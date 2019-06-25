 МИД отзывает посла Украины при Совете Европы (обновлено)

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в колонке для "Европейской Правды", передает Цензор.НЕТ.
Глава украинской дипломатии назвал "логичным шагом" то, что украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста.
"Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям. Гораздо сложнее, собственно, с Советом Европы. Это наш юридический и человеческий долг - участвовать в его механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важен. Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет очень сложно. Поэтому отзываем нашего посла при Совете Европы для консультаций", - отметил он.
"Многие подчеркивают значение финансового фактора в возвращении РФ в ПАСЕ. Это существенно, но не является определяющим. Не всё сводится к банальной защите финансовых интересов", - отметил министр.
"У нас традиционно сначала должны решить, кто виноват, а потом - что делать. Благодарен украинской парламентской делегации, они выложились по полной. Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать", - отметил Климкин.
Министр также отметил тот факт, что возвращение российской делегации в ПАСЕ произошло во время председательства Франции.
"Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ ни одного из условий – это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - подчеркнул он.
"А чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются", - резюмировал Климкин.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то все будет как было, но только лучше.
Потому что молодая команда придет и возьмет сразу еще более лучше больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от них только нос воротил. Ведь верно? Ведь правильно?
А оказалось - х*як, вы слушаете Маяк.
И что если убрать тех, кто всё это продавливал, то санкций агрессору больше не будет.
А будет почему-то ровно наоборот.
Вы хотите с Россией договариваться посередине?
Да! Отлично! Ура! Давайте договариваться! Мы ПОЛНОСТЬЮ И ВСЕМИ РУКАМИ с вами согласны! Нам свинины им надо на 700 миллионов продать. Нам газовый хаб надо с ними сделать. Нам турбины им надо поставлять. Да! Ура! Молодцы! Отлично! Давайте договариваться!
И первым делом возвращаем делегацию России в ПАСЕ...
Во главе с Петей Толстым.
Зробили их разом (с).
Украинцы, один только вопрос.
Скажите, а зачем вы пр**бали страну?
Ну ведь все же работало.
Зачем на**нули?