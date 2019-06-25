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 Политика Украины
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 Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань

Заявления Андрея Портнова, направленные против пятого президента Украины Петра Порошенко, не имеют никаких юридических перспектив и носят характер юридического троллинга, направленного на подрыв репутации.

Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Он сообщил, что действия Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 Уголовного кодекса Украины "заведомо ложные сообщения о преступлении", и соответствующее производство против него уже зарегистрировано.

"Так называемые заявления Портнова, о которых много пишут, что якобы Петр Порошенко будет привлекаться к ответственности, - это юридический троллинг, потому что здесь нет никакой цели добиться справедливости или реализации хотя бы одной нормы законодательства. Здесь вообще нет юриспруденции, здесь речь идет исключительно о политической операции и о создании информационных поводов, создании проблем Петру Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе", - отметил адвокат.

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"За такие вещи должна быть ответственность. Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом Украины, статья 383 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления". Зарегистрировано уголовное производство в отношении 4 эпизодов деятельности господина Портнова, а именно относительно эпизода с украинскими моряками, с их захватом во время перехода в Азовское море, его заявления относительно телеканала "Прямой", его заявления относительно ПАО "Кузня на Рибальському" и его заявления о Высшем совета правосудия", - сообщил Головань.

Он также рассказал, что все заявления Портнова "скроены по одному четкому лекалу": "перечисляются какие-то события, затем добавляются слова "вероятно", "по убеждению", "по имеющейся информации". Затем объявляется, что за этими событиями стоят уголовные правонарушения. И далее следует требование к ГБР расследовать это, проверить, выяснить, и так далее", - разъясняет адвокат.

Он отметил, что Портнов в своих публичных комментариях не скрывает истинной цели этих действий - дискредитации Петра Порошенко, а согласно Конституции Украины честь и достоинство личности являются высшей ценностью, поэтому указанная деятельность Портнова априори является нарушением закона, и ей должна быть предоставлена ​​соответствующая правовая оценка.

Источник: https://censor.net.ua/n3134093
 
   
 Топ комментарии
 
"Никто" может и не потив, а вот команда уЗеленского друзья и партнёры портнова. Потому смотри, чтоб тебя за твои слова портнов и Узеленского не засудили.
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А насправді посадять тебе, щоб не кукурікав.
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Можете посадить Портнова с парашей в один вольер. Никто особо не против. Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7198
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Можете посадить Портнова с парашей в один вольер. Никто особо не против. Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7198
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А насправді посадять тебе, щоб не кукурікав.
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хотелось бы прочитать НЕКРОЛОГ Зареєстровано кримінальне провадження щодо 4 епізодів діяльності Портнова, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5629 О ВЫДАЮЩЕМСЯ ПРОФЕССИанале юристе бандуристе Портнове...
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"Никто" может и не потив, а вот команда уЗеленского друзья и партнёры портнова. Потому смотри, чтоб тебя за твои слова портнов и Узеленского не засудили.
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паРаша й так у вольєрі на бутилці у кадирова, портнова туди можна кинути.
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А ***** уже для зеБЕниных телепузиков не при делах?
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Порохоботы против как видишь, пеца для них святое потому что он им плотит зарплату, и пофиг на то что он загробил Украину
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Как же вас кацапов видно, вонючек!
Никогда украинец не скажет *загробил*!
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*плотит*
Вонючка кацапская, со своим козлиным диалектом, прилез!
Брысь за поребрик!
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Портнову должна быть предоставлена ​​соответствующая камера с рецидивистами-***********.
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а кто пороху виноват что в свое время не посадил потрнова, как и большинство рыгионалов? вот теперь пускай не жалуется и отгребает по полной
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За что сажать? По какой статье и какие неопровержимые доказательства?
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У тебя мозги есть или ты - зеб?
Пропаганда только позволила исказить восприятие реальности и привела к избранию Зелемойского, но за неё не посадишь.
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Ппц) так он вернулся при зеБЕнином телепузике! При порохе он сбежал! До вас этот факт доходит или нет? Почему им не занимаются сейчас менты, ваш телепузик зеленый президент вроде!
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А до чого тут МЕНТИ, якщо у ЛУЦЕНКА доказів скоєння злочину немає?
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Ты первый комментарий почитай, а потом уже пиши про луценко.
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Что мешает уЗеленскому посадить портнова?
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Значит ты молишься на Портнова и все распространяемые им идеи, за которые нельзя посадить?
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Из скрина таки выходит что на Портнова молится Луценко Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 8507
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник:https://censor.net.ua/n3126024

