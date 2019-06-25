 МИД отзывает посла Украины при Совете Европы (обновлено)

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в колонке для "Европейской Правды", передает Цензор.НЕТ.

Глава украинской дипломатии назвал "логичным шагом" то, что украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста.

"Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям. Гораздо сложнее, собственно, с Советом Европы. Это наш юридический и человеческий долг - участвовать в его механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важен. Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет очень сложно. Поэтому отзываем нашего посла при Совете Европы для консультаций", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ

"Многие подчеркивают значение финансового фактора в возвращении РФ в ПАСЕ. Это существенно, но не является определяющим. Не всё сводится к банальной защите финансовых интересов", - отметил министр.

"У нас традиционно сначала должны решить, кто виноват, а потом - что делать. Благодарен украинской парламентской делегации, они выложились по полной. Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать", - отметил Климкин.

Министр также отметил тот факт, что возвращение российской делегации в ПАСЕ произошло во время председательства Франции.

"Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ ни одного из условий – это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - подчеркнул он.

"А чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются", - резюмировал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зависимость от РФ - угроза национальной безопасности, - Климкин

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.