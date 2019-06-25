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 МИД отзывает посла Украины при Совете Европы (обновлено)

Министерство иностранных дел Украины отзывает посла из Страсбурга для консультаций из-за решения о возвращении России в ПАСЕ.

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в колонке для "Европейской Правды", передает Цензор.НЕТ.

Глава украинской дипломатии назвал "логичным шагом" то, что украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста.

"Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям. Гораздо сложнее, собственно, с Советом Европы. Это наш юридический и человеческий долг - участвовать в его механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важен. Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет очень сложно. Поэтому отзываем нашего посла при Совете Европы для консультаций", - отметил он.

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"Многие подчеркивают значение финансового фактора в возвращении РФ в ПАСЕ. Это существенно, но не является определяющим. Не всё сводится к банальной защите финансовых интересов", - отметил министр.

"У нас традиционно сначала должны решить, кто виноват, а потом - что делать. Благодарен украинской парламентской делегации, они выложились по полной. Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать", - отметил Климкин.

Министр также отметил тот факт, что возвращение российской делегации в ПАСЕ произошло во время председательства Франции.

"Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ ни одного из условий – это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - подчеркнул он.

"А чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются", - резюмировал Климкин.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134133
 
   
 Топ комментарии
 
Последний пост Бабчено - Скажите мои дорогие семьдесят три процента, а вы же ведь наверняка думали, что оно само все как-то делается, да? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что "Джавелины" с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама растворяется.
Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то все будет как было, но только лучше.

Потому что молодая команда придет и возьмет сразу еще более лучше больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от них только нос воротил. Ведь верно? Ведь правильно?

А оказалось - х*як, вы слушаете Маяк.

И что если убрать тех, кто всё это продавливал, то санкций агрессору больше не будет.

А будет почему-то ровно наоборот.

Вы хотите с Россией договариваться посередине?

Да! Отлично! Ура! Давайте договариваться! Мы ПОЛНОСТЬЮ И ВСЕМИ РУКАМИ с вами согласны! Нам свинины им надо на 700 миллионов продать. Нам газовый хаб надо с ними сделать. Нам турбины им надо поставлять. Да! Ура! Молодцы! Отлично! Давайте договариваться!

И первым делом возвращаем делегацию России в ПАСЕ...

Во главе с Петей Толстым.

Зробили их разом (с).

Украинцы, один только вопрос.

Скажите, а зачем вы пр**бали страну?

Ну ведь все же работало.

Зачем на**нули?
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РЕПОСТ Вот скажи.
О чем ты говорил на прошлой неделе с Макроном и Меркель, что большинство делегаций Франции и Германии проголосовали за Россию.
Знаю, не отвечай.
О том, что украинские женщины - это бренд!
Вот скажи.
Чем таким ты был занят вчера днем и вечером, чтобы публично не поддержать наших ребят там в ПАСЕ?
Чтобы не записать свой фирменный ролик к международному российскому лобби в твоём стиле:
- ДумайТе!
Знаю не отвечай.
Ты сутками планируешь дизайн прозрачного офиса и переезд за угол.
Вот скажи.
Чем ты был занят все утро, что на 10:00, через 8 часов после голосования и провала нашей международной коалиции за которую Ты, по своим конституционным обязанностям отвечаешь - ты до сих пор ни слова не сказал.
Нет.
Теперь уже не им - всем нам.
Знаю, не отвечай.
Был наверное в спортзале.
Я пол ночи не спал.

Следил за ситуацией в ПАСЕ.
Честно говоря.
После тотального ползучего реванша пророссийских сил внутри Украины, совсем не хотелось получить аналогичный реванш и на международной арене.
Уверен, не я один.
Весь Фейсбуке ещё со вчерашнего дня следит за бескомпромиссной битвой нашей делегации. Пусть тщетными, но отважными и дружными попыткам украинских ребят остановить этот пророссийский шабаш.
9:16.
Уже бывший Президент Украины Петр Порошенко делает однозначное заявление в Телеграмм относительно решения ПАСЕ
Но не он Президент Украины - Ты!
Я все понимаю.
Не та аура.
Не тот язык.
Не такой спортзал.
Не такая столица.
Не такое здание.
Слушай.
Хватит уже шаурмы и квартальных шуток.
Пора работать.
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А фигляр молчит, как будто шаурмы в рот набрал.
Дауны, вы хоть сейчас понимаете, КОГО вы посадили ЛЮДЯМ на шею? Нет? Купюра в 1000 гривен вам пояснит, на сколько вы лошары.
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Климкин как глава МИД подписывает отзыв, а Зеленский Виноват. Ну и логика у петешистов.
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Зеленского потрепали по щечке в Европе и сказали как будет и отсутсвие реакции этому подтверждение.
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Зеленский уже давно должен быть в Страсбурге или в Лондоне и вести "разъяснительную"работу.ММММММ-ДА.А его и не видно и не слышно,кроме какой-то неформальной отписки ...и все.Тишина.Ему сейчас не до этого.Он занят подготовкой к переезду в новый офис.
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Рыгоанал гончаренко парашенковец отстаивал интересы Украины? От вам и результат, пеца и сам ублюдок и на такие стратегические должности ублюдков расставил не исключено что спецом чтоб Европа от Украины совсем отвернулась
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