 В общественном транспорте Киева запустили новый вид оплаты проезда - QR-билет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Kyiv Smart City.

"В Киеве появились электронные QR-билеты, с которыми оплатить проезд можно с помощью смартфона. Купить такой билет можно онлайн в обновленном приложении Portmone.com", - сказано в сообщении.

Сообщается, что для того, чтобы приобрести QR-билет на автобус, трамвай, троллейбус или другой вид общественного транспорта, нужно установить на смартфон мобильное приложение. Далее в главном меню выбрать раздел "Проезд в Киеве" и приобрести необходимое количество QR-билетов.

Цена одного равна стоимости обычного бумажного билета и составляет восемь гривен. При этом ни комиссия, ни любые другие платежи с пассажира не взимаются.

Для оплаты проезда в транспорте нужно поднести экран смартфона с изображением QR-билета к валидатору и дождаться, пока он распознает код и проинформирует об успешной операции.

В приложении можно проверить количество билетов, которые остались, а также время и дату, когда были использованы предыдущие.

"Сейчас QR-билетами можно воспользоваться во всех видах общественного транспорта, где установлены валидаторы: автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере. КГГА делает все возможное, чтобы как можно быстрее оборудовать валидаторами еще и городскую электричку и маршрутные автобусы", - сказано в сообщении