 Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенскими событиями 1938 года

Об этом пишет в Фейсбуке Александр Турчинов.

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"Россия не сделала никаких выводов: не прекратила агрессию, не освободила Крым и Донбасс, не признала свою ответственность за сбитый "Боинг" и химическую атаку в Солсбери, не освободила заложников и военнопленных. Ни одно требование международного сообщества не было выполнено! РФ продолжает политику насилия, убийств и террора. Более того, ситуация только ухудшается - быстрыми темпами происходит милитаризация Крыма, агрессия распространяется на Черное и Азовское моря, захвачены украинские корабли и военные моряки. Вдоль украинско-российской границы сконцентрирована многотысячная военная группировка, готовая к наступлению. И на этом фоне наши европейские "друзья" принимают решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ, требования которой были по-хамски проигнорированы Кремлем", - написал Турчинов.

По его словам, более 80 лет назад аналогичная смена европейских ценностей, принципов и здравого смысла состоялась в Мюнхене, когда европейские лидеры согласились отдать на растерзание Гитлеру часть европейской страны. "Тогда это была Чехословакия. Все попытки потакать агрессору и закрывать глаза на его преступные действия имели страшное обратное следствие. Мюнхенский сговор произошел в 1938 году, через год обнаглевший от безнаказанности Гитлер развязал Вторую мировую войну - самую кровавую и трагичную войну в истории человечества. История повторяется, и Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенскими событиями. И последствия могут быть такими же пагубными для мира в Европе и мире. К сожалению, история ничему не учит", - отметил он.

"Мы благодарны странам Балтии, Грузии, Польши и другим немногим европейским депутатам, которые поддержали Украину и не голосовали за это позорное решение. Как и в 2014 году, мы должны понимать, что нужно рассчитывать только на свои силы, на свою армию, на свой народ. Укреплять свой оборонный потенциал и защищать свою Украину. В 2014 нам было труднее, но мы выстояли, выстоим и сейчас! С нами Бог и Украина! Слава Украине!", - написал Турчинов.