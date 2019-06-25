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Все про:Кропивницкий (Кировоград) (384) растрата (160) САП (1097)

 Бывшего чиновника из Кропивницкого подозревают в растрате 8,6 млн госсредств, - САП

По версии следствия, чиновник незадолго до увольнения создал искусственную кредиторскую задолженность своего предприятия и перечислил эти деньги карманному предприятию в виде пени.

Подозреваемый - бывший директор госпредприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Расследованием установлено, что в 2017 году директор ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз", перед своим увольнением с занимаемой должности... обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности перед контрагентом, что стало основанием для взыскания с государственного предприятия 8,6 млн грн предоплаты по договору купли-продажи газа, как пени за невыполнение договорных условий", - сказано в сообщении.

Накануне дома у экс-чиновника прошли обыски. Следователи изъяли документы, компьютерную технику, телефоны и флэш-накопители.

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Бывшему госслужащему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности возможных соучастников преступления. Следствие продолжается", - подытожили в САП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134129
 
 
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- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
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Ну, шо ж судью можно поздравить с новым Лексусом?
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Бесспорно он принадлежит к одной безальтернативной партии которая любит менять названия Бывшего чиновника из Кропивницкого подозревают в растрате 8,6 млн госсредств, - САП - Цензор.НЕТ 6760
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какая прелесть...
а это ж наверно отработанная и проверенная схема... была...или есть?
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опять невинная жертва плохо лежащей госсобственности
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Похоже, мы наблюдаем рейдерский захват "Цензора" людьми "Кропивницьких новин".
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Все как обычно... Бывшего чиновника из Кропивницкого подозревали, подозревали да не выподозревали Бывшего чиновника из Кропивницкого подозревают в растрате 8,6 млн госсредств, - САП - Цензор.НЕТ 7955
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директор ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз"
Ну какой он, блин, госслужащий? Ну что вы пишете?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывшего чиновника из Кропивницкого подозревают в растрате 8,6 млн госсредств, - САП
 
 
 
 
 
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