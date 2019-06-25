 Бывшего чиновника из Кропивницкого подозревают в растрате 8,6 млн госсредств, - САП

Подозреваемый - бывший директор госпредприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Расследованием установлено, что в 2017 году директор ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз", перед своим увольнением с занимаемой должности... обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности перед контрагентом, что стало основанием для взыскания с государственного предприятия 8,6 млн грн предоплаты по договору купли-продажи газа, как пени за невыполнение договорных условий", - сказано в сообщении.

Накануне дома у экс-чиновника прошли обыски. Следователи изъяли документы, компьютерную технику, телефоны и флэш-накопители.

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Бывшему госслужащему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности возможных соучастников преступления. Следствие продолжается", - подытожили в САП.

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