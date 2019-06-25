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Все про:договор (267) НАТО (6395) ракеты (785) Столтенберг (670)

 Завтра будет принято решение о следующих шагах НАТО на случай, если РФ не выполнит положения Договора о ликвидации ракет, - Столтенберг

Заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого будет рассматриваться вопрос невыполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД), состоится на следующей неделе, а в среду министры обороны стран Альянса решат, что будут делать в случае дальнейшего невыполнения Москвой договора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы рассмотрим продолжающееся нарушение Россией Договора о РСМД. До 2 августа Россия должна уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор. США и другие союзники в течение многих лет пытались взаимодействовать с Россией по поводу ее новой ракетной системы, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО. Мы планируем провести заседание Совета Россия-НАТО на следующей неделе, чтобы вновь поднять этот вопрос", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО вновь призывает Россию "пойти по линии ответственного поведения".

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"Но, к сожалению, мы не видим признаков того, что Россия намерена это делать. В действительности она продолжает разрабатывать и развертывать новые ракеты. У России осталось всего 5 недель, чтобы спасти Договор", - отметил генсек.

По словам Столтенберга, данный вопрос также будет подниматься в ходе встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая начнется в среду.

"Завтра мы примем решение о следующих шагах НАТО на тот случай, если Россия не выполнит положения Договора. Наш ответ будет оборонительным, соразмерным и скоординированным. Мы не намерены развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Мы не будем повторять то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3134096
 
 
 Топ комментарии
 
С тех пор , как выбрали зелю , мне кажется , что Украина оказалась без головы .
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є такий гвинт з квадратною головкою під ключ. ось саме цей гвинт положила рашка на ваш договір!
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база ПРО под Харьковом, вот правильный ответ!
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Что-то реальное будет, или "последнее китайское предупреждение" времён Корейской войны?...
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старая соска на спроможна то-то делать. Вангую озабоченность и расходимся
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Станут на колени и попросят. Давно пора понять: оружие не значит ничего, если нет воли его применять.
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Да паРашу никто не боится. Их ПВО не пробъют никакие Искандуры. Этот весь шухер для внутреннего потребления разгоняется военным лобби.
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Да . НАТО - импотенты , как показали последние 5 лет .
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є такий гвинт з квадратною головкою під ключ. ось саме цей гвинт положила рашка на ваш договір!
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дані взяті з зельоноава рєфєрєндума?
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Diesel_Sasha именно такой процент у "слуг русского народа " по опросам
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НАДО У СЕБЯ НА РАЙОНЕ АВТОНОМИЮ ЗАМУТИТЬ С ШЛЮХАМИ И КАЗИНО
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Рабы готовы продать за пайку страну, свободу и мать родную = позор
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бредни СМИ и раша пропоганды хотите я Вам и не такое нарисую
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Я то же поддерживаю.
Особенно финансово- экономическую.
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вони так само не доганяють, що це все буде таким, як з новим президентом зеленським
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они ссылаются на паРашинский "интерфакс". зачем ты сюда эту бредятину лишнехромосомных суешь?
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база ПРО под Харьковом, вот правильный ответ!
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Это можно . Сидеть в уютном кабинете с кондиционерами за денежки налогоплательщиков и выражать озабоченность - дюже непоганая работка .
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Шо дєлать, шо дєлать... За прикладом ПАРЄ - в НАТО рашку прийняти!
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С тех пор , как выбрали зелю , мне кажется , что Украина оказалась без головы .
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Верните Свынарчуков ! И Овоща прихватите сразу , шоб 2 раза не ходить Завтра будет принято решение о следующих шагах НАТО на случай, если РФ не выполнит положения Договора о ликвидации ракет, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9205
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Та ви, ЗЕ!билы, уже первых ласточек от овоща прихватили. Куда там за вами угнаться. Ща в Раду зелёных соплей навыбираете и в АП снова хвьёдырыч заедет. А ты думал для кого зЕ!лёное чепушило хочет её свободить?
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Построят СП-3, отменят санкции или что-то еще?
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По словам самих же натовских военных: NATO - No Action, Talk Only.
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.....очередная ЕВРОПЕЙСКАЯ озабоченность ???? в то время как Украина истекает кровью !!!
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да кацапы святы ангелы рыжа доня подтвердит...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗавтра будет принято решение о следующих шагах НАТО на случай, если РФ не выполнит положения Договора о ликвидации ракет, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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