Ещё вопросы есть или будешь продолжать ушами подёргивать?
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Alex Rozhenko. За поребриком царь - судья, прокурор и адвокат. В Украине по другому.
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цей андрусів - ще один "Ыксперд" з прозебільного "Інституту майбутнього"...
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может то, что все правоохранители - кумовья и ставленники порошенка? ты сначала попробуй юру луценка от кресла генпрокурора оторвать.
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Арсен Борисович Аваков - лучший министр мира! Ты что уЗеленских не слушаеш?
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при чем тут аваков? портнов был первым зам главы администрации президента. тоесть гос чиновником высшего звена. по нему должны вести следствие или набу, или дбр. глав которых назначал порох и которых никто еще не поменял
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может то, что все правоохранители - кумовья и ставленники порошенка



При чём тут Аваков, говоришь? Ты свои комменты через пять минут уже забываешь что-ли?
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менты в данном случае не при делах. гос чиновники такого уровня как портнов - это не их уровень.
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дурень разговор о юридическом адресе который нужен для регистрации . это вам как строителям единого и могучего не понять. у вас другая забава сосать вовке и вовремя убирать в коровнике что бы бацька не обижался.
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Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к кредитным аферам на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Наших грошей з Денисом Бігусом".
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забавно, как зебилы увиливают от коррупции своих "новых лиц".. Как ватники в паРаше..
Совпадение? Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 5254
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Не думаю. В этом расследовании четко проведена линия многолетней дружбы портнова - луценко и люстрированного главы АП богдана.
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И удивительно что тут такой новости нет.
А помните, - "Окружение Порошенко украло/вывело/дерибанит"
Єх, были времена... Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 1652
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Парень шёл к успеху. Парню не везёт. Парню - светит. 110-я статья.
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Вы тоже из тех "патриотов" которые за пять лет не нашли 5 минут чтобы ознакомиться с собственной Конституцией ?
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А что там с миллиардом долларов, украденных новым лицом Богдана?
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Впервые негатив в фейсбуке зеленого последний сегодня пост о том что оно расстроилось,превышает те кто восхваляет боты типа как же нам повезло что у нас классный президент,предлагаю заходить в фейсбук и присоединятся к комментам
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Но всё же зЕ!лебобы потихоньку начинают что-=то подозревать.

Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 3850
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И чем ему Порошенко так огорчил жизнь ? В борщ шоколада накидал, что ли ?
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Он им ложку дал побольше.. так оно, тупЭньке, чуть себе нею рот не разорвало...
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Портнов - партнер и друг Богдана, слуги и юриста каломоева = презедента Украины.
Таким образом наезд на Портнова = равносилен оскорблению САМОГО перзидента!
Да за такое!!!
в общем наградить....
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Для мене він не президент, а кривляка і хам.
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Болт Рояльный = коротко и аристократично = Болт Рояль
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за араханию и инвестиции в украину есть кому заступиться...а президент все еще в глибокій зажурі...ну, як вона могла?..її тіпало і я був готовий падтримати, а вона натомість таке втнула з парє...так отпарила(((
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Что парашенка что портнова можно легко, на палю, без суда и следствия
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уголовное производство против друга юриста бабломойского? Really?
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Пэтя на 6 год проснулся и взялся таки за портнова. Стоит только человека оттянуть от корыта, как он начинает заниматься полезными делами.
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до тебе, зебіл, заперечення Луценка андрусіву ще не дійшли? Дуже складно сприйняти? Я вже не кажу - вникнути в аргументи І.Голованя...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань
 
 
 
 
 
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