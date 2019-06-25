 Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань

Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Он сообщил, что действия Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 Уголовного кодекса Украины "заведомо ложные сообщения о преступлении", и соответствующее производство против него уже зарегистрировано.

"Так называемые заявления Портнова, о которых много пишут, что якобы Петр Порошенко будет привлекаться к ответственности, - это юридический троллинг, потому что здесь нет никакой цели добиться справедливости или реализации хотя бы одной нормы законодательства. Здесь вообще нет юриспруденции, здесь речь идет исключительно о политической операции и о создании информационных поводов, создании проблем Петру Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе", - отметил адвокат.

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"За такие вещи должна быть ответственность. Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом Украины, статья 383 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления". Зарегистрировано уголовное производство в отношении 4 эпизодов деятельности господина Портнова, а именно относительно эпизода с украинскими моряками, с их захватом во время перехода в Азовское море, его заявления относительно телеканала "Прямой", его заявления относительно ПАО "Кузня на Рибальському" и его заявления о Высшем совета правосудия", - сообщил Головань.

Он также рассказал, что все заявления Портнова "скроены по одному четкому лекалу": "перечисляются какие-то события, затем добавляются слова "вероятно", "по убеждению", "по имеющейся информации". Затем объявляется, что за этими событиями стоят уголовные правонарушения. И далее следует требование к ГБР расследовать это, проверить, выяснить, и так далее", - разъясняет адвокат.

Он отметил, что Портнов в своих публичных комментариях не скрывает истинной цели этих действий - дискредитации Петра Порошенко, а согласно Конституции Украины честь и достоинство личности являются высшей ценностью, поэтому указанная деятельность Портнова априори является нарушением закона, и ей должна быть предоставлена ​​соответствующая правовая оценка.