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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3130) Онищенко Александр (552)

 ЦИК отказала в регистрации беглому нардепу Онищенко (исправлено)

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в комиссии отказали Александру Онищенко, которого выдвинула Социалистическая партия Украины.

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Ранее ЦИК уже отказывала Онищенко в регистрации. Тогда апелляционный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты. После этого ЦИК подала апелляцию.

Всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировала 2 335 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 18 политических партий.

Источник: https://censor.net.ua/n3134099
 
   
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А ты за базар свой гнилой, что онищенко решала Пороха, ответишь, чушкан ?
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ЦІ ЛЮДИ НЕ КРАДУТЬ !!! ЦИК отказала в регистрации Литвину и повторно - беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 8337
Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів

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ЦИК отказала в регистрации Литвину и повторно - беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 3572

ЦИК отказала в регистрации Литвину и повторно - беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 415
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Так забавно было читать истерики порохоботов из-за Онищенко - главного решалы петрухи в раде и его черного касира. Глядишь бы помирились в раде новой. ЦИК отказала в регистрации Литвину и повторно - беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 4228
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А ты за базар свой гнилой, что онищенко решала Пороха, ответишь, чушкан ?
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п.с. Порох, что ты творишь - как посмел отказать литвину и онищенко!??
сейчас же, при "новых мордах" - тренд изменился!
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как-то вдруг пришел к выводу, что наш кот относится ко мне, почти как к Богу.
т.е, игнорирует мое существование до тех пор, пока ему от меня что-то не понадобится

ЦИК отказала в регистрации Литвину и повторно - беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 7446

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Совет Европы прогибается перед Россией......"Пять лет назад Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с аннексией Крыма. Теперь это решение отменили с раболепием, которое нельзя не заметить", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung."Должна ли вообще Россия быть частью Совета Европы? - задается вопросом журналист Вернер Й. Марти. - Согласно уставу, он является организацией, объединяющей демократии и правовые государства. Поэтому уже начиная со вступления России в Совет Европы в 1996 году ее членство вызывает противоречивые споры. Сторонники надеются на то, что членство в организации оказывает сдерживающий эффект на Россию, даже если она не выполняет многие демократические принципы. К тому же Совет Европы - на фоне вновь растущей напряженности в Европе - является удобной платформой для коммуникации (...). Противники, наоборот, придают большее значение опасности потери Советом Европы своего авторитета из-за того, что государства вроде России являются частью объединения"."Как случай России, так и случай Турции показывают, что Совет Европы обладает лишь незначительным влиянием для того, чтобы воспрепятствовать развитию авторитарных тенденций в странах-членах", - указывает издание.Тем не менее, для сохранения членства России в Совете Европы имеется еще одна причина - это связанный с ним Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Для многочисленных граждан России, испытавших на себе несправедливость российской юстиции, этот суд является последней надеждой. Ни из одной другой страны в ЕСПЧ не поступает так много жалоб, как из России. (...) Одного только этого обстоятельства достаточно для того, чтобы вернуть Россию в Совет Европы, даже если в изначальной причине санкции, аннексии Крыма, ничего не изменилось", - говорится в статье."И все же тяжело понять то, что для возвращения права голоса России не пришлось делать никаких уступок - более того, она даже получила дополнительные послабления со стороны Совета Европы. Например, новые положения, которые могут усложнить введение санкций в будущем, и исключение бывшего премьер-министра Литвы Кубилюса из борьбы за пост генерального секретаря. Его кандидатуру Москва назвала неприемлемой"."Попытка спустя пять лет нормализовать отношения между Советом Европы и Россией понятна, но то, насколько раболепно это было сделано, не только оставляет неприятное чувство, но и подрывает авторитет организации. Отсутствие стойкой позиции в отношениях с авторитарными режимами, как известно, редко приводит к успеху", - заключает Neue Zürcher Zeitung.
https://www.inopressa.ru/article/25jun2019/nzz/council.html
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У литвина был "железный" прикормленый округ в Житомирской области.
Кому-то там мешает из слуг урода)
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аха , Литвина прокинули . Може теперь его барахлишко конфискуют , а его жопу на зону определят , где ей самой место ЦИК отказала в регистрации Литвину и повторно - беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 732
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А по каким мотивам интересно Литвина бортанули?
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та забудь... Не вспоминали лет 5.. и ниче, живые и здоровые
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ни х..ра се... та ты шо? Так это, получается, отстранили от кормухи?
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ну, щось він злажав. Так просто би не відмовили би...
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ЦІ ЛЮДИ НЕ КРАДУТЬ !!! ЦИК отказала в регистрации Литвину и повторно - беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 8337
Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів

https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv

ЦИК отказала в регистрации Литвину и повторно - беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 3572

ЦИК отказала в регистрации Литвину и повторно - беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 415
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99.9% заказная , про плаченная статья, как и само "расследование" от человека, на котором клейма негде ставить- владельца банка "Финансы и кредит"
Пару ссылок на статьи-
2016 год-"Есть группа банков, где собственник выстроил так бизнес-модель, чтоб привлеченные на рынке деньги использовались для нужд его другого бизнеса. Например, таким образом работал "Финансы и кредит", - рассказывает глава ФГВФЛ Константин Ворушилин. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3016932
2017 год-"..Устав наблюдать за рестлингом между функционерами от государства и владельцами банков-банкротов, в ходе которого невольные зрители-налогоплательщики по несколько раз оплачивают гигантские счета за "билеты" на навязанное им шоу, мы решили напомнить участникам действа, что надо иметь совесть. Драка-то не настоящая!
Сегодня мы предлагаем читателям внимательнее присмотреться к "технике" одного из первых героев серии наших публикаций - владельца обанкротившегося банка "Финансы и кредит" ("ФиК") Константина Жеваго. Зимой журналисты программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") зафиксировали у администрации президента нардепа Константина Жеваго.
Олигарх и миллиардер Константин Жеваго может быть вполне доволен своими успехами в решении вопросов с государством. Точнее, с его чиновниками. Долги его компаний перед принадлежавшим ему же банком-банкротом "Финансы и кредит" (фактически перед кредиторами и бюджетом), объем которых в Нацбанке оценивали в 22 млрд грн (76% портфеля банка), взыскиваются вяло. И не особенно влияют на атрибуты роскоши в жизни бизнесмена. Одна только коллекция его часов могла бы помочь сотням вкладчиков "ФиК" вернуть свои деньги…"
https://zn.ua/finances/bankovskie-dolgi-zhevago-pered-gosudarstvom-ritualnaya-borba-255120_.html
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У майора КГБ выявили российский паспорт?
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