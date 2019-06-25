 Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в колонке для "Европейской Правды", передает Цензор.НЕТ.
"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или о ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать. Я прекрасно понимаю необходимость в свете избирательной кампании заполнять эфиры и соцсети. Но это дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, какими они есть. И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями?" - заявил Климкин.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
А это значит, что порох в Брюсселе 12 мая уже был поставлен в известность и Меркель и Макроном. Но как сегодня пел!,как пел!
Для справки.
Россия ежегодно получает $100 миллиардов с продажи нефти. Еще $50 млрд. с продажи газа. $10-15 млрд. с продажи угля. Им ничего не стоит заплатить несколько десятков миллионов ПАСЕ и по миллиону каждому поддержавшему их возвращение. Россия богатая страна (не для своего населения конечно).
Одесса. Старый еврей забегает в кабинет уролога, снимает нижнее белье и кричит, показывая на причинное место:
- Доктор, ну шо мне с этим делать?! Вы посмотрите - маленький, сморщенный, висит! Шо делать?!
Доктор, грустно:
- Шо делать? Донашивать…
Климкин сломал методичку лолиботам , аха
ИМЕННО ПОЭТОМУ ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ ВСЕХ И КАЖДОГО - ПОТОМУ ЧТО ВАЖНЕЕ УКРАИНА?
Зелеботное,кто там тебя оскорбляет я не знаю.
По моему ты сам себя оскорбляешь своим существованием и своей глупостью.
Шах и мат сое, факты говорят что виноват Порошенко, ну и Климкин с депутатами тоже конечно.
🤣
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😛
Больше всех лайков набрал комент Кирпичева. А где он?