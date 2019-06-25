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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133) Климкин (2228)

 Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин

Возвращении российской делегации в ПАСЕ является общей проблемой для Украины вне зависимости от принадлежности к определенной политической силе.

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в колонке для "Европейской Правды", передает Цензор.НЕТ.

"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или о ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать. Я прекрасно понимаю необходимость в свете избирательной кампании заполнять эфиры и соцсети. Но это дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, какими они есть. И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями?" - заявил Климкин.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134139
 
 
 Топ комментарии
 
И поэтому Зевова отвечающий за внешнюю политику решил ну и хрен с ним приняли и ладно и исчез
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День воплей к черту! Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 3544 Климкин, ты что делаешь? Как теперь порошковым в голове уместить эти два взаимоисключающих факта?
А это значит, что порох в Брюсселе 12 мая уже был поставлен в известность и Меркель и Макроном. Но как сегодня пел!,как пел!
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У криворожского Хмельницкого булава отвалилась к бениной матери, так что день сегодня удался. Радуйтесь, сопли зеленые, скоро сопли у вас будут кровавые. Украину оставили один на один с врагом, а вы, твари, в шизофреническом экстазе бьетесь.
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Дураку понятно, что фамилия президента здесь роли не играет. Пытаться повесть на Зеленского продажность европейских политиков - это полное убожество. Все это готовилось заранее. Без большой и длительной подготовительной работы, возвращение РФии в ПАСЕ было бы невозможно.

Для справки.
Россия ежегодно получает $100 миллиардов с продажи нефти. Еще $50 млрд. с продажи газа. $10-15 млрд. с продажи угля. Им ничего не стоит заплатить несколько десятков миллионов ПАСЕ и по миллиону каждому поддержавшему их возвращение. Россия богатая страна (не для своего населения конечно).
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А дурні порохоботи на нашого Президента всіх собак вішають.
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на цих дурнів звертати увагу - тільки час втрачати ...
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та им начхать на все. На Украину, на родственников, на себя. Им "абы хуже Украине"
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Конченные по ходу. Он гундяй крестовоздвиженский совсем плохой уже.
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Климкин надеется что его будут "донашивать". Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 3245 Как в анекдоте:

Одесса. Старый еврей забегает в кабинет уролога, снимает нижнее белье и кричит, показывая на причинное место:
- Доктор, ну шо мне с этим делать?! Вы посмотрите - маленький, сморщенный, висит! Шо делать?!
Доктор, грустно:
- Шо делать? Донашивать…
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Интересно, будет 10 страниц пэсрача после этого заявления, которое говорит, что пэтька все и похерил？
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шо за дурная руцкая манера вечно искать кто виноват? есть проблема и её надо решать, а не плакаться у памятника прошлому. наймите профессиональных плакальщиц и пусть они оплакивают. уже давно есть новая проблема - снятие санкций с рашки. и тогда и щас нихто и не чухается. выясните хотябы, для начала, сколько плитила рашка за сегодняшнюю повышенную ночную явку каждому и обнародуйте данные. или будете уверять шо просто так, по чувству долга толпа собралась? потом снова будете удивлятся повышенной явке при голосовании за снятие санкций и снова плакаться.
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" Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине "

