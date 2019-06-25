 "Ложь и чушь": на "Киевском бронетанковом заводе" опровергли обвинения в махинациях на 9 млн грн при закупке запчастей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба завода.

В пресс-службе также отметили, что ложью также является информация о том, что эти запчасти не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

"Сообщаем, что согласно результатам тендера от 10.08.2018 ООО "Торговый дом "Партсет" признан победителем на поставку запчастей к танкам Т-72 (гидроамортизаторы, катки поддерживающие, торсионы, станки НСВТ) и заключен договор №КБТЗ / ПСПК / 18/52 на поставку указанных ТМЦ на общую сумму 3 824 666 грн.

Согласно договору хранения от 02.10.2018 №2-10 / 18 ГП КБТЗ принял от ООО "Партсет" ТМЦ (запчасти БТР-3Е колесные редукторы, мосты, лебедки, рычаги) на общую сумму 5 316 108 грн. 27-28 декабря 2018 г. запчасти к БТР-3Е оприходованы с целью дальнейшего использования (гарантийный и восстановительный ремонт БТР-3).

Заводской приемкой подтверждено, что все приобретенные запасные части и комплектующие имеют вторую категорию и фактически новыми, то есть неиспользуемыми, но складского хранения. Часть комплектующих уже установлены на боевую технику ВСУ в рамках ремонтных работ. Осуществлены соответствующие испытания, подтверждены и приняты военной приемкой Минобороны", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что другие запчасти приобретены ГП КБТЗ как складской запас и хранятся на складах предприятия. Ведь сейчас КБТЗ имеет гарантийные обязательства по ремонту и восстановлению 44 единиц БТР-3ДА и требует ремонтного фонда.

"Подчеркиваем, что все запчасти и комплектующие приобретены исключительно за оборотные средства предприятия. Не использована ни одна гривня бюджетных средств. Их изначально не планировалось устанавливать в рамках ГОЗ на новые изделия. Поэтому упомянутые обвинения выглядят абсурдными.

Весь товар находится на складе предприятия, исключает любые инсинуации по так называемой бестоварной операции. На заводе готовы в любой момент предоставить любому возможность проверить качество закупленных запчастей. Приглашаем коллектив редакции "Наші гроші" посетить КБТЗ и воочию убедиться в том, что они в очередной раз в общество распространили ложь и чушь", - добавили в пресс-службе КБТЗ.

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