 Реальные вызовы появятся, когда страны, проголосовавшие за возвращение РФ в ПАСЕ, будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости за наш счет, - Климкин

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в колонке для "Европейской Правды", передает Цензор.НЕТ.
По словам Климкина, проблема заключается не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ, а в том, что "это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ".
"За эту нормальность выступает добрая половина, а то и больше европейских стран и политиков. Должны говорить с ними прямо и откровенно - часть ответственности за упадок Совета Европы ложится на них. О последствиях для Нормандского формата и Минской площадки я уже неоднократно упоминал. Реальные, а не символические, вызовы появятся же тогда, когда эти страны и политики будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости, например газового транзита, за наш счет. Мы это рискуем почувствовать уже сразу после парламентских выборов", - акцентировал Климкин.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Фирташ едет в США...в клетке...
И скорее всего на пожизненное)))
Против КолоМойшы у США аналогичные претензии...
АХ ДА ЗЕЛЕНСКИЙ КЛОУН ОН ТАКОЙ "МЫРОТВОРЕЦ" СОБАКО..
Просто ХУЦПА в таких борзых размерах....НАКАЗУЕМА!!!
А как же европейские ценности ? Ну хотите , мы 2 гейпарада проведем . Или даже 3