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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1326) Турчинов (3155)

 Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенскими событиями 1938 года

Пять лет назад в связи с аннексией Крыма, развязыванием войны в Донбассе, огромным количеством жертв среди украинцев, ПАСЕ лишила Россию права голоса и исключила ее представителей из своих руководящих органов, после чего Кремль вынужден был убрать свою делегацию из Страсбурга.

Об этом пишет в Фейсбуке Александр Турчинов.

Смотрите: ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и де-факто отказалась от ответственности за мир в Европе, - замглавы МИД Боднар. ФОТО

 "Россия не сделала никаких выводов: не прекратила агрессию, не освободила Крым и Донбасс, не признала свою ответственность за сбитый "Боинг" и химическую атаку в Солсбери, не освободила заложников и военнопленных. Ни одно требование международного сообщества не было выполнено! РФ продолжает политику насилия, убийств и террора. Более того, ситуация только ухудшается - быстрыми темпами происходит милитаризация Крыма, агрессия распространяется на Черное и Азовское моря, захвачены украинские корабли и военные моряки. Вдоль украинско-российской границы сконцентрирована многотысячная военная группировка, готовая к наступлению. И на этом фоне наши европейские "друзья" принимают решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ, требования которой были по-хамски проигнорированы Кремлем", - написал Турчинов.

По его словам, более 80 лет назад аналогичная смена европейских ценностей, принципов и здравого смысла состоялась в Мюнхене, когда европейские лидеры согласились отдать на растерзание Гитлеру часть европейской страны. "Тогда это была Чехословакия. Все попытки потакать агрессору и закрывать глаза на его преступные действия имели страшное обратное следствие. Мюнхенский сговор произошел в 1938 году, через год обнаглевший от безнаказанности Гитлер развязал Вторую мировую войну - самую кровавую и трагичную войну в истории человечества. История повторяется, и Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенскими событиями. И последствия могут быть такими же пагубными для мира в Европе и мире. К сожалению, история ничему не учит", - отметил он.

"Мы благодарны странам Балтии, Грузии, Польши и другим немногим европейским депутатам, которые поддержали Украину и не голосовали за это позорное решение. Как и в 2014 году, мы должны понимать, что нужно рассчитывать только на свои силы, на свою армию, на свой народ. Укреплять свой оборонный потенциал и защищать свою Украину. В 2014 нам было труднее, но мы выстояли, выстоим и сейчас! С нами Бог и Украина! Слава Украине!", - написал Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3134108
 
   
 Топ комментарии
 
Ось і справжній секретар РНБО відреагував.
ЗЕбіл Данилюк шукає у гуглі поки, що воно таке, еце ПАРЄ.
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Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 9349

Зі звернення Зедента до зелюків:
Я чув, що нам залишилось ще нацбезпеку завалити... Зробимо це разом! Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 473
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Турчинов, пожалуй, самый правильный чел в политике за последние годы.
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Ось і справжній секретар РНБО відреагував.
ЗЕбіл Данилюк шукає у гуглі поки, що воно таке, еце ПАРЄ.
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Це якийсь сюр. Порох пише, пастор пише. А ті шаурму чавкають

Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 6357
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ОНИ ЗАДАНИЕ ШАУРМИСТЫ ВЫПОЛНИЛИ ГУАЛЯЙТЕРУ ХУ..ЛО ДОЛОЖИЛИСЬ БАБКИ ЗАМКИ ВЗЯТКИ РАЗЛОЖИЛИ.... ВСЕ УКРАИНУ СДАЛИ.... ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИЛИ ТЕПЕРЬ В КРЕМПУЛЬКУ ЗА НАГРАДАМИ.... ХЕРОЙ ЕВРЕИ РОССИИ....за возвращене Хохляндии...
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тссс... оно ещё не нашло ситуационную комнату... всё блуждает по коридорам аки слепец Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 5155
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Судя по всему украли у Данилюка это самое ПАРЄ, Порошенко его к себе домой вывез!
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он занят...для данилюка ситуативная комната, что янтарная....он все еще ее ищет
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Так то Данилюк Крим без жодного пострiлу здав? От манкурт.
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А що, треба було здати з пострілами 10 областей України, які )(уйло визначило як "Новоросія"?
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Вони взяли рiвно стiльки, скiльки їм було потрібно, тобто Крим. А Донбас це кінцівка, яку відірвали, дочекалися некрозу і тепер чекають, коли ми пришиєм її до здорового тіла України.
Таке моє бачення.
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ТУРЧИНОВ - молчи и тикай, Пашинский поумней, нигде не слышно, возможно и проскочит.
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ты, что ли, лапоть немытый, будешь ему угрожать?
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лапоть немытый - це твоє дівоче прізвище ? ..))
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который раз тебе говорю: здрысни свинопес Турчинов: Страсбурзька змова стала в один ряд із ганебними мюнхенськими подіями 1938 року - Цензор.НЕТ 8967
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свинопес - це так тебе , кацапа , називали в дитинстві ?
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Кровавий Пасторе, починай відновлювати ядерний потенціал України!

