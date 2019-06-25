 "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ

"Россия принадлежит к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - цитирует министра пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Он "приветствует достигнутый компромисс, чтобы Россия осталась в Совете Европы".
"Это хорошая новость для российского гражданского общества", - отметил Маас.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
порядочная женщина порядочно стоит...
Хай гитлер не забыл сказать?
К тому же мы увидели пример того, как будет действовать новый президент в критической ситуации. Спойлер - никак.
та я бачу, що ви радієте, у вас однакові історичні цінності з Russland!
ϟϟDeutschland Hails Putin.
https://novynarnia.com/2019/06/25/u-krivomu-rozi/
У Києві на набережній Дніпра з невідомої причини частково обвалився пам`ятник міфічним засновникам міста - Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либіді.