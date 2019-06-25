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 Нацгвардия проведет расследование из-за песни Газманова "Офицеры" на выпускном в одной из частей в Харькове

В Национальной гвардии проведут служебное расследование относительно использования военными песни, которая популяризирует российских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ.

"В средствах массовой информации в течение выходных были публикации об использовании российской песни во время празднования выпуска одной из групп Национальной академии Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по данному факту.

Ранее блогер Сергей Стерненко в ролике на YouTube рассказал, что в Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".

Напомним, Олег Газманов находится в "черном списке" Минкульта Украины. Въезд певцу на территорию Украины запрещен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134115
 
 
 Топ комментарии
 
Та яке розслідування, вигнати найух командирів- поціновувачив Газманова з НацГвардії України!
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ну,если по доброй воле танцевали,то это "ахвицеры" а-ля горловские мусора образца 14-го года,нахера их выпускать - продадут при первой же возможности..
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Повторю свой каммент: "Это Харьков, детка. 80% ваты".
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Чи не є це прощупування текрпимості українців ,а може промовчать ,саме це почалось з приходом нового президента . За'яви якогось шифера, що до української мови ,то за'ява Кучми про односторонє припинення вогню ,то придбання медвечуком ще одного теле .каналу,повернення одіозних персон в Україну та і Аваков "гарний" приклад подає міністр МВС не володіє державною мовою ,ось і маємо таких нац . гвадійців .
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Начальника академії та командирів за ст.111 "Державна зрада" під трибунал, а "танцюристів" позбавити офіцерських звань і права служити в силових органах України..., але таке у нас з "області фантастики", бо в реальності "простят, наградят и повысят"...
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Снять с выпускников офицерские погоны, разжаловать до рядовых, и отправить в дисбат. Там пусть поют другую песню:"Идет солдат по городу, по незнакомой улице..."
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https://www.057.ua/news/2431901/v-harkove-toyota-vrezalas-v-zdanie-merii-postradal-voditel-foto
Наверное привет кернесу .. хотел передать . 23.06.2019 09 13

Нацгвардія проведе розслідування через пісню Газманова "Офіцери" на випускному в одній з частин у Харкові - Цензор.НЕТ 4557 Нацгвардія проведе розслідування через пісню Газманова "Офіцери" на випускному в одній з частин у Харкові - Цензор.НЕТ 4557Наверное привет кернесу ..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацгвардия проведет расследование из-за песни Газманова "Офицеры" на выпускном в одной из частей в Харькове
 
 
 
 
 
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