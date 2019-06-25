 "Ложь и чушь": на "Киевском бронетанковом заводе" опровергли обвинения СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба завода.
В пресс-службе также отметили, что ложью также является информация о том, что эти запчасти не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.
"Сообщаем, что согласно результатам тендера от 10.08.2018 ООО "Торговый дом "Партсет" признан победителем на поставку запчастей к танкам Т-72 (гидроамортизаторы, катки поддерживающие, торсионы, станки НСВТ) и заключен договор №КБТЗ / ПСПК / 18/52 на поставку указанных ТМЦ на общую сумму 3 824 666 грн.
Согласно договору хранения от 02.10.2018 №2-10 / 18 ГП КБТЗ принял от ООО "Партсет" ТМЦ (запчасти БТР-3Е колесные редукторы, мосты, лебедки, рычаги) на общую сумму 5 316 108 грн. 27-28 декабря 2018 г. запчасти к БТР-3Е оприходованы с целью дальнейшего использования (гарантийный и восстановительный ремонт БТР-3).
Заводской приемкой подтверждено, что все приобретенные запасные части и комплектующие имеют вторую категорию и являются фактически новыми, то есть неиспользуемыми, но складского хранения. Часть комплектующих уже установлены на боевую технику ВСУ в рамках ремонтных работ. Осуществлены соответствующие испытания, подтверждены и приняты военной приемкой Минобороны", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что другие запчасти приобретены ГП КБТЗ как складской запас и хранятся на складах предприятия. Ведь сейчас КБТЗ имеет гарантийные обязательства по ремонту и восстановлению 44 единиц БТР-3ДА и требует ремонтного фонда.
"Подчеркиваем, что все запчасти и комплектующие приобретены исключительно за оборотные средства предприятия. Не использована ни одна гривня бюджетных средств. Их изначально не планировалось устанавливать в рамках ГОЗ на новые изделия. Поэтому упомянутые обвинения выглядят абсурдными.
Весь товар находится на складе предприятия, исключает любые инсинуации по так называемой бестоварной операции. На заводе готовы в любой момент предоставить любому возможность проверить качество закупленных запчастей. Приглашаем коллектив редакции "Наші гроші" посетить КБТЗ и воочию убедиться в том, что они в очередной раз в общество распространили ложь и чушь", - добавили в пресс-службе КБТЗ.
а по Гладковским... а что по ним есть серьёзное? "не кино" от беня-фильм? а?
Зеленський реєстрував торгові марки в той час, коли Україна зазнала поразки в ПАРЄ
Президент України Володимир Зеленський не прибув до Парламентської асамблеї Ради Європи захищати національні інтереси України.
Натомість, він реєстрував торгові марки "ZeNews" і "Зробимо це разом"....як стало відомо, вчора президент Володимир Зеленський реєстрував ще кілька торгових марок. Про це сказано в базі даних Укрпатенту. Згідно з інформацією реєстру поданих заявок, реєстрації очікують ТМ "Зе ньюз" і "Ze news".
Ці ТМ Зеленський планує використовувати в поліграфії, сфері освіти, рекламі й телекомі.Також вчора призЕдент подав заявку на реєстрацію слогана "Зробимо це разом!", який планує використовувати в тих же видах діяльності, що і зазначені вище ТМ.
Ще одна вчорашня заявка стосується реєстрації англомовного слогана "Improv life show", яких призначений для роботи в рекламній, освітньої та телекомунікаційній сферах.
Но прИзЕдент вазелин был ЗАНЯТ регистрацией своего бизнеса... Зарабатывал деньги на крови..
Зебилов так же не волнует что в этот момент вазелин занимался СВОИМ БИЗНЕСОМ... торговлей на крови украинского народа.
Помнится, зебилы УЖЕ орали о "гражданской войне" и "референдуме".. тоже ведь - "что страшного".
т.е. вместо того чтобы решать дела Украины - вазелин жрет шаурму и ДЕЛАЕТ свой БИЗНЕС во время войны с паРашей.. и для зебилов - "ничего страшного нет", верно?
мы тоже скажем
"А что страшного в " этом событии. ДА ничего))))
... и Макрон НЕ оговорился, когда спалил вазелина с его "будем договариваться с повстанцами"
ЗЕ всего месяц и от него нельзя требовать того, что хряк не сделал за 5 лет. А когда увижу, что ЗЕ не справляется, точно также буду топить против него.
п.с. почему вазелину хватило месяца посадить ДРУЗЕЙ-КУМОВЬЕВ, юрЫстов-рейдеров в теплые кресла и назначить им баснословные зп, а по всем остальным "обещаниям" - ответить что "ПОШУТИЛ"?
Или:
..Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? ......Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
... Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
И отвечаю я в основном лахтоольгинским тролям таким как ты, дабы дискредитировать ваш бред.
Но более знаково, что даже зебилы считают тех, кто "за гриценко" - д********
Или СНОВА собралась ехать в Польшу... в итоге)
Зебил, пойми простую вещь: тебя и тебе подобных будут ВСЕГДА гнобить. ВСЕ. От вазелина до Бени, он американцев до расейнцев.. Ибо ты - вечный ждут и лох, "за гриценко"
Более того, мозгов у тебя еще меньше, чем у кацапских тролей из ольгино-лахти.. Те хоть идейные, а ты - обыкновенная расейская подстилка типа "путинПамаги!"
https://gordonua.com/news/war/makron-zayavil-chto-zelenskiy-gotov-idti-na-dialog-s-separatistami-ukrainskiy-prezident-nazval-ego-slova-oshibkoy-1047805.html
Макрон заявил, что Зеленский готов идти на диалог с сепаратистами.
Одно из выступлений Пороха.
https://www.unian.net/politics/2182299-vyistuplenie-poroshenko-v-pase-pryamaya-translyatsiya.html
Президент Украины Петр Порошенко начал выступление на осенней сессии ПАСЕ.
...и компот...
Свынарчуки тоже так говорили
😂 А ты с какой целью, у этих самых 73, интересуешься. Для пополнения кругозора или "вежливо" разъяснить детали "справы".
Так я выше тябя уже почитала. Ты вроде в теме ....может тебя лайкнуть за нестандартный подход😌