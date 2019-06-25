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 Суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт

Следственный судья Шевченковского райсуда Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк, постановил удовлетворить ходатайство прокурора относительно подозреваемого Мангера.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Судья обязал Мангера до 3 августа 2019 года прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в установленное время, не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя и прокурора, сообщать следователю и прокурору об изменении своего места жительства, сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу и другие документы для выезда, носить электронное средство контроля.

Постановление обжалованию не подлежит.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134136
 
 
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Мангер протупил. Теперь уже другим людям нужно закидывать..
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Угу, разводят Мангера на бабло. То он разводил, а теперь его разводят. Делится надо было с Киевом, а не со своим другом Гоблиным. Гы.
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а еще серьгу в нос, кольцо в ухо и три селедочных хвоста за шиворот
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