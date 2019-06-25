 Более 20 колоний законсервированы с 2015-го из-за снижения численности осужденных, - первый замначальника ГУИС Мелюхов

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ первый замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимир Мелюхов.

По его словам, в связи с этим нет смысла содержать те исправительные учреждения, где число заключенных не превышает 50%.

"Консервации исправительных учреждений начались с 2015 года. Вот до сих пор есть колонии, которые в таком законсервированном состоянии находятся. В 2017–2018 годы процессы консервации нарастают. По системе уже законсервировано больше 20 учреждений. Это связано со снижением численности осужденных, которые у нас находятся. Т.е., получается, что персонала слишком много по отношению к осужденным. Поэтому закрываются учреждения, осужденные переводятся в другие, а персонал либо находит иное место работы, либо сокращается", - отметил Мелюхов.

Он добавил, что в таком законсервированном состоянии колония может просуществовать очень долго, а интерес к таким объектам проявляет только Минобороны.

"Есть ситуации, когда по некоторым нашим законсервированным учреждениям к нам обращается Министерство обороны – и через Кабмин решается вопрос о том, чтобы они забрали здания себе. И Минобороны забирает эти учреждения под свои воинские объекты. Пока они больше никому не интересны", - пояснил Мелюхов

Читайте также: Бунт в одесской колонии – это искусственно созданная "смотрящим" ситуация, - первый замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Мелюхов

Читайте полное интервью с замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимиром Мелюховым здесь.