 Реальные вызовы появятся, когда страны, проголосовавшие за возвращение РФ в ПАСЕ, будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости за наш счет, - Климкин

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в колонке для "Европейской Правды", передает Цензор.НЕТ.

По словам Климкина, проблема заключается не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ, а в том, что "это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ".

"За эту нормальность выступает добрая половина, а то и больше европейских стран и политиков. Должны говорить с ними прямо и откровенно - часть ответственности за упадок Совета Европы ложится на них. О последствиях для Нормандского формата и Минской площадки я уже неоднократно упоминал. Реальные, а не символические, вызовы появятся же тогда, когда эти страны и политики будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости, например газового транзита, за наш счет. Мы это рискуем почувствовать уже сразу после парламентских выборов", - акцентировал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.