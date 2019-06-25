 Более 20 колоний законсервированы с 2015-го из-за снижения численности осужденных, - первый замначальника ГУИС Мелюхов

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ первый замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимир Мелюхов.
По его словам, в связи с этим нет смысла содержать те исправительные учреждения, где число заключенных не превышает 50%.
"Консервации исправительных учреждений начались с 2015 года. Вот до сих пор есть колонии, которые в таком законсервированном состоянии находятся. В 2017–2018 годы процессы консервации нарастают. По системе уже законсервировано больше 20 учреждений. Это связано со снижением численности осужденных, которые у нас находятся. Т.е., получается, что персонала слишком много по отношению к осужденным. Поэтому закрываются учреждения, осужденные переводятся в другие, а персонал либо находит иное место работы, либо сокращается", - отметил Мелюхов.
Он добавил, что в таком законсервированном состоянии колония может просуществовать очень долго, а интерес к таким объектам проявляет только Минобороны.
"Есть ситуации, когда по некоторым нашим законсервированным учреждениям к нам обращается Министерство обороны – и через Кабмин решается вопрос о том, чтобы они забрали здания себе. И Минобороны забирает эти учреждения под свои воинские объекты. Пока они больше никому не интересны", - пояснил Мелюхов
Читайте полное интервью с замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимиром Мелюховым здесь.
Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Кількість депутатів: 139
За:104 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:14 Відсутні:21Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"
Кількість депутатів: 26
За:14 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:4 Відсутні:8
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка
Кількість депутатів: 21
За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:9Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Кількість депутатів: 19
За:13 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:6
Група "Воля народу"
Кількість депутатів: 20
За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:7 Відсутні:2
слышитсадит!
"Хорошая" экономия у евровласти, преступники теперь гуляют на свободе.
Потому и колонии пустуют.
Судьи у нас добренькие, приговоры наличными выносят, прямо в банки, стеклянные.