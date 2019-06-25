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Все про:автономия (108) опрос (1698) Донбасс (18790)

 Половина украинцев поддерживают автономию ОРДЛО в обмен на мир, - опрос

49,5% жителей Украины выступают за решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей в обмен на мирное урегулирование конфликта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" с 13 по 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности 29,1% опрошенных ответили, что скорее поддержали бы автономию и 20,4% заявили, что точно поддержали бы автономию.

При этом не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов (точно не поддержали бы – 17,5%, скорее не поддержали бы – 13,2%).

Затруднились ответить на этот вопрос 19,8%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134103
 
 
 Топ комментарии
 
те самые зебилы + лохторат бойко/вилкула/мертветчука
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Лучше отказаться от ОРДЛО.
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Полная туфта или опрос делался в Лугандонской части. этому подтверждения последние выборы президента. И у одного и у другого было единая и не делимая Украина. Полная заказуха.
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Порохоботы, так вы за войну или за мир?

За войну! Так почему, млять, все у компов сидите, а не воюете на передке?
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Я не понял, а что на ЦН уже и матюкнуться на сепаров нельзя? Админ что за дела,какие мы нежные стали аж тошно, развели тут гниль одну проплаченную. С 13 года тутачки и ни разу не удаляли мой коммент, пока не началась вся эта вонь зелёная.
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Ты только заметил? Меня за 7 лет на цензоре впервые забанили месяц назад, моих проукраински настроенных друзей тоже. Причем на конкретные вопросы о том какие пункты правил форума были нарушены, модератор ответил дежурной отпиской. Власть сменилась, новые веяния, Цензор отрабатывает.
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После выборов меня мутить начало от политоты. Смысл кому то что-то объяснять? Поэтому авторизуюсь на самые резонансные темы имхо. Видно пришла кончина ранее славному ресурсу,а жаль.
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о цензор уже начинает говно вбросы делать, похоже цензорнет превращаеться в кацапскую помойку
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Надо внимательно посмотреть на этот "Институт". Ибо это чисто российский прием вброса камешков. От которых потом идут круги.
Вроде ничего и нет, но вот уже половина украинцев согласна на автономию Л/ДНР.
А Днепра, Львова, Одессы тоже согласны?
Дебилы мля.
Отрабатывают деньги и проводят заказные опросы.
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когда в стране 73% зебилов то и не такое возможно
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Децентрализация, подготовила почву для легкого перехода к федерализации.
Спасибо товарищу ...
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Связать финансовую децентрализацию областей с федерализацией Украины мог только полный зебил Половина українців підтримують автономію ОРДЛО в обмін на мир, - опитування - Цензор.НЕТ 8295
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Це все, що потрібно знами про брехливих соціологів. Вони, за великі гроші, готують підгрунтя для брехливих "результатів" голосування.
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Тема для научной диссертации: "Как про_бать всё и стать Малороссией".
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Смотря как поствить вопрос, автонмия или нахер с пляжа. За пляж будет гораздо больше.
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Искусство манипулировать общественным мнением - это искусство формулировать вопросы для лохтората
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проведите опрос-или автономия из кармана Украины и ее народа для ордло ,или карман Украинский и украинского народа , без рашистского ордло?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоловина украинцев поддерживают автономию ОРДЛО в обмен на мир, - опрос
 
 
 
 
 
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