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 Политика Украины
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 Реальные вызовы появятся, когда страны, проголосовавшие за возвращение РФ в ПАСЕ, будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости за наш счет, - Климкин

Проблема заключается не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ, а в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ.

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в колонке для "Европейской Правды", передает Цензор.НЕТ.

По словам Климкина, проблема заключается не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ, а в том, что "это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ".

"За эту нормальность выступает добрая половина, а то и больше европейских стран и политиков. Должны говорить с ними прямо и откровенно - часть ответственности за упадок Совета Европы ложится на них. О последствиях для Нормандского формата и Минской площадки я уже неоднократно упоминал. Реальные, а не символические, вызовы появятся же тогда, когда эти страны и политики будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости, например газового транзита, за наш счет. Мы это рискуем почувствовать уже сразу после парламентских выборов", - акцентировал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134147
 
   
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Короче...ЗЕленое ЧМО и его израильских хозяин получат новым энерго пакетом по губам...
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+ для ИВ нужно смотреть на Австрию и сратся в штаны!!!)))
Фирташ едет в США...в клетке...
И скорее всего на пожизненное)))

Против КолоМойшы у США аналогичные претензии...
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А ПОСЛАТЬ НА...УЙ МЫ НЕ БУДЕМ ПРОБЫВАТЬ ДАЖЕ
АХ ДА ЗЕЛЕНСКИЙ КЛОУН ОН ТАКОЙ "МЫРОТВОРЕЦ" СОБАКО..
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Не смотря на то шо у Фирташа тоже Израильское гражданство...

Просто ХУЦПА в таких борзых размерах....НАКАЗУЕМА!!!
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Есть верояность,что санкции с этих орков снимут и повесят на нас... за не желание восстанавливать Донбасс и платить им дань...
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А шо там Ар"єв,вже вийшов з делегатів ПАСЄ,у знак протесту,чи жере і далі за
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Черговий привід подивитися на результати соєвої бидловлади за минулі 5 років !
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Украине нужно посто выходить из погнившей ПАСЕ и больше туда не возвращаться, без членства в этой недоорганизации никто Украину ни к чему не принудит.
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климкин, а это и результат твоего министерства, которое в общем получает всего 2 с минусом по 10ти бальной системе
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" когда страны, проголосовавшие за возвращение РФ в ПАСЕ, будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости за наш счет "

А как же европейские ценности ? Ну хотите , мы 2 гейпарада проведем . Или даже 3 Реальные вызовы появятся, когда страны, проголосовавшие за возвращение РФ в ПАСЕ, будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости за наш счет, - Климкин - Цензор.НЕТ 6575
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Плохо лишь одно господин Климкин- УКРАИНУ ПЕРЕСТАЛИ ВИДЕТЬ КАК С ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ТАК И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ, а это результаты внешней и внутренней политики ушедшей власти..
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Пришедшей. Это зебила не пригласили на G-20. Предыдущего приглашали.
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Так зачем ты, Климкин, подписал отзыв делегации из ПАРЕ? Что б это скорее произошло?
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Если украинцы своим выбором показали всем, что им плевать на страну -- другие этим обязательно воспользуются.
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Климкин всё никак не скажет откровенно, что минские площадки и нормандские флрматы ерунда полная. По-хорошему Украине желательно отказаться от любых переговоров без участия США и Великобритании, государств которые подписывали меморандум, хоть он и до одного места сейчас.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеальные вызовы появятся, когда страны, проголосовавшие за возвращение РФ в ПАСЕ, будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости за наш счет, - Климкин
 
 
 
 
 
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