 Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенскими событиями 1938 года

Об этом пишет в Фейсбуке Александр Турчинов.
"Россия не сделала никаких выводов: не прекратила агрессию, не освободила Крым и Донбасс, не признала свою ответственность за сбитый "Боинг" и химическую атаку в Солсбери, не освободила заложников и военнопленных. Ни одно требование международного сообщества не было выполнено! РФ продолжает политику насилия, убийств и террора. Более того, ситуация только ухудшается - быстрыми темпами происходит милитаризация Крыма, агрессия распространяется на Черное и Азовское моря, захвачены украинские корабли и военные моряки. Вдоль украинско-российской границы сконцентрирована многотысячная военная группировка, готовая к наступлению. И на этом фоне наши европейские "друзья" принимают решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ, требования которой были по-хамски проигнорированы Кремлем", - написал Турчинов.
По его словам, более 80 лет назад аналогичная смена европейских ценностей, принципов и здравого смысла состоялась в Мюнхене, когда европейские лидеры согласились отдать на растерзание Гитлеру часть европейской страны. "Тогда это была Чехословакия. Все попытки потакать агрессору и закрывать глаза на его преступные действия имели страшное обратное следствие. Мюнхенский сговор произошел в 1938 году, через год обнаглевший от безнаказанности Гитлер развязал Вторую мировую войну - самую кровавую и трагичную войну в истории человечества. История повторяется, и Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенскими событиями. И последствия могут быть такими же пагубными для мира в Европе и мире. К сожалению, история ничему не учит", - отметил он.
"Мы благодарны странам Балтии, Грузии, Польши и другим немногим европейским депутатам, которые поддержали Украину и не голосовали за это позорное решение. Как и в 2014 году, мы должны понимать, что нужно рассчитывать только на свои силы, на свою армию, на свой народ. Укреплять свой оборонный потенциал и защищать свою Украину. В 2014 нам было труднее, но мы выстояли, выстоим и сейчас! С нами Бог и Украина! Слава Украине!", - написал Турчинов.
ЗЕбіл Данилюк шукає у гуглі поки, що воно таке, еце ПАРЄ.
Таке моє бачення.
Хлопці, підтримайте - https://petition.president.gov.ua/petition/63570
https://nk.org.ua/politika/avturchinov-ukraintsyi-yavlyayutsya-truslivoy-neblagodarnoy-noyuschey-natsiey-26949
Цитата взята из его претензионной и иезуитской статьи «Аутодафе», которая печаталась в газете «Вечерние Вести» №141 от 19-25 сентября 2003 года.
Зі звернення Зедента до зелюків:
Я чув, що нам залишилось ще нацбезпеку завалити... Зробимо це разом!
Так, по мелкому стрелки набивать не более.
Ну и для понимания, официальная цена европейской солидарности и высокопарных лозунгов о правах человека - примерно 60-75 миллионов евро. За вашу и нашу свободу, так сказать.
ну,если не секрет?