 "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ

"Россия принадлежит к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - цитирует министра пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он "приветствует достигнутый компромисс, чтобы Россия осталась в Совете Европы".

"Это хорошая новость для российского гражданского общества", - отметил Маас.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и де-факто отказалась от ответственности за мир в Европе, - замглавы МИД Боднар. ФОТО

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.