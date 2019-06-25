EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, За рубежом
  832  8
Все про:Беларусь (2844) помилование (177) Шаройко Павел (29)

 Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании, - прокуратура

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси якобы за шпионаж на 8 лет лишения свободы, подал прошение о помиловании.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в Минске.

Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели в колонию

Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Источник: https://censor.net.ua/n3134120
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Генпрокурор Стук Алексей (классная фамилия))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обычно у нас с удовольствием милуют раскаявшихся и осознавших.
 показать весь комментарий
 
А несовершеннолетний Гриб не раскаялся? Гордитесь там, что матерого террориста поймали?
 показать весь комментарий
 
 
вы бы меньше под балалайку в валенках плясали - больше бы толку было Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2698
 показать весь комментарий
 
Сидеть в кутузке, и сидеть на приеме в посольстве - две разные вещи.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоОсужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх