 Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу. ФОТО

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Никвести".

В документе указывается, что обе партийные организации имеют одинаковый юридический адрес в кабинете №424 офисного центра "Инпроектсервис" на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской в Николаеве.

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Напомним, всеукраинскую организацию партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавляет Дмитрий Разумков.

Политсовет партии "Оппозиционная платформа "За життя" возглавляет Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина.