества.

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"Все эти общественные организации – мы насчитали больше 100 на сегодняшний день – они зарегистрированы, как правило, за два дня до того момента, как были поданы документы. То есть, усматривается в этом грязная технология против "Слуги народа", - добавил Качура.

Он пояснил, что суть технологии заключается в том, чтобы запутать избирателей, чтобы они "не смогли отдать свой голос за ту партию, за которую собирались".

Также, по словам Качуры, встречаются случаи, когда кандидаты в депутаты по мажоритарному округу указывают в своих анкетных данных, что они являются членами партии "Слуга народа", хотя на самом деле они не состоят в партии.

"Завтра начинается всеукраинских флешмоб всех мажоритарных кандидатов – сегодня, надеюсь, будут зарегистрированы все мажоритарные кандидаты от нашей партии – завтра начинается подача заявлений о совершении преступления во все территориальные управления полиции по всем округам", - подчеркнул представитель партии "Слуга народа".

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По его словам, на сегодня уже выявлены более 85 таких случаев.

Качура уточнил, что сегодня были поданы заявления в МВД, Национальную полицию и Генпрокуратуру Украины, и выразил надежду, что это дело будет расследовано, и что правоохранительные органы совершат все необходимые действия, чтобы избиратели 21 июля смогли отдать свои голоса за партию, которую действительно поддерживают.

Кандидат в народные депутаты по избирательному списку "Слуги народа" Вадим Галайчук в свою очередь отметил, что массовость такого явления вызывает подозрения, что за этим стоит какая-то организация, так как большинство организаций с названием "Слуги народа" создавались за несколько дней до регистрации кандидатов, то есть, была некая стратегия.

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Ст. 157 Уголовного кодекса Украины – "препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя".

Источник: https://censor.net.ua/n3134148
 
 
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ШАУРМУ В ПОЛИЦИИ ДАЛИ на выходе ..нет печалька....
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"Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-КЛОУНОВ"
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Представители КЛОВАНА подали в суд ан КЛОНОВ? Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов - Цензор.НЕТ 5043 Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов - Цензор.НЕТ 6417
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лучше бы они в ПАСЕ подсуетились...
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Ти диви! А чого ж вони думають, що саме у них патент на ім'я-прізвище, а не у так званих "клонів"? В українській історії вибори з клонами відбуваються завжди. А образились лише ті. Вперше в історії, до речі
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Прочиталось как "кандидатов-клоунов".
Думаю, - фигасе - сами на себя заяву... Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов - Цензор.НЕТ 3955
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В детский сад новую игрушку привезли,порохоботики радуются как
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... они якобы работают в частном предприятии "Слуга народа", ООО "Слуга народа" или общественных организациях "Слуга народа", что имеет признаки мошенничества.

То, что вова - слуга народа, тоже имеет признаки мошенничества..
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«Заголовок» зачетный=>сначала прочитала «кандидатов-клоунов(!!!)»..............😬😁😁
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кандидаты клоуны подали в суд на кандидатов клонов клоунов.... тфу язык сломаешь.....
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Тю, то нехай зустрічний іск подають! Хто там кому клон, сам чорт не розбере!
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Нечистый правит бал в Украине.Гепы и и Трухи лезут во все щели.Нужны противотараканьи средства
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и что? что будет делать полиция? отстреливать? кого из клонов?
что за бред! в каждой избирательной компашке есть такая фишка, чтоб оттянуть голосишки рассчитывая на близорукость и лень выбирающего
вспомните ЮрияТимошенко...и чё? а ничо... Йуля покапризничала и привыкла)))))
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несправжні клоуни намагались удавати справжніх
це національна трагедія
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правильно ,с соевыми хитрожопыми замашками пора кончать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов
 
 
 
 
 
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