EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3005  50
Все про:Администрация_Президента (1566) Зеленский (1882) плагиат (95) Порошенко (17614)

 Плагиат в речи Зеленского пояснили "стереотипными подходами" сотрудников АП

В Администрации Президента решили не проводить служебное расследование из-за наличия в тексте выступления Президента Владимира Зеленского тезисов его предшественника Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента, полученного изданием "Українські новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления Президента Украины, было принято решение об от отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом", - сказано в документе.

Также в ответе АП подчеркнули, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет Президент Украины Владимира Зеленского".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Не надо использовать слово плагиат. Это абсолютно нормально", - Порошенко о речи Зеленского в Брюсселе. ВИДЕО

Напомним, 5 июня бывший пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате. По его словам, нынешний глава государства использовал во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность".

В ответ на это обвинение в Администрации Президента заявили о диверсии, устроенной неизвестными сотрудниками АП, которые продолжают работать на Порошенко, и пообещали провести служебное расследование.

Министр иностранных дел Павел Климкин тогда сообщил, что базовые тезисы для речи готовило МИД. Часть из них была озвучена Петром Порошенко во время Дня Европы, но потом политик повторил их на съезде партии "Европейская Солидарность". А следом за Порошенко эти же тезисы использовал на встрече с Туском и Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Климкин заявил, что речь Зеленского в Брюсселе доказывает последовательность внешней политики: "Партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы"

Климкин назвал случившееся "комической историей" и сказал, что это - "много шума из ничего".

Источник: https://censor.net.ua/n3134134
 
 
 Топ комментарии
 
конечно был плагиат! Оно же тупое!
 показать весь комментарий
 
Есть два типа руководителей:
1. Умный (Ющенко, Порошенко). Ему служба протокола готовит тезисы и то не всегда. Часто импровизирует, может четко и внятно сам сформулировать мысль и донести до аудитории.
2. Дибил (Янукович, Вазелин). Ему служба протокола всегда готовит полную речь. Без бумажки ничего вразумительного произнести не может. Мысли путаются, сам не может внятно сформулировать мысль и донести до аудитории.
 показать весь комментарий
 
только руССкий мог написать такой безграмотный коммент.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
конечно был плагиат! Оно же тупое!
 показать весь комментарий
 
 
Это ерунда, вот если бы он по примеру хряка стырил ситуативную комнату, то это был бы серьезный плагиат. Бу-га-га.
 показать весь комментарий
 
 
только руССкий мог написать такой безграмотный коммент.
 показать весь комментарий
 
 
Тобі в Херсоні цеглина впала на голову? Твоє справжнє прізвище Цеглюнюк, Цегланенко чи Шлакоблок?
 показать весь комментарий
 
 
ну,тянуть все что плохо лежит по большому счету и есть динамический стереотип...вроде и не хотел-а руки автоматически все сами делают Плагиат Зеленского пояснили "стереотипными подходами" сотрудников АП - Цензор.НЕТ 8208.оригинально признание,конечно...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зелень, пора выгонять это стадо, которое рефлексирует на порошенковское лайно
 показать весь комментарий
 
 
И правильно, оно же даже списать нормально не может, ему бы только мебель туда-сюда таскать.
 показать весь комментарий
 
 
Дайте зеле говорить, пущай забацет чего-нибудь. Например про ПАСЕ. А народ послушает своего вождя. И прослезится.
 показать весь комментарий
 
 
Представляю картину. Зелеботы радуются, рукоплещут, на их лицах размазаны зеленые сопли радости..., от счастья...
 показать весь комментарий
 
 
Также в ответе АП подчеркнули, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет Президент Украины Владимира Зеленского".

Сказали. что вова и дальше будет читать по петиным бумажкам. Там везде - про светлое будущее и перемогу.
 показать весь комментарий
 
 
Царт-зебил добрый, велел не казнить, а миловать ...
 показать весь комментарий
 
 
Там де Зеленський продовжує політику Порошенка, його треба незаперечно підтримувати.
 показать весь комментарий
 
 
поддерживать клоуна??? Вот пусть зебилы и поддерживают.
 показать весь комментарий
 
 
Там де Зеленський продовжує політику Порошенка,
 показать весь комментарий
 
 
НИКОГДА! Клоун должен скакать на сцене.
 показать весь комментарий
 
 
В першу чергу повинні думати за Україну.
Нарід привів довбойобів до Влади.
Ми повинні втримувати їх від фатальних помилок.
 показать весь комментарий
 
этих долботятлов не жалеть надо, а гнать!
 показать весь комментарий
 
А что, есть хотя бы одно направление, где зеля продолжает политику Порошенко? Вон, съездил, поговорил с Макроном и Меркель, в результате с россии санкции сняли в ПАСЕ. Продолжатель, блд.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля сказал уже, это была провокация. Воспользовались, гады, тем, что зелененький не понимает тех слов, которые он произносит. Подсунули бумажку с текстом Порошенко. На самом деле курс совсем другой - назад в россию. Как Медведчук в сценарии написал.
 показать весь комментарий
 
 
Пральна! Необходимо срочно выгнать из АП всех, кто еще что-нибудь соображает! Должны остаться только фигляры и клоуны, под стать презЕденту. Которые два слова связать не способны.
 показать весь комментарий
 
