EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  9037  135
Все про:Германия (3360) ПАСЕ (1326) Россия (73133) Маас (78)

 "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"Россия принадлежит к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - цитирует министра пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он "приветствует достигнутый компромисс, чтобы Россия осталась в Совете Европы".

"Это хорошая новость для российского гражданского общества", - отметил Маас.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и де-факто отказалась от ответственности за мир в Европе, - замглавы МИД Боднар. ФОТО

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134113
 
   
 Топ комментарии
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

А давайте без ілюзій.
Не далі як у суботу я, говорячи в Дніпрі на BookSpace про Леоніда Плюща, розповідала, як свого часу президент Франції Жіскар д'Естен ламав "постчехословацьку" ізоляцію СРСР, чоломкаючись у Парижі з Брежнєвим, а Леонід Плющ та інші східноєвропейські політеміґранти вийшли на протестний пікет, тож французька поліція їх затримала, щоб не перешкоджали "розрядці міжнародної напруги" (пам'ятаєте таке слівце - "дейтант"?). А нині вночі "нові дейтантники" так само почоломкалися з Путіним - нічого нового під французько-німецьким сонцем, політики "старої" континентальної Європи от уже століття без перерви чоломкаються - то з Гітлером, то зі Сталіним, то з Брежнєвим, то з Горбачовим, то з Путіним - як карта ляже...((((

Так що справа не в них, справа в нас.
З нового тут - лиш те, що Європа нарешті виразно розділилась (воно і з 2014-го було видно, але за результатами нічного голосування в ПАРЄ оформилось навіч) - на "Мазепину" й "Петрову". (Що характерно - цієї самої ночі в Кривому Розі, звідки родом наш чинний, гм, булаводержець, у пам'ятника Хмельницькому відвалилась правиця - sic!!! - і що ми знаємо про знаки, якими світобудова старається нас врозумити? ((((( - https://1kr.ua/news-51361.html…)
Учімося, думаймо, читаймо (с). Інших рецептів наразі, боюсь, не має ніхто.
 показать весь комментарий
 
Это хорошая новость, - сказал Рибентропп, подписав пакт о разделе Европы
 показать весь комментарий
 
Просто претит откровенное лицемерие тех кто на словах проповедует общечеловеческие ценности, а на деле вылизывает задницу агрессору.
Российскую делегацию удалили из ПАСЕ за захват Крыма и Донбасса, а сейчас заподноеврепейские политики стелятся перед Путиным и принимают их обратно, хотя ничего не изменилось в лучшую сторону, а только ухудшилось (обстрел украинских судов и захват моряков в Керчинском заливе). Продажная Европа.

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Меня бодьше не Германия а Норвегия удивила. Скандинавы же умные люди а их делегация такую куйню выкинула.
 показать весь комментарий
 
 
возможно, каждый норвежский голос обошёлся дороже всех азербайджанский...
порядочная женщина порядочно стоит... "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5060
 показать весь комментарий
 
 
Мы сами виноваты Дипломатические отношения со срашкой не разорваны Торговля процветает Альфа-банк Украину как спрут опутал Визовый режим не введён А то мы только языком воюем а наши барыжки у которых бизнес в срашке боятся копеечку потерять Почти вся горючка и газ кацапские Так у кого война ???????
 показать весь комментарий
 
 
глубже надо смотреть,виноваты с 1991 года и по сей день,если бы тогда думали о будущем страны то никто бы не просрал армию и ядерное оружые,если бы оно было то и пуйло и весь мир с нами бы считалься
 показать весь комментарий
 
 
ответишь на простенький вопрос по укр. грамматике, хамло пятикопеешное? а? шо усрался? то-то же! пшёл вон.
 показать весь комментарий
 
 
керя не засерай ветку А давай по существу высказывайся Если мысли хоть какие-то есть А если нет то тихонько читай что умные люди пишут
 показать весь комментарий
 
ты, тупая кацапская вонючка. читать твои высеры - себя не уважать. под шконку, лахта!
 показать весь комментарий
 
 
керя так ты и есть тот знаменитый гавновентилятор
 показать весь комментарий
 
Что же ты так себя не уважаешь? Раз дерьмом здесь брызжешь, значит читал?
 показать весь комментарий
 
держи последний талончик и больше сегодня не кормлю. станешь жирной и бабы будут любить ещё меньше. "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4872
 показать весь комментарий
 
 
Всё ясно, у тебя упоротость головного мозга с метастазами. Сочувствую.
 показать весь комментарий
 
баран - полезное животное.. а этот - не очень.. не надо баранов обижать
 показать весь комментарий
 
 
ничего. просто хотел убедиться, что за зю топят исключительно существа из рюцького мира.
 показать весь комментарий
 
 
Ужас, как много расплодилось упоротых баранов.
 показать весь комментарий
 
Чергове еуропейське табло-ілюстрація - плід кохання кузенів
 показать весь комментарий
 
 
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).Источник: https://censor.net.ua/n3134113

Хай гитлер не забыл сказать?
 показать весь комментарий
 
 
Отакоє от. Росія срала на вимоги ПАСЕ, а її повернення в ПАСЕ - це добра новина. Логічно ))) Далі буде. Ой, буде...
 показать весь комментарий
 
 
ЕщеБольшое спасибо всем депутатам, отстаивавшим наши интересы в ПАСЕ.

К тому же мы увидели пример того, как будет действовать новый президент в критической ситуации. Спойлер - никак."Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8850
 показать весь комментарий
 
 
дело не столько в попытке закрыть глаза на агрессию россии а в том что европейцы сами плюют на свои ценности, расплата за это будет жестокой
 показать весь комментарий
 
 
"Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ.."
та я бачу, що ви радієте, у вас однакові історичні цінності з Russland!

ϟϟDeutschland Hails Putin.
 показать весь комментарий
 
 
А тим часом у Кривому Розі, на батьківщині президента, у пам'ятника Хмельницькому відвалилася рука з булавою. Поганий знак для Зеленського "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3971

https://novynarnia.com/2019/06/25/u-krivomu-rozi/

"Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6154

"Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8429
 показать весь комментарий
 
 
Сталин и Гитлер братья навек! Мрази. Я уже не хочу ни в какой евросоюз. Это сборище европидоров, где нет предела цинизму. Я бы на месте Зеленского объявил дефолт, простил наши долги еврейским ростовщикам и начал возрождать программу ядерного щита, согласовав свои действия с США, которые являются единственными союзниками.
 показать весь комментарий
 
 
Природное тяготение друг к другу--гансов к иванам и наоборот--и это несмотря на то,что воевали друг с другом. Немцы всегда приглашались вправлять московии мозги,делать цивилизацию,технический прогресс, а те в свою очередь делиться несметными природными богатствами. Немецкие фирмы тяготеют к Российским просторам,сбывать созданный классными мозгами,качественный товар. Америку должно это настораживать---гансы всегда были непобедимы,и их удавалось утихомирить только в "купе". Неужели призрак Бисмарка напомнил слова великого канцлера-- "с Россией нужно дружить"..--например--против США,как подсказывает уже, современное положение геополитики.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ
 
 
 
 
 
 вверх