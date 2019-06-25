 Плагиат в речи Зеленского пояснили "стереотипными подходами" сотрудников АП

Об этом говорится в ответе Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента, полученного изданием "Українські новини", информирует Цензор.НЕТ.
"Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления Президента Украины, было принято решение об от отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом", - сказано в документе.
Также в ответе АП подчеркнули, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет Президент Украины Владимира Зеленского".
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Не надо использовать слово плагиат. Это абсолютно нормально", - Порошенко о речи Зеленского в Брюсселе. ВИДЕО
Напомним, 5 июня бывший пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате. По его словам, нынешний глава государства использовал во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность".
В ответ на это обвинение в Администрации Президента заявили о диверсии, устроенной неизвестными сотрудниками АП, которые продолжают работать на Порошенко, и пообещали провести служебное расследование.
Министр иностранных дел Павел Климкин тогда сообщил, что базовые тезисы для речи готовило МИД. Часть из них была озвучена Петром Порошенко во время Дня Европы, но потом политик повторил их на съезде партии "Европейская Солидарность". А следом за Порошенко эти же тезисы использовал на встрече с Туском и Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Климкин заявил, что речь Зеленского в Брюсселе доказывает последовательность внешней политики: "Партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы"
Климкин назвал случившееся "комической историей" и сказал, что это - "много шума из ничего".
Сказали. что вова и дальше будет читать по петиным бумажкам. Там везде - про светлое будущее и перемогу.
Нарід привів довбойобів до Влади.
Ми повинні втримувати їх від фатальних помилок.
- О
- О
- О
- О
Подсказка шёпотом:
Леонид Ильич, это олимпийские кольца.
- Леонид Ильич, это Маргарет Тэчер!
- Вижу, что Тэчер, но написано же Ганди!
1. Умный (Ющенко, Порошенко). Ему служба протокола готовит тезисы и то не всегда. Часто импровизирует, может четко и внятно сам сформулировать мысль и донести до аудитории.
2. Дибил (Янукович, Вазелин). Ему служба протокола всегда готовит полную речь. Без бумажки ничего вразумительного произнести не может. Мысли путаются, сам не может внятно сформулировать мысль и донести до аудитории.
бальшой какой ти у мамкі!
кацап, тут для тебе голілки нема
де ж вас таких талановитих познаходили?
- А Вову можна?
- А вы кто?
- Вовина одноклассница...
- Бл**ь ты, а не одноклассницы! Вова в школе не учился!
Есть литературные рабы, которые пишут тексты, и есть "туловища", которые озвучивают написанное (подчеркиваю, написанное другими). Просто одно "туловище" заучивает текст, а другое читает - разница между ними небольшая.
- А у Вас был плагиат?
- Был, но я его вылечил.....
исполняется на мотив "Порутчик Голицын"
Четвертые сутки пылает у Вовы Горит под ногами зеленки земля
Поручик Баканов - достаньте патроны, снимите погоны, одели их зря
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов-2. Сказки о военном билете.
https://timeze2019.blogspot.com/p/2.html
А ты Стефанчук, ну куда ты поперся. с лицом интелекта и прямо в народ
Народ как увидел те новые лица и сразу решил, что пора их в расход.
https://twitter.com/UtBto66IbzJ9FAT/status/1141299328323149824
Я съездил в Брюссель, показался народу, народ оборжался, я речь там толкнул
но ***** какая, содрала у Пэти ?! И снова в дерьмо я по уши нырнул
А в Раде проклятой сидят депутаты смеются нам в рожу, плюются в ответ
А наши законы - по всем туалетам, Ну совести нету ! Бумаги что ль нет?
И Кучма вот мимо проносится чвалом, куда он поперся, в Сардинию чтоль?
А армия тихо достала кинжалы и точит о камень , о Боже ж ты мой...
https://twitter.com/UtBto66IbzJ9FAT/status/1133674811752890368
Вот мимо проходят опять генералы, вот снова садятся опять в кабинет
А мы в этом доме сидим и гадаем, так вроде мы есть, или вроде нас нет ?
А там в Делавере восходит зарница и суд делаверский бульдозер купил
И тихо жужжа роет этот бульдозер счета, кассы, деньги и стоны терпил ...
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com
О Бенино солнце, великое солнце и лайнер воздушный застыл как стрела
Бэнюша родимый, а может с...******, зачем нам Бэнюша такая пурга ?
https://www.youtube.com/watch?v=cIoIsJInslE&feature=youtu.be