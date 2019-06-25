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 Политика Украины
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 Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу. ФОТО

Партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа "За життя", которую возглавляет кум Путина Виктор Медведчук, зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу – офис №424, проспект Центральный, 67.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Никвести".

В документе указывается, что обе партийные организации имеют одинаковый юридический адрес в кабинете №424 офисного центра "Инпроектсервис" на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской в Николаеве.

Офисы Слуги народа и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу 01

Читайте также: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Социального мониторинга"

Напомним, всеукраинскую организацию партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавляет Дмитрий Разумков.

Политсовет партии "Оппозиционная платформа "За життя" возглавляет Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3134145
 
 
 Топ комментарии
 
порох подбросил, гадалке не ходи
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Походу одна партия! Жопоблок слуги Угода!
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нічого дивного зебілізм є зебелізм,лікувати пізно.
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да какие уж тут символы...

правда жизни
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а чего стесняться!?..73% сняли трусы и ноги расставили..
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И даже на одном столе. И под оным тоже.
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Тоже мне новость. Все знают, что эти партии пляшут под Бабломойского, Ахмэта и прочих "слуг народа".
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В зеленського так званій партії слуга народу повно ригів, всі вони після виборів перейдуть до фракції Медведчука і його фракція буде найбільшою у Раді. От так йде захоплення влади московськими агентами !
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Хозяин общий, решил сэкономить на аренде офиса, все банально
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Цензор хранил эту заготовку до последнего - больше суток. Видно про мажоритарщиков Зе чернуха закончилась.
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Скорее "слуги урода" слабали грандиозную отмазку с которой Цензор вскоре поделится)
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Чернуха то в чем, есть чем опровергнуть опубликованньіе цензором сведения о мажоритарщиках?
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И тут стара влада в штаны поднагадила, ох уж эти мародэры, но ничего, маладая камнда быстро всё в порядок приведет. наверно.
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один.. офіс один на двох...
а інші - то чужі, жахливі (а так притулилися одне до одного...і по фіг, що там за стінами))))
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читайте уважно, там не тільки номер будинку, там номер офісу співпадає
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Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу.

Вот так разведчики и пропадают. Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу - Цензор.НЕТ 6839
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одна семья, вместе и счастье и в беде, верны друг другу до пока бог разлучит
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вот порох , никак не успокоится.......все гадит и гадит зебилам
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Для кого-то ещё является новостью , что в каждом городе алигаршонки местного пошиба финансируют , и контролируют максимальное количество партий из одних рук . Ну , чтобы потом в горсовете все шло гладко
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ну знайдіть для прикладу десь в одному кабінеті зареєстровані Європейську солідарність та Оппоблок
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Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу.

По-семейному.. Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу - Цензор.НЕТ 5779
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мне нравиться аббревиатура ОПЗЖ...одну букву заменить (З на А)..и получается... ))))
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Уже даже не скрывают, что зеленый наркоман телепузик, будет сливать Украину!
Зебилы вы довольны?
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Это Порошенко лично их там зарегистрировал, Парубий свечку держал.
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Кто из Николаева？ Можно узнать, шо то за адрес и офис, и сколько там еще фирм числится？
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"Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу" - так у них и риторика идентичная, так же само по первах, щифровался зэк Янукович, но это всё было на словах, а на деле зэк Потрошитель поддерживал тесные контакты с бесом путлером, задача украинцев сегодня не допустить набрать вес лицедеям и сдать Украину, вовремя, уже сегодня надо готовиться убрать антиукраинскую сволоту от кормушки.
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вот Парашенка то подлый трус уже и здесь поднасрал,да сколько можно уже,когда мародера посадят то?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОфисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу. ФОТО
 
 
 
 
 
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