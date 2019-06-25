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 Политика Украины, Общество
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Все про:колония (331) Государственная исполнительная служба (18)

 Более 20 колоний законсервированы с 2015-го из-за снижения численности осужденных, - первый замначальника ГУИС Мелюхов

В Украине сокращается количество осужденных, а исправительные учреждения консервируются.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ первый замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимир Мелюхов.

По его словам, в связи с этим нет смысла содержать те исправительные учреждения, где число заключенных не превышает 50%.

"Консервации исправительных учреждений начались с 2015 года. Вот до сих пор есть колонии, которые в таком законсервированном состоянии находятся. В 2017–2018 годы процессы консервации нарастают. По системе уже законсервировано больше 20 учреждений. Это связано со снижением численности осужденных, которые у нас находятся. Т.е., получается, что персонала слишком много по отношению к осужденным. Поэтому закрываются учреждения, осужденные переводятся в другие, а персонал либо находит иное место работы, либо сокращается", - отметил Мелюхов.

Он добавил, что в таком законсервированном состоянии колония может просуществовать очень долго, а интерес к таким объектам проявляет только Минобороны.

"Есть ситуации, когда по некоторым нашим законсервированным учреждениям к нам обращается Министерство обороны – и через Кабмин решается вопрос о том, чтобы они забрали здания себе. И Минобороны забирает эти учреждения под свои воинские объекты. Пока они больше никому не интересны", - пояснил Мелюхов

Читайте также: Бунт в одесской колонии – это искусственно созданная "смотрящим" ситуация, - первый замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Мелюхов

Читайте полное интервью с замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимиром Мелюховым здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3134089
 
   
 Топ комментарии
 
спасибо тюле за закон савченко
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Мародери перед виборами випустили половину?
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Это из-за того,что суды вообще не работают. Преступников огромное количество,вечером уже как раньше не выйдешь. Что хотят, то и делают. ЗЕбил вообще ничего не делает по этому вопросу.
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Закон принимает Рада,а подписывает...Он не мошенник и не плут.Скажите,как его зовут?! По!!! Ро!! Ти!! Но!!
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Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання) (№3413) - за основу та в цілому

Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Кількість депутатів: 139
За:104 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:14 Відсутні:21Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"
Кількість депутатів: 26
За:14 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:4 Відсутні:8
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка
Кількість депутатів: 21
За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:9Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Кількість депутатів: 19
За:13 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:6
Група "Воля народу"
Кількість депутатів: 20
За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:7 Відсутні:2
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Мародери перед виборами випустили половину?
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Де ці заклади знаходяться в великих містах та ще й в центрі, де земелька є та ще й не дешева, ось там і закриваються, але в інших місцях такі заклади переповнені, така правда...
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Зниження кількості населення = зниження кількості злочинців ...?
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Это из-за того,что суды вообще не работают. Преступников огромное количество,вечером уже как раньше не выйдешь. Что хотят, то и делают. ЗЕбил вообще ничего не делает по этому вопросу.
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Це на базі цих колоній нова влада буде робити фільтраційні табори для своїх опонентів?
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А что преступлений стало меньше? Стало меньше убийств, грабежей, воровства и насилия? Почему преступники гуляют на свободе? Может тогда уже отменим УК? Фик с ним, зато какая будет экономия средств, больше смогут выводить в офшоры наши вышиванковые "патриоты" у корыта, которые день и ночь трудятся на свои карманы.
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После отхода Юги-алкаша и потери клики рошена протекции - придется разконсервировать обратно и ещё новые строить.
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Плануєш після закінчення аспірантури стріляти порохоботам у потилицю? Мільйонів 5 розстріляєш?
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- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты… мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали.(с)
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Тому що їх випустили людей обкрадати.
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Скільки суддів-прокурорві-міністрів треба б посадити. Нічого, невдовзі розконсервуємо.
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Скоро, когда военные возьмут власть в стране, колонии пригодятся для малороссов Более 20 колоний законсервированы с 2015-го из-за снижения численности осужденных, - первый замначальника ГУИС Мелюхов - Цензор.НЕТ 9158
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опа ча. уже преступность побороли? я думаю если декриминализировать весь уголовный кодекс, то можно вообще все тюрьмы закрыть
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Более 20 колоний законсервированы с 2015-го из-за снижения численности осужденных, - первый замначальника ГУИС Мелюхов

"Хорошая" экономия у евровласти, преступники теперь гуляют на свободе.
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Ну да, у нас уже воров, бандитов, рекетиров, титушек не садят.
Потому и колонии пустуют.
Судьи у нас добренькие, приговоры наличными выносят, прямо в банки, стеклянные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 20 колоний законсервированы с 2015-го из-за снижения численности осужденных, - первый замначальника ГУИС Мелюхов
 
 
 
 
 
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