Климкин сломал методичку лолиботам , аха Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 1137
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А що далі будеш говорити після зняття з росії санкцій та визнання Криму російським? Сховаєшся, зміниш нік і будеш говорити, що не голосував за Зеленського?
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встань з дивану - піди на фронт , відвоюй Крим і Донбас і тоді війна швидко закінчиться ... чи соєві лише в інтеті "хероїчно" воюють Рішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято до президентських виборів. Це сталося б за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1156 ? і це навіть не запитання ...
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если после этого провала команды зелепукиных исландского футбола трамп откажется от встречи с зе, то трампа винить не нужно
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даже сейчас команда Порошенко не стала гнобить Зе, протянули руку помощи.
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Потому что для них важнее Украина,а для зеботов важно корыто.
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АХАХАХХААХ! ВОТ ЭТО ТЫ НАСМЕШИЛ, СОЕВОЕ!
ИМЕННО ПОЭТОМУ ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ ВСЕХ И КАЖДОГО - ПОТОМУ ЧТО ВАЖНЕЕ УКРАИНА? Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 9845
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Мы?
Зелеботное,кто там тебя оскорбляет я не знаю.
По моему ты сам себя оскорбляешь своим существованием и своей глупостью.
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ПООТКРЫВАЙ ЗАСПАМЛЕННЫЕ КОММЕНТЫ И ПРЕКРАЩАЙ НЫТЬ.
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а корито порохофілів в Ольгіно знаходиться ... це вже давно всім зрозуміло ..))
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Сказала лахта из ольгино, спалился ты цап, украинцы ольгино пишут с маленькой буквы))
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смішні ви , цапи .... звідки тобі , соєвому ольгінцю , знати як пишуть українці ? Рішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято до президентських виборів. Це сталося б за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1151
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Климкин лукавит, решение было принято не давно, а сегодня ночью, а желания снять санкции назревало с момента их ввода и лишения РФ права голоса в ПАСЕ, но предыдущей власти хватало аргументов для удержания РФ на коротком поводке, а с новой властью так сразу решение и принялось.
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Почему предыдущей власти не хватило аргументов заставить отказаться Германию от СП-2? Это намного страшнее возвращения России в ПАСЕ. Когда СП-2 заработает на полную мощность, то Украина рискует потерять до трех процентов своего ВВП и остаться один на один с Газпромом при заключении нового контракта.
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На решение по северному потоку не может повлиять даже США, это коммерческий проект Германии и РФ и их не пугают даже санкции от США за положительный исход.
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если учесть, что делегация РФ прилетела до вчерашнего заседания, то они точно "что то знали".
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Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3134139
Шах и мат сое, факты говорят что виноват Порошенко, ну и Климкин с депутатами тоже конечно.
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Не позаздриш порохобілам - таку методичку Клімкін обламав
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Клтмкин,либо хитрый,или дурак! Они приняли решение до этого,но мы об этом не знали?!!!? А лохи давай выть от радости,что их гнусавый клон не приделах!! Да при делах он! Его приняли,обняли,кинули ляща,он схавал клюкву,что все в таком восторге,где то оно в силу своего ума при разговоре простил ,то на что должен был отреагировать,его прокоцали,что перед ними лох,попрощались,и развели как последнего!! А что Климкину,действующему министру говорить на президента? Что он лох ?
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Никто его не кидал, и Меркель и Макрон прямо говорили о желании вернуть рашку.
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молодший Костусєв - ригоАнал і прихильних "русскаго міра" ... чудові кадри в Будочників !
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Гончаренко вроде как ярко выражено проукраинский. Не?
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Послали дебилов а потом удивляются результату, неужели более адекватных не нашлось чем Губашлеп и Ляшко, они там только и делали что орали и оскорбляли людей.
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Вот ЭТО нужно вообще убирать из политики. Это просто какой-то позор. Уже опять сутенера ищет. Кто будет с такими считаться?
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Сейчас гундяйка прискачет и заскавчит. Рішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято до президентських виборів. Це сталося б за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9594
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РФ давно давила, но победа Зе сняла все проблемы.
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Если порохоботская делегация в ПАСЕ ведет себя придурковато, демонстрируя свой навязчиво-неадекватный «патриотизм», то не надо думать, что этот цирк незаметен со стороны.
https://is.gd/IAsFcW
😛
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Кто из украинской делегации в ПАСЕ Вам нравится, может Юлия Левочкина?
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ещё один клиент наряду с Аваковым который переобуваеться на лету
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зебилы уже сутки сидят написать что то бояться после лоховства от Клована и тут появляетбся климкин с заявлением и стадо зебилоидов прорывает дружно дно )
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здесь тебе не россия а Украина,если ты такой любитель по-русски езжай за поребрик садись на бутылку и жри блины с лопаты
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климкин - командный игрок и прикрывает таки образом институт президентства Украины, а не зе, в частности
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АДМИН!
Больше всех лайков набрал комент Кирпичева. А где он?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин
 
 
 
 
 
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