 В общественном транспорте Киева запустили новый вид оплаты проезда - QR-билет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Kyiv Smart City.
"В Киеве появились электронные QR-билеты, с которыми оплатить проезд можно с помощью смартфона. Купить такой билет можно онлайн в обновленном приложении Portmone.com", - сказано в сообщении.
Сообщается, что для того, чтобы приобрести QR-билет на автобус, трамвай, троллейбус или другой вид общественного транспорта, нужно установить на смартфон мобильное приложение. Далее в главном меню выбрать раздел "Проезд в Киеве" и приобрести необходимое количество QR-билетов.
Цена одного равна стоимости обычного бумажного билета и составляет восемь гривен. При этом ни комиссия, ни любые другие платежи с пассажира не взимаются.
Для оплаты проезда в транспорте нужно поднести экран смартфона с изображением QR-билета к валидатору и дождаться, пока он распознает код и проинформирует об успешной операции.
В приложении можно проверить количество билетов, которые остались, а также время и дату, когда были использованы предыдущие.
"Сейчас QR-билетами можно воспользоваться во всех видах общественного транспорта, где установлены валидаторы: автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере. КГГА делает все возможное, чтобы как можно быстрее оборудовать валидаторами еще и городскую электричку и маршрутные автобусы", - сказано в сообщении
Зеленський реєстрував торгові марки в той час, коли Україна зазнала поразки в ПАРЄ
Президент України Володимир Зеленський не прибув до Парламентської асамблеї Ради Європи захищати національні інтереси України.
Натомість, він реєстрував торгові марки "ZeNews" і "Зробимо це разом".
...як стало відомо, вчора президент Володимир Зеленський реєстрував ще кілька торгових марок. Про це сказано в базі даних Укрпатенту. Згідно з інформацією реєстру поданих заявок, реєстрації очікують ТМ "Зе ньюз" і "Ze news". Ці ТМ Зеленський планує використовувати в поліграфії, сфері освіти, рекламі й телекомі.
Також вчора призЕдент подав заявку на реєстрацію слогана "Зробимо це разом!", який планує використовувати в тих же видах діяльності, що і зазначені вище ТМ.
Ще одна вчорашня заявка стосується реєстрації англомовного слогана "Improv life show", яких призначений для роботи в рекламній, освітньої та телекомунікаційній сферах.
Привыкайте быть на месте тех, кого вы недавно осуждали.
себе понты - бабаньке головняк с фонариком)))))