 
Самому надо говорить, а не по бумажке, а то напоминает анекдот про выступление Брежнева на олимпиаде.
- О
- О
- О
- О
Подсказка шёпотом:
Леонид Ильич, это олимпийские кольца.
 показать весь комментарий
 
 
- Дорогая Индира Ганди!
- Леонид Ильич, это Маргарет Тэчер!
- Вижу, что Тэчер, но написано же Ганди!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пете надо было оформить интеллектуальную собственность, щас бы зеля ему бы приплачивал за использование изысков интеллекта печени
 показать весь комментарий
 
Да ладно, много фигляр заплатил автору повести "Слуга народа" Рудыку? Слямзил всё под чистую, а лошары повелись на "творчество" банального ворюги чужого.
 показать весь комментарий
 
 
Есть два типа руководителей:
1. Умный (Ющенко, Порошенко). Ему служба протокола готовит тезисы и то не всегда. Часто импровизирует, может четко и внятно сам сформулировать мысль и донести до аудитории.
2. Дибил (Янукович, Вазелин). Ему служба протокола всегда готовит полную речь. Без бумажки ничего вразумительного произнести не может. Мысли путаются, сам не может внятно сформулировать мысль и донести до аудитории.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Ющера я бы из списка умных вычеркнул. А так, всё верно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ти дурний , чи морда в сажі ? Плагиат Зеленского пояснили "стереотипными подходами" сотрудников АП - Цензор.НЕТ 8264
 показать весь комментарий
 
 
Хіба мати виновата . що гундяйка дуркуватий Плагиат Зеленского пояснили "стереотипными подходами" сотрудников АП - Цензор.НЕТ 715
 показать весь комментарий
 
це ти вже, мабуть, в осени у перший клас?
бальшой какой ти у мамкі!
 показать весь комментарий
 
 
це не "мнєніє", це методичка прігожена
кацап, тут для тебе голілки нема
 показать весь комментарий
 
 
ото і всьо?
де ж вас таких талановитих познаходили?
 показать весь комментарий
 
 
Звонок преЗЕденту, телефон берет жена и слышит женский голос:
- А Вову можна?
- А вы кто?
- Вовина одноклассница...
- Бл**ь ты, а не одноклассницы! Вова в школе не учился!
 показать весь комментарий
 
 
он прошел суровую школу монгольского эрденета
 показать весь комментарий
 
О чем, собственно, и говорилось.
Есть литературные рабы, которые пишут тексты, и есть "туловища", которые озвучивают написанное (подчеркиваю, написанное другими). Просто одно "туловище" заучивает текст, а другое читает - разница между ними небольшая.
 показать весь комментарий
 
Ну какие же это стереотипные подходы, это просто природная тупость фигляра и его ЗЕКоманды.
 показать весь комментарий
 
 
Глава АП спрашивает преЗЕдента:
- А у Вас был плагиат?
- Был, но я его вылечил.....
 показать весь комментарий
 
 
лучше плагиат, чем сравнение с актрисой немецких порнофильмом...вон как меркель трясло, что приходится с автором стоять рядом
 показать весь комментарий
 
 
Ну это говорит об одном, что ЗЕля не способен сам родить даже простейшую речь, а может только тырить. Не удивительно
 показать весь комментарий
 
 
Петру нужно было зарегистрировать как торговую марку((( теперь еврейская актриса перехватит на себя.
 показать весь комментарий
 
слова народные
исполняется на мотив "Порутчик Голицын"


Четвертые сутки пылает у Вовы Горит под ногами зеленки земля
Поручик Баканов - достаньте патроны, снимите погоны, одели их зря


Квартальные. СБУ. Игорь Баканов-2. Сказки о военном билете.
https://timeze2019.blogspot.com/p/2.html

А ты Стефанчук, ну куда ты поперся. с лицом интелекта и прямо в народ
Народ как увидел те новые лица и сразу решил, что пора их в расход.

https://twitter.com/UtBto66IbzJ9FAT/status/1141299328323149824

Я съездил в Брюссель, показался народу, народ оборжался, я речь там толкнул
но ***** какая, содрала у Пэти ?! И снова в дерьмо я по уши нырнул


А в Раде проклятой сидят депутаты смеются нам в рожу, плюются в ответ
А наши законы - по всем туалетам, Ну совести нету ! Бумаги что ль нет?
И Кучма вот мимо проносится чвалом, куда он поперся, в Сардинию чтоль?
А армия тихо достала кинжалы и точит о камень , о Боже ж ты мой...


https://twitter.com/UtBto66IbzJ9FAT/status/1133674811752890368


Вот мимо проходят опять генералы, вот снова садятся опять в кабинет
А мы в этом доме сидим и гадаем, так вроде мы есть, или вроде нас нет ?
А там в Делавере восходит зарница и суд делаверский бульдозер купил
И тихо жужжа роет этот бульдозер счета, кассы, деньги и стоны терпил ...

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com

О Бенино солнце, великое солнце и лайнер воздушный застыл как стрела
Бэнюша родимый, а может с...******, зачем нам Бэнюша такая пурга ?
 показать весь комментарий
 
 
да насрать уже на этого Зеленского,от него кроме шаурмы ничего нормального ожидать не стоит
 показать весь комментарий
 
 
Молодец Зеленский, все правильно делает. А соевые боты - пассивные *********.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПлагиат в речи Зеленского пояснили "стереотипными подходами" сотрудников АП
 
 
 
 
 
 вверх