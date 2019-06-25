 ЦИК отказала в регистрации беглому нардепу Онищенко (исправлено)

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в комиссии отказали Александру Онищенко, которого выдвинула Социалистическая партия Украины.

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Ранее ЦИК уже отказывала Онищенко в регистрации. Тогда апелляционный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты. После этого ЦИК подала апелляцию.

Всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировала 2 335 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 18 политических партий.