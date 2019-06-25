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 Политика Украины
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Все про:школа (1866) Гриневич (386)

 Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе, - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что учителя, ученики и их родители имеют право сами решать, в какой одежде учащиеся будут посещать школу.

"Фактически этот указ уже давно устарел и мы практически последнее время им не пользовались. Ведь он привязывал нас к неким образцам формы, к неким тканям, из которых должна изготавливаться форма", - сказала Гриневич журналистам на конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что уже несколько лет позиция Минобразования состоит в том, что громада школы - учителя, ученики и родители - имеют право решать, в какой одежде будут обучаться школьники.

"Важно, чтобы эта одежда была комфортная, гигиеническая, из тканей, которые "дышат", чтобы дети ощущали себя свободно", - добавила Гриневич.

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Министр подчеркнула, что решение, каким образом будет определятся принадлежность учащегося к конкретному учебному заведению, будет зависеть от самих школ.

"Кто-то придумает безрукавку на которой есть эмблема или знак принадлежности к школе, а кто-то определит, что они будут носить ту или иную форму", - отметила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3134144
 
   
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Не, так-то да.. Если в администрацию президента можно в плавках, то здесь-то..
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в шортах конечно, шаурма на обед, Зебилизм так Зебилизм.
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Когда же у тебя убогий гавно закончится? Все в одно связываешь.
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Ты прав ,нужно с детства строй ,форма. Ну что бы не высовывались. Все одинаковые.
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Ну т.е. девочки будут ходить в шортах из под которых трусы видно, а парни в шлепанцах? Правильно? Главное что бы им комфортно было? Пздц придурки.
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Школьные формы очень любят педофилы. А посмотри на формы старшеклассниц и поймешь почему их пытаются насиловать.
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У нас (у ребёнка) специализированная гимназия. Форма. На бюджет не влияет.
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В концлагерях тоже была форма. На бюджет не влияла!
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Так, це значний прорив! І як же Україна вижила тільки без такої значної реформи? Слава великому Зеленському!
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Форма - это правильно, сейчас начнется дибилизм такой, шо мама не горюй.
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Объясняю тем кому надоела форма, особенно это касается 80% нищего населения. Все были детьми и знают, что значат понты в подростковой среде, понты - на первом местеТак вот, если вы раньше покупали комплект формы на год - то теперь будете покупать джинсы и блузки от гучи или еще какой-то мути... и все ради того, чтобы успевать за понтами. Вперед, ЗЕбилы
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Плюсую, зараз понти в школах на першому місці. В кого який телефон і планшет, хто модніше вдягнутий. Хто бідніший - насміхаються. Тому я за форму в школах обовязково.
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а учителя? они ж тоже могут ходить в чем комфортно и удобно?
это в ресторан - дресс-код, а в школу... главное что дошел (дошла)
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Правильно, элита-в форме своего лицея, бидло-в футболках и шлепках в среднюю школу.
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а шо. набедренной повязки вполне хватит, дешево. эстетично, креативно - много грошей тратить не надо
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Если дебил, то никакая форма не поможет. А так некоторые потеряют заказ, вот и все.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе, - Гриневич
 
 
 
 
 
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