Хлопці, підтримайте - https://petition.president.gov.ua/petition/63570
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Головне, що є автритет і вірне бачення. Якщо він заявить, що йде на вибори, щоб відновити ЯО - багато хто його підтримає.
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Инопланетяне опуститесь на Землю, ЯКЭ ВИДНОВЛЕННЯ? ***........ тые совсем на голову? Да кто вам позволит, ШАНТРАПА. Сколько больных людей у нас, не считая власть.
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А чому вiн кривавий пастор? Чи не тому, що в нього були мiсячнi пiд час здачi Криму? Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенскими событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 4251
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Краще нехай ним лякають москалі своїх дітей, та пісяються російські солдатики від страху. Головне, щоб не сміялись, як над Зеленським і не хлопали по плечам.
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Любить мочить таких ватанів, які брехню кацапську по світу носять
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Пора вводить настоящую хунту в правление - пока зебилы не ввели в Киев русских
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Турчинов, пожалуй, самый правильный чел в политике за последние годы.
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Уже простили?
https://nk.org.ua/politika/avturchinov-ukraintsyi-yavlyayutsya-truslivoy-neblagodarnoy-noyuschey-natsiey-26949
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А,сейчас удобненько стало)))Только это было больше чем месяц назад.
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З вашого посилання.
Цитата взята из его претензионной и иезуитской статьи «Аутодафе», которая печаталась в газете «Вечерние Вести» №141 от 19-25 сентября 2003 года.
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Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 9349

Зі звернення Зедента до зелюків:
Я чув, що нам залишилось ще нацбезпеку завалити... Зробимо це разом! Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 473
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Заговор? Да ладно! Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 4166 Если нам - "надо договариваться", то с чего бы им - надо бороться?
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С клоуном у руля выстоим или нет не так уж однозначно, но в остальном Турчинов прав
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Европейские мозгознатеди и их их росийские прихлебатели знают украинских тараканов: чо не так - уходим. а надо остаться и наблюдать за палатой.
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Це та рука, якою Хмель вказував в сторону "братньої" москви? Вказав рукою в Києві, а відсохла - у Кривому Розі.
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Это точно! Европа перед первой мировой войной и позже по очереди здавала агрессору на съедение своих более слабых соседей... Очень убедительно это показано в "Дипломатия" Киссинджера...Ничего не меняется...
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кста, Фінляндію в 1940-му вони також здали... Але ті - самі не поступилися, як чехи...
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Глядел на бегающие глазки Данилюка, типичньій шньірь, до пастора ему далеко.
Так, по мелкому стрелки набивать не более.
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Николай Полозов‏ @nikolai_polozov 12 часов назад

Ну и для понимания, официальная цена европейской солидарности и высокопарных лозунгов о правах человека - примерно 60-75 миллионов евро. За вашу и нашу свободу, так сказать.
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Осталось выяснить, Украина отойдет Германии или ...
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Германия может вдавитись Украиной,на нарасия тем более..
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а що сам Пластир зробив на своїй посаді за 5 років ?
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та никкуя не делал,спецом,шоб ты теперь спросило..
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вот не хочу шоб Украина оказалась на месте Чехословакии ,не хочу и все - зеленский ,а не пора ли тебе, в отставку, в связи с полной не компетентностью
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добре що вам , кацапам , не подобається новий президент Зеленський - отже він все робить правильно ! ..))
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а шо именно он робыть ? для Украины ?
ну,если не секрет?
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Мюнхенский сговор позволил цивилизованным нациям помочь фюреру идти на восток, в результате похода доля США, Британии, Канады и Австралии с Новой Зеландией достигла в 1946 году 75% мирового ВВП при минимальных людских потерях, а на 3 млн. бенгальского голода 1943 года они ложили.
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