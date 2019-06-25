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Все про:выигрыш (14) лотерея (105)

 Украинцы могут выиграть €175.4 миллиона в знаменитой итальянской лотерее

По результатам прошедшего в субботу тиража SuperEnalotto выигрышными номерами стали 35, 39, 41, 69, 70, 74 и дополнительный шар под номером 89. От рекордного джекпота этот приз отделяет всего ничего – по предварительным оценкам, SuperEnalotto достигнет рекордной отметки уже до конца этой недели, если приз не выиграют сегодня вечером!

Билет на удачу в итальянскую лотерею приобретали Джордж Клуни, Элизабет Херли и Пэрис Хилтон, но больше всех повезло Мадонне.

Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

SuperEnalotto - самая известная итальянская лотерея, и когда ее джекпоты достигают огромных размеров, она привлекает внимание во всем мире. Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

В настоящий момент сумма джекпота SuperEnalotto составляет 175400 000 евро, и вы можете выиграть этот потрясающий приз из любой страны мира, заполнив лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter.com.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте theLotter.com и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.

Жители Украины могут принять участие в итальянской лотерее онлайн наравне с жителями Италии и побороться за крупнейший на сегодняшний день лотерейный джекпот в Европе. Лотерея проводит три еженедельных розыгрыша - по вторникам, четвергам и субботам, до ближайшего тиража осталось всего несколько часов.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.

 Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3134095
 
 
 Топ комментарии
 
это реклама итальянской лотереи и предложение пополнить итальянский бюджет своими деньгами..
наш ответ будет прост!
Украинцы могут выиграть €175.4 миллиона в знаменитой итальянской лотерее - Цензор.НЕТ 7329
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Зараз виграємо по 175 лямів - одразу борошна України закінчаться і народна частка розквітне, як нирки на деревах. Жінки витрачатимуть цитрини баксів, щоб упадати за собою, не треба буде орати на трьох працях, висолопивши мову з рота, і настане державний будуй як в Еміратах. Віримо
(наразі ніт)
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Так, я понял, проплаты мародером новостей против мажоритарщиков Зе бутусову мало.
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ой...и чё это? рекламушка?
(только шляжку не показывайте эту статью...а то он такой удачливый... другим можно и не пробовать)))))
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Чесно кажучи, зуйовий спосіб економічного покращання.
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але хоч якийсь шанс на покращення є,
на відміну від вибору земанди
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это реклама итальянской лотереи и предложение пополнить итальянский бюджет своими деньгами..
наш ответ будет прост!
Украинцы могут выиграть €175.4 миллиона в знаменитой итальянской лотерее - Цензор.НЕТ 7329
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Дожились. На Цензоре Бутусов готов опуститься до рекламы всякого треша и лохотронов.
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5 лет президента мочили по 10 раз на дню, а тут лоторейки, скоро рецепты булочек начнут постить.
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Саме цікаве, мій провайдер в Іспанії заблокував доступ до цього сайту, мов азартні іги, хоч поки що не виникало проблем з іншими лотереями
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Зараз виграємо по 175 лямів - одразу борошна України закінчаться і народна частка розквітне, як нирки на деревах. Жінки витрачатимуть цитрини баксів, щоб упадати за собою, не треба буде орати на трьох працях, висолопивши мову з рота, і настане державний будуй як в Еміратах. Віримо
(наразі ніт)
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А чё? Самое время. Про*бали мозги, про*бали страну, про*бите еще и бабло, долбо*бы.
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Не, не могут, Ляшко не проходной, а Пороху по х....... .
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Цензор заробляє на реферальних посиланнях? Бутусов на хліб не вистачає? Чи тільки в мене коли цензор відкритий починає ПК гальмувати, ЦЕНЗОР ТИ ЧАСОМ СВОЇМ САЙТОМ НЕ МАЙНИШ КРИПТУ НА НАШИХ ПК? ДНО!
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шото при зеле пошла реклама лохотронов прямо в ленте
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Ага, и за путышку-лотарейку выложить по 300 с гаком грн. ! А ну , у кого есть пара лишних по 300 грн...!?
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