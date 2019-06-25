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Все про:Австрия (443) США (15074) Фирташ (1002) экстрадиция (418)

 Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии позволил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом заявил судья Верховного суда Австрии на заседании 25 июня в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Теперь Дмитрия Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.

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Дмитрий Фирташ решение еще не комментировал.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицает и называет политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.

Согласно австрийскому законодательству окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3134107
 
   
 Топ комментарии
 
Беня - готовься! вместе с вазелином, богданом, гересом и прочими зебилами!
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А вот это новость так новость !!!! Даже возврат раши в ПАСЕ перекрывает !!! А если фирташ еще и говорить начнет !!!
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А Петю, Конононенко, Грановского, Свинарчука и т.п. забыл?
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Обламаю пЭцекантропов....не Бене надо готовится,а пЭце))),вот где шлейф коррупции в ОСОБО крупных размерах.
Высший то суд Австрии принял решение,НО министр юстиции оставляет лазейку для того ,чтоб фирташа отмазать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США
 
 
 
 
 
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