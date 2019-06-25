 Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято до президентских выборов. Это произошло бы при любом развитии политической ситуации в Украине, - Климкин

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в колонке для "Европейской Правды", передает Цензор.НЕТ.

"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или о ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать. Я прекрасно понимаю необходимость в свете избирательной кампании заполнять эфиры и соцсети. Но это дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, какими они есть. И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями?" - заявил Климкин.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.