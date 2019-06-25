 ЦИК отказала в регистрации беглому нардепу Онищенко (исправлено)

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в комиссии отказали Александру Онищенко, которого выдвинула Социалистическая партия Украины.
Ранее ЦИК уже отказывала Онищенко в регистрации. Тогда апелляционный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты. После этого ЦИК подала апелляцию.
Всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировала 2 335 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 18 политических партий.
сейчас же, при "новых мордах" - тренд изменился!
как-то вдруг пришел к выводу, что наш кот относится ко мне, почти как к Богу.
т.е, игнорирует мое существование до тех пор, пока ему от меня что-то не понадобится
https://www.inopressa.ru/article/25jun2019/nzz/council.html
Кому-то там мешает из слуг урода)
Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів
https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
Пару ссылок на статьи-
2016 год-"Есть группа банков, где собственник выстроил так бизнес-модель, чтоб привлеченные на рынке деньги использовались для нужд его другого бизнеса. Например, таким образом работал "Финансы и кредит", - рассказывает глава ФГВФЛ Константин Ворушилин. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3016932
2017 год-"..Устав наблюдать за рестлингом между функционерами от государства и владельцами банков-банкротов, в ходе которого невольные зрители-налогоплательщики по несколько раз оплачивают гигантские счета за "билеты" на навязанное им шоу, мы решили напомнить участникам действа, что надо иметь совесть. Драка-то не настоящая!
Сегодня мы предлагаем читателям внимательнее присмотреться к "технике" одного из первых героев серии наших публикаций - владельца обанкротившегося банка "Финансы и кредит" ("ФиК") Константина Жеваго. Зимой журналисты программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") зафиксировали у администрации президента нардепа Константина Жеваго.
Олигарх и миллиардер Константин Жеваго может быть вполне доволен своими успехами в решении вопросов с государством. Точнее, с его чиновниками. Долги его компаний перед принадлежавшим ему же банком-банкротом "Финансы и кредит" (фактически перед кредиторами и бюджетом), объем которых в Нацбанке оценивали в 22 млрд грн (76% портфеля банка), взыскиваются вяло. И не особенно влияют на атрибуты роскоши в жизни бизнесмена. Одна только коллекция его часов могла бы помочь сотням вкладчиков "ФиК" вернуть свои деньги…"
https://zn.ua/finances/bankovskie-dolgi-zhevago-pered-gosudarstvom-ritualnaya-borba-255